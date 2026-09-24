Hơn 400 cổ phiếu chìm trong sắc đỏ

Thị trường chứng khoán tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong phiên. VN-Index duy trì sắc đỏ trong phần lớn thời gian giao dịch và càng về cuối phiên, lực bán càng gia tăng.

Chốt phiên, VN-Index giảm 26,6 điểm, tương đương 1,48%, xuống 1.775 điểm. Đây là phiên thứ hai chứng khoán giảm liên tiếp, đưa mức giảm của chỉ số sau hai phiên lên gần 42 điểm.

Trên sàn HoSE, độ rộng nghiêng mạnh về bên bán với 433 mã giảm, trong đó 23 mã giảm sàn, trong khi chỉ có 204 mã tăng và 24 mã tăng trần. Thanh khoản toàn thị trường đạt khoảng 18.000 tỷ đồng.

Một số mã trong rổ VN30 giảm 3-4%.

Áp lực bán không còn tập trung ở một vài nhóm cổ phiếu mà lan rộng trên nhiều ngành. Bất động sản là một trong những nhóm chịu sức ép lớn nhất khi giảm hơn 2,5%. VIC giảm hơn 2,5%, VHM mất hơn 4%, VRE giảm hơn 3%, trong khi DXG giảm trên 4%.

Riêng nhóm cổ phiếu họ Vingroup tiếp tục gây sức ép đáng kể lên chỉ số, lấy đi khoảng 15 điểm của VN-Index trong phiên.

Nhóm ngân hàng cũng không tránh khỏi nhịp điều chỉnh. SSB giảm 2,5%, CTG giảm gần 2%, VCB giảm gần 1%, ACB mất hơn 1,8% và HDB giảm 1,25%. Cổ phiếu chứng khoán cũng chủ yếu giao dịch dưới tham chiếu.

Ở chiều ngược lại, một số mã vẫn giữ được sắc xanh như GVR, MSN và VNM. Tuy nhiên, mức tăng hạn chế của các cổ phiếu này không đủ bù đắp sức ép từ nhóm vốn hóa lớn.

Giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục là điểm đáng chú ý khi khối này bán ròng khoảng 916 tỷ đồng trong phiên.

VHM đứng đầu danh sách bị bán ròng với giá trị khoảng 349 tỷ đồng, tiếp đến VIC khoảng 177 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm tài chính cũng chịu áp lực lớn khi có nhiều cổ phiếu ngân hàng góp mặt trong nhóm bị khối ngoại bán mạnh.

Ở chiều mua, MSN là mã được nhà đầu tư nước ngoài mua ròng nhiều nhất với khoảng 182 tỷ đồng. Một số cổ phiếu khác như MSR cũng được mua ròng hơn 41 tỷ đồng, nhưng quy mô không đủ cân bằng lượng bán ra ở nhóm vốn hóa lớn.

Nhịp giảm mạnh diễn ra ngay trong tuần đầu tiên thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng. Sau phiên hồi phục trước đó, VN-Index liên tục chịu sức ép và hiện đã lùi sâu dưới vùng 1.800 điểm.