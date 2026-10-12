Honda khai tử tên gọi e:HEV

Trên website toàn cầu, Honda vừa công bố tên gọi chính thức cho hệ thống hybrid thế hệ tiếp theo.

Sau khi đã dùng cụm từ "e:HEV" từ năm 2020, hãng xe Nhật Bản sẽ sớm chuyển sang sử dụng tên gọi "Honda Hybrid" cho dòng ôtô lai xăng-điện thế hệ mới, dự kiến ra mắt toàn cầu bắt đầu từ năm 2027.

Honda Hybrid nâng cấp từ e:HEV

Dựa vào công nghệ tích lũy được qua quá trình phát triển hệ thống hybrid 2 motor điện e:HEV hiện tại, Honda cho biết hệ thống Honda Hybrid thế hệ tiếp theo sẽ nâng cấp công nghệ để đạt được mức tối ưu về cả hiệu suất nhiên liệu lẫn cảm giác lái.

Lúc này, Honda đang lên kế hoạch ra mắt 15 mẫu xe hybrid thế hệ tiếp theo trên toàn cầu, trang bị hệ thống Honda Hybrid và tập trung chủ yếu tại khu vực Bắc Mỹ. Các mẫu xe này dự kiến trình làng trước khi năm tài chính 2030 kết thúc, tức trước thời điểm 31/3/2030.

Honda công bố tên gọi nhận diện mới (ảnh trên) cho dòng sản phẩm hybrid, thay thế tên gọi e:HEV (ảnh dưới) đã được sử dụng từ năm 2020. Ảnh: Phúc Hậu.

Đây là một phần trong nỗ lực của Honda nhằm cải thiện mức tiêu thụ nhiên liệu trên các dòng xe hybrid thế hệ tiếp theo, bao gồm mở rộng dải vận hành hiệu suất cao của động cơ đốt trong, cải thiện hiệu suất và thu nhỏ kích thước cụm dẫn động.

Đáng chú ý, Honda xác nhận các mẫu xe hybrid thế hệ mới sử dụng hệ thống Honda Hybrid sẽ được xây dựng trên nền tảng khung gầm mới. Hãng xe Nhật Bản cho biết nền tảng này được tối ưu hóa về độ cứng lẫn khối lượng, qua đó cải thiện cảm giác khi vào cua và khả năng bám đường.

Hệ thống Quản lý động lực (Motion Management System) cùng với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian e-AWD cũng là những trang bị sẽ xuất hiện trên xe hybrid thế hệ mới của Honda.

Honda đang bán xe hybrid nào tại Việt Nam?

Tại Việt Nam, Honda đang cùng với Toyota và loạt thương hiệu Trung Quốc là những cái tên cung cấp nhiều lựa chọn ôtô hybrid cho khách hàng.

Tương tự Toyota, Honda chọn cách bổ sung phiên bản hybrid e:HEV cho loạt xe hiện tại, bán song song phiên bản động cơ đốt trong. Những mẫu xe Honda tại Việt Nam đang có phiên bản e:HEV bao gồm Honda CR-V, Honda Civic và Honda HR-V.

Loạt xe Honda gồm CR-V, HR-V và Civic đang được bán tại Việt Nam với thêm tùy chọn phiên bản hybrid. Ảnh: Phúc Hậu.

So với phiên bản thuần xăng, các phiên bản e:HEV thường sở hữu giá niêm yết cao hơn. Chẳng hạn, Honda Civic e:HEV RS có giá 999 triệu đồng, trong khi các bản thuần xăng có giá 789-889 triệu đồng.

Honda HR-V e:HEV RS được bán với giá 835 triệu đồng, cao hơn so với khoảng giá 669-750 triệu đồng của các phiên bản thuần xăng.

Riêng trường hợp của Honda CR-V, hai phiên bản e:HEV có giá 1,17-1,25 tỷ đồng, còn các bản thuần xăng hiện được bán với giá 1,039-1,25 tỷ đồng.

Sau 9 tháng đầu năm, các phiên bản e:HEV của Honda CR-V ghi nhận doanh số chung 2.417 xe. Honda HR-V e:HEV RS bán được 817 xe sau 3 quý, còn doanh số cùng kỳ của Honda Civic e:HEV là 321 xe.

Honda City và Honda BR-V là những mẫu xe hiếm hoi trong danh mục sản phẩm của hãng tại Việt Nam chưa có tùy chọn hybrid. Ảnh: HVN.

Trước đây, từng xuất hiện nhiều tin đồn cho rằng Honda City sẽ là dòng xe tiếp theo tại Việt Nam được bổ sung tùy chọn hybrid.

Tuy nhiên khi ra mắt bản nâng cấp gần đây, thay đổi đáng chú ý nhất trong danh mục phiên bản Honda City chỉ là sự biến mất của phiên bản G - tùy chọn từng có giá 499 triệu đồng.

Khi Honda công bố nhận diện mới cho hệ thống hybrid trên toàn cầu, những thay đổi có thể xảy ra với danh mục xe hybrid của hãng tại Việt Nam vẫn chưa được làm rõ. Nhiều khả năng Honda Việt Nam sẽ sớm có những thông tin chính thức trong tương lai.