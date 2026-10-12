Honda City 2026 ra mắt thị trường Việt Nam, giá bán từ 539 triệu đồng

Cụ thể, giá bán lẻ khuyến nghị của phiên bản City L được niêm yết ở mức 539 triệu đồng, phiên bản City RS có giá 569 triệu đồng tương tự đời trước. Phiên bản tiêu chuẩn giá thấp nhất là City G đã không còn.

Ngoại hình Honda City 2026 thay đổi đáng kể ở cụm lưới tản nhiệt, cản trước và cản sau. Logo thương hiệu chuyển từ lưới tản nhiệt lên nắp ca-pô. Cụm đèn chiếu sáng trước của phiên bản City L được nâng cấp từ halogen lên LED. Cả hai phiên bản đều dùng đèn mới dạng thấu kính.

Ngoại thất Honda City 2026 được làm mới. Ảnh: HVN

Kích thước của City 2026 cũng mở rộng hơn trước đôi chút ở phiên bản RS khi chiều dài tổng thể tăng thêm 5 mm. Một số chi tiết được thiết kế lại như tay nắm cửa sơn đen, bộ vành hợp kim và cụm đèn hậu.

Ngoại thất xe bổ sung thêm hai màu mới là trắng ngọc và đỏ, bên cạnh các màu đã có từ trước như trắng, xám, đen và xanh. Riêng hai màu mới khách hàng sẽ phải trả thêm 8 triệu đồng so với giá đề xuất.

Trang bị tiện nghi của Honda City 2026 cũng sở hữu một số nâng cấp. Trong đó, màn hình giải trí trên bản RS nâng từ 8 inch lên 10 inch, hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây. Cả hai phiên bản đều được bổ sung thêm cổng USB-C.

Phiên bản City RS dài hơn 5 mm so với đời trước. Ảnh: HVN

Các tiện ích tiêu chuẩn vẫn bao gồm dàn âm thanh 8 loa, lẫy chuyển số sau vô-lăng, chìa khóa thông minh và chức năng khởi động từ xa. Phiên bản cao cấp City RS được tích hợp hệ thống kết nối Honda Connect, hỗ trợ ba nhóm chức năng về an toàn/bảo mật, điều khiển từ xa và thuận tiện. Đáng chú ý là để sử dụng Honda Connect, mỗi năm người tiêu dùng sẽ phải trả phí thuê bao 1,2 triệu đồng, riêng năm đầu tiên được miễn phí.

Hệ truyền động trên Honda City 2026 vẫn giữ nguyên với động cơ xăng 1.5 DOHC i-VTEC cùng hộp số vô cấp CVT, công suất cực đại 119 mã lực tại 6.600 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 145 Nm tại 4.300 vòng/phút.

Về an toàn, gói công nghệ hỗ trợ lái Honda Sensing trang bị tiêu chuẩn trên cả hai phiên bản với các tính năng như phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), đèn pha thích ứng tự động (AHB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC), giảm thiểu chệch làn đường (RDM), hỗ trợ giữ làn đường (LKAS) và thông báo xe phía trước khởi hành (LCDN).

Riêng phiên bản RS được bổ sung cảm biến đỗ xe phía sau. Các tính năng an toàn chủ động và bị động khác như 6 túi khí (bản RS), phanh ABS/EBD/BA, cân bằng điện tử VSA, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HAS, camera lùi và phanh đĩa cho cả bốn bánh.

Khoang nội thất phiên bản City RS. Ảnh: Phan Anh

Bản nâng cấp Honda City 2026 sẽ chính thức bán ra thị trường từ ngày 14/10. Với mức giá bán lẻ giữ nguyên trong khi được nâng cấp công nghệ và tiện ích, Honda City được kỳ vọng sẽ ngăn được xu thế thoái trào ở phân khúc sedan cỡ B.

Đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Honda City là Toyota Vios giá 458 - 545 triệu đồng, Hyundai Accent đang có giá 439 - 569 triệu đồng và Mazda2 giá 418 - 544 triệu đồng. Như vậy, giá bán lẻ của Honda City 2026 vẫn cao hơn các đối thủ.

Ở phân khúc sedan cỡ B hiện nay, Honda City vẫn đang cạnh tranh quyết liệt về doanh số với “đồng hương” Toyota Vios. Thống kê cho thấy, lũy kế 9 tháng năm 2026, Toyota Vios đang dẫn đầu phân khúc với lượng xe bán ra thị trường đạt 6.931 chiếc. Tiếp theo là Honda City đạt 5.452 chiếc. Ở phía sau là Mazda2 đạt 4.098 chiếc, Hyundai Accent đạt 2.645 chiếc và cuối cùng là Mitsubishi Attrage chỉ đạt 926 chiếc.