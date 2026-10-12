Đánh giá chi tiết Honda CR-V 2026: Đột phá công nghệ hybrid và bảng giá lăn bánh mới nhất

Honda CR-V 2026 thế hệ thứ 6 tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc trong phân khúc crossover cỡ C tại Việt Nam nhờ sự lột xác toàn diện về thiết kế, kích thước và bổ sung tùy chọn động cơ hybrid e:HEV tân tiến. Mẫu xe này mang đến sự kết hợp cân bằng giữa tính thực dụng truyền thống, độ bền bỉ và hiệu suất vận hành hiện đại.

Bảng giá niêm yết và giá lăn bánh tạm tính Honda CR-V

Tại thị trường Việt Nam, Honda CR-V được phân phối với các tùy chọn máy xăng lắp ráp trong nước và phiên bản hybrid nhập khẩu. Dưới đây là bảng giá niêm yết cùng chi phí lăn bánh tạm tính cập nhật:

Mức giá lăn bánh trên mang tính chất tham khảo, chưa bao gồm các chương trình khuyến mại trực tiếp từ hệ thống đại lý phân phối.

Diện mạo chững chạc và gia tăng kích thước

Honda CR-V thế hệ mới sở hữu chiều dài 4.691 mm, chiều rộng 1.866 mm, chiều cao từ 1.681 đến 1.691 mm tùy cấu hình. Chiều dài cơ sở đạt 2.701 mm, tăng 41 mm so với thế hệ tiền nhiệm, giúp tỷ lệ thân xe trở nên thanh thoát và bề thế hơn rõ rệt.

Khu vực đầu xe gây ấn tượng với lưới tản nhiệt lục giác sơn đen khỏe khoắn, nối liền cụm đèn pha LED thanh mảnh có tính năng tự động bật tắt. Thân xe được nhấn nhá bằng đường gân kéo dài từ vòm bánh trước đến đèn hậu, đi kèm bộ mâm hợp kim 18 inch cùng thông số lốp 235/60R18.

Phiên bản cao cấp nhất e:HEV RS được nhận diện thông qua logo RS màu đỏ đặt ở mặt ca-lăng và đuôi xe, các chi tiết ốp gương, cánh gió và thanh giá nóc đều được phủ lớp sơn đen bóng đậm chất thể thao.

Không gian nội thất công nghệ cao và thực dụng

Khoang cabin của Honda CR-V được tái thiết kế theo phong cách tối giản tương tự các dòng sản phẩm thế hệ mới của thương hiệu. Xe cung cấp hai kiểu bố trí chỗ ngồi: dạng 5 chỗ trên bản hybrid nhập khẩu và dạng 5+2 (7 chỗ) trên các phiên bản máy xăng.

Bảng táp-lô nổi bật với cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch sau vô-lăng trên các bản cao cấp (màn hình TFT 7 inch trên bản tiêu chuẩn) cùng màn hình thông tin giải trí cảm ứng 9 inch hỗ trợ kết nối không dây Apple CarPlay và Android Auto. Ghế bọc da toàn bộ, ghế lái chỉnh điện 8 hướng kèm bộ nhớ 2 vị trí, điều hòa độc lập 2 vùng và cửa gió riêng cho hàng ghế phía sau.

Hiệu suất vận hành: Động cơ tăng áp và công nghệ e:HEV

Khách hàng có thể lựa chọn hai cấu hình động lực học khác biệt tùy theo nhu cầu di chuyển:

Động cơ xăng 1.5L VTEC Turbo: Sản sinh công suất cực đại 188 mã lực tại 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 240 Nm trong dải tua 1.700–5.000 vòng/phút, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT. Phiên bản này đi kèm hệ dẫn động cầu trước FWD hoặc dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Hệ truyền động Hybrid 2.0L e:HEV: Kết hợp giữa động cơ đốt trong 2.0L (146 mã lực, 183 Nm) cùng mô-tơ điện công suất 181 mã lực và mô-men xoắn 350 Nm. Khi kết hợp, hệ thống mang lại tổng công suất 204 mã lực, truyền động qua hộp số e-CVT mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và mức tiêu hao nhiên liệu ấn tượng chỉ 3,4 lít/100 km trong đô thị và 5,2 lít/100 km trên đường hỗn hợp.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Honda CR-V

Công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing đồng bộ

Tất cả các phiên bản Honda CR-V thế hệ mới đều được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động Honda Sensing tiêu chuẩn, bao gồm hệ thống phanh giảm thiểu va chạm (CMBS), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) Stop & Go, hỗ trợ giữ làn đường (LKAS), giảm thiểu chệch làn đường (RDM) và đèn pha thích ứng tự động.

Bên cạnh đó, xe còn được trang bị 8 túi khí bảo vệ toàn diện, camera quan sát điểm mù LaneWatch, camera 360 độ trên các bản cao cấp, cảnh báo áp suất lốp, cảnh báo buồn ngủ và hệ thống hỗ trợ đổ đèo (HDC).

Đánh giá chung về Honda CR-V thế hệ mới

Honda CR-V 2026 duy trì tốt thế mạnh về không gian rộng rãi, công nghệ an toàn đầy đủ và bổ sung động cơ hybrid vận hành êm ái, tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu phân khúc. Mặc dù hàng ghế thứ ba trên các bản 5+2 chỉ thực sự phù hợp với trẻ em hoặc các chặng đường ngắn, cùng giá bán có phần cao hơn mặt bằng chung, đây vẫn là lựa chọn đáng cân nhắc cho khách hàng ưu tiên độ ổn định, bền bỉ và giá trị sử dụng lâu dài.