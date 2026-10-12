Chery triệu hồi Omoda 5 sau sự cố gãy trục sau

Ngày 11/10, Chery Auto Malaysia thông báo triển khai chiến dịch triệu hồi các xe Omoda 5 thuộc diện ảnh hưởng, gồm phiên bản C và H. Quyết định được đưa ra sau sự cố gãy rời trục sau xảy ra ngày 6/10 tại nước này.

Theo Chery, các xe thuộc diện triệu hồi sẽ được kiểm tra toàn diện và thay thế linh kiện nếu cần thiết, hoàn toàn miễn phí. Chủ xe có thể tra cứu số nhận dạng phương tiện VIN trên website chính thức của hãng để xác định xe có bị ảnh hưởng hay không.

Toàn bộ cụm hệ thống treo sau, gồm dầm xoắn và hai bánh xe, bị gãy rời khỏi chiếc Omoda 5 tại Malaysia. Ảnh: Panggil Aku Naz.

Cũng trong ngày 11/10, Cục Giao thông Đường bộ Malaysia (JPJ) quyết định tạm đình chỉ chứng nhận phê duyệt kiểu loại phương tiện đối với Omoda 5, đồng thời dừng đăng ký mới mẫu xe này. Biện pháp được áp dụng trong thời gian điều tra kỹ thuật nhằm xác định nguyên nhân và nguy cơ mất an toàn.

JPJ yêu cầu Chery rà soát các xe có nguy cơ bị ảnh hưởng dựa trên mã linh kiện, lô sản xuất, số VIN và thông số kỹ thuật. Cơ quan này cũng sẽ kiểm tra dây chuyền lắp ráp, quy trình hàn và hệ thống kiểm soát chất lượng. Việc đình chỉ chỉ được dỡ bỏ khi các rủi ro được xử lý.

Trước đó, ngày 6/10, một chiếc Omoda 5 màu đen bất ngờ chao đảo khi đang chạy trên đường tại Johor Bahru, Malaysia. Hình ảnh từ camera cho thấy toàn bộ cụm hệ thống treo sau, gồm dầm xoắn và hai bánh xe, bị gãy rời khỏi thân xe. Vụ việc không gây ra thương vong.

Đây không phải lần đầu Omoda 5 gặp sự cố gãy trục sau tại Malaysia. Trước đó, vào tháng 4/2024, một chiếc xe cùng mẫu cũng gặp sự cố tương tự khi đang lưu thông trên đường.

Sau sự cố, Chery triệu hồi 600 xe để kiểm tra. Nguyên nhân được xác định do thiết bị hàn bị điều chỉnh sai, khiến linh kiện không đạt chất lượng. Trong đó, 60 xe sản xuất ngày 15/8/2023 phải thay thế bộ phận liên quan.

Omoda 5 tại Malaysia được lắp ráp từ bộ linh kiện CKD tại nhà máy Inokom, sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.5 lít, hộp số vô cấp CVT, hệ dẫn động cầu trước và hệ thống treo sau dạng dầm xoắn. Từ tháng 9/2025, mẫu xe này được thay thế bằng Chery O5 với hệ thống treo sau đa liên kết.

Chery Omoda 5 tại Malaysia, mẫu SUV được phân phối tại Việt Nam với tên gọi Omoda C5. Ảnh: Paultan.

Hiện cơ quan chức năng Malaysia chưa công bố nguyên nhân vụ gãy trục sau ngày 6/10 và liệu sự cố này có liên quan đến lỗi từng xảy ra năm 2024 hay không. Theo CnEVPost, khoảng 8.878 xe Omoda 5 thuộc diện triệu hồi lần này.

Tại Việt Nam, Omoda 5 được phân phối với tên gọi Omoda C5, thuộc phân khúc SUV cỡ B, cạnh tranh với Mitsubishi Xforce, Hyundai Creta và Toyota Yaris Cross. Mẫu xe này được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, hiện có 6 phiên bản với giá niêm yết 539-749 triệu đồng.