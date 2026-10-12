Có 600 triệu đồng, chọn Jaecoo J5 hay BYD Sealion 5?

Khoảng 600 triệu đồng, người mua ô tô có thể lựa chọn Jaecoo J5 BEV hoặc BYD Sealion 5 Essential. Tuy nhiên, số tiền tương đương không đồng nghĩa với trải nghiệm sử dụng giống nhau.

Một bên là SUV thuần điện với nhiều trang bị, bên còn lại thuộc phân khúc lớn hơn, sử dụng cả xăng và điện để vận hành.

Jaecoo J5 BEV (bên trên) và BYD Sealion 5 (bên dưới).

Jaecoo J5 BEV có giá niêm yết 749 triệu đồng, giảm còn 599 triệu đồng sau ưu đãi. Trong khi đó, BYD Sealion 5 Essential có giá dự kiến hơn 600 triệu đồng, nhưng khách đặt cọc trước thời điểm ra mắt được giảm 80 triệu đồng, đưa giá bán về khoảng 600 triệu đồng.

Như vậy, với cùng ngân sách, khách hàng mua được phiên bản cao cấp của J5 BEV, trong khi chỉ tiếp cận bản tiêu chuẩn Essential của Sealion 5. Đây cũng là nguyên nhân tạo ra chênh lệch về trang bị giữa hai mẫu xe.

BYD rộng kích thước, Jaecoo nhiều tiện nghi

Khác biệt đầu tiên nằm ở vóc dáng. BYD Sealion 5 dài 4.735 mm, hơn Jaecoo J5 BEV tới 355 mm, tương đương hơn 35 cm. Chiều dài cơ sở của xe BYD cũng lớn hơn 92 mm, lần lượt 2.712 mm và 2.620 mm.

Lợi thế kích thước giúp Sealion 5 có tiềm năng bố trí không gian nội thất rộng rãi hơn, đặc biệt ở hàng ghế sau và khoang hành lý. Tuy nhiên, diện tích sử dụng thực tế còn phụ thuộc cách thiết kế nội thất của từng xe.

Ngược lại, J5 BEV có thân xe ngắn hơn, thuận tiện hơn khi xoay trở hoặc đỗ trong không gian hạn chế. Dù vậy, cả hai cùng rộng 1.860 mm, nên J5 không có lợi thế khi đi qua những đoạn đường hoặc ngõ hẹp xét về chiều ngang.

Khoảng sáng gầm của J5 BEV đạt 184 mm, cao hơn 9 mm so với Sealion 5. Chênh lệch này không lớn, khó tạo ra khác biệt rõ rệt trong điều kiện sử dụng thông thường.

Nội thất của Jaecoo J5 BEV.

Nếu kích thước là điểm mạnh của Sealion 5, trang bị lại là lợi thế của J5 BEV. Với khoảng 600 triệu đồng, người mua Jaecoo có màn hình giải trí 13,2 inch, ghế da chỉnh điện, điều hòa tự động hai vùng, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc điện thoại không dây và hệ thống âm thanh 8 loa Sony.

Đáng chú ý, mẫu xe điện này còn có camera quan sát 540 độ, kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo điểm mù, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo va chạm và phanh tự động khi phát hiện phương tiện cắt ngang phía sau. Những tính năng này có thể hỗ trợ người lái khi di chuyển trên cao tốc, trong đô thị đông đúc hoặc lúc lùi xe.

Ở phía đối diện, Sealion 5 Essential sử dụng màn hình trung tâm 10,1 inch, ghế và cốp chỉnh cơ. Một số công nghệ hỗ trợ lái trên bản Premium cũng không xuất hiện ở phiên bản này. Ngoài ra, xe không hỗ trợ sạc nhanh và có dung lượng pin nhỏ hơn bản cao cấp.

Nội thất của BYD Sealion 5.

Điều này đặt người mua trước hai lựa chọn: ưu tiên một mẫu xe kích thước lớn nhưng trang bị cơ bản, hay chấp nhận thân xe nhỏ hơn để đổi lấy nhiều tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái.

Đi 461 km bằng điện hay kết hợp xăng và điện để đi xa?

Khác biệt có ảnh hưởng lớn nhất đến quyết định mua xe nằm ở cách vận hành.

Jaecoo J5 BEV sử dụng hoàn toàn năng lượng điện, với mô-tơ công suất 208 mã lực, mô-men xoắn 288 Nm và pin dung lượng 58,9 kWh. Phạm vi di chuyển tối đa được công bố đạt 461 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Điều này có nghĩa người dùng không cần đổ xăng, nhưng phải sạc pin để tiếp tục hành trình. Với nhu cầu đi làm khoảng 30-40 km mỗi ngày, phạm vi công bố tương đương hơn 10 ngày sử dụng. Tuy nhiên, quãng đường thực tế mỗi lần sạc có thể thấp hơn tùy tốc độ, điều kiện giao thông, thời tiết và việc sử dụng điều hòa.

Jaecoo J5 BEV.

BYD Sealion 5 lại sử dụng công nghệ hybrid cắm sạc (PHEV), kết hợp động cơ xăng 1.5L và mô-tơ điện. Hệ truyền động có công suất công bố 214 mã lực, đi kèm pin 13,8 kWh trên bản Essential.

Khác với J5 BEV, Sealion 5 có thể vận hành bằng điện trong quãng đường hơn 80 km theo chuẩn NEDC. Khi pin không đủ cho hành trình thuần điện, xe vẫn có thể sử dụng động cơ xăng để tiếp tục di chuyển. Tổng phạm vi hoạt động được nhà sản xuất công bố khoảng 1.150 km khi kết hợp hai nguồn năng lượng.

Với người đi làm hàng ngày và có thể sạc tại nhà, Sealion 5 có khả năng đáp ứng nhiều hành trình ngắn bằng điện. Khi cần về quê hoặc du lịch đường dài, người lái có thể tiếp nhiên liệu tại cây xăng mà không phải phụ thuộc hoàn toàn vào trạm sạc.

Đây là lợi thế của xe hybrid cắm sạc so với ô tô thuần điện trong điều kiện hạ tầng sạc còn hạn chế. Tuy nhiên, để tận dụng khả năng chạy điện và giảm lượng xăng tiêu thụ, chủ xe Sealion 5 vẫn cần duy trì thói quen sạc pin thường xuyên.

Ở chiều ngược lại, J5 BEV phù hợp với người có chỗ sạc cố định tại nhà hoặc nơi làm việc. Nếu thường xuyên đi xa, chủ xe cần tìm hiểu vị trí trạm sạc và thời gian nạp pin trước mỗi hành trình.

Các con số 461 km của Jaecoo hay 1.150 km của BYD đều là thông số công bố theo điều kiện thử nghiệm, không nên hiểu là quãng đường chắc chắn đạt được khi sử dụng thực tế.

Cùng giá mua, chi phí sử dụng có giống nhau?

Ngoài giá bán, người mua cũng cần tính đến chi phí lăn bánh, nhiên liệu, sạc điện và bảo dưỡng.

Jaecoo J5 BEV thuộc nhóm ô tô điện chạy pin được miễn lệ phí trước bạ lần đầu theo chính sách hiện hành. Vì vậy, dù giá ưu đãi của hai xe gần tương đương, tổng chi phí đăng ký có thể chênh lệch đáng kể.

BYD Sealion 5.

Trong quá trình sử dụng, J5 BEV không tiêu thụ xăng nhưng chi phí điện phụ thuộc vào nơi sạc và giá dịch vụ. Với Sealion 5, mức tiết kiệm nhiên liệu phụ thuộc nhiều vào tần suất người dùng sạc pin. Nếu thường xuyên vận hành bằng động cơ xăng, lợi thế chi phí của hệ thống hybrid cắm sạc có thể giảm.

Người mua cũng nên tìm hiểu chính sách bảo hành pin, giá thay thế linh kiện, mạng lưới dịch vụ và điều kiện áp dụng ưu đãi trước khi quyết định.

Mẫu xe nào phù hợp với người mua?

Với ngân sách khoảng 600 triệu đồng, Jaecoo J5 BEV đáng cân nhắc với khách hàng chủ yếu đi lại trong thành phố, có điều kiện sạc thuận tiện và muốn sở hữu nhiều trang bị ngay từ khi mua xe. Kích thước ngắn hơn cũng là yếu tố có lợi khi thường xuyên đỗ xe trong khu vực hạn chế diện tích.

BYD Sealion 5 Essential hướng đến người cần một chiếc SUV có kích thước lớn hơn, thường xuyên di chuyển giữa các tỉnh hoặc chưa muốn phụ thuộc hoàn toàn vào hạ tầng sạc. Đổi lại, người mua phải chấp nhận một số tiện nghi và công nghệ hỗ trợ lái không có trên phiên bản tiêu chuẩn.

Nếu ưu tiên công nghệ, trang bị và có thể chủ động sạc pin, J5 BEV là lựa chọn phù hợp hơn. Còn với người cần sử dụng xe linh hoạt trong nhiều hành trình, đặc biệt những chuyến đi xa, Sealion 5 có lợi thế nhờ kết hợp hai nguồn năng lượng.

Trước khi xuống tiền, người mua nên lái thử cả hai mẫu, kiểm tra không gian hàng ghế sau, cốp xe và xác nhận giá lăn bánh thực tế. Đây là những yếu tố có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm sử dụng lâu dài hơn chênh lệch nhỏ về công suất hay kích thước màn hình.