Xu hướng chứng khoán 25/9, tiếp tục chờ điểm mua

Thị trường chứng khoán Việt Nam (VN-Index) chìm trong sắc đỏ trên cả ba sàn khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng và duy trì suốt phiên.

Khép lại phiên, VN-Index giảm -1.47% xuống mốc 1,775.09 điểm, HNX-Index lùi -1.33% về 272.77 điểm và UPCoM-Index giảm nhẹ -0.14% dừng ở 125.83 điểm. Về thanh khoản, sàn HOSE đạt 16,710 tỷ đồng (giảm -6% so với phiên trước).

Diễn biến VN-Index phiên 24/9 (nguồn: Yuanta Việt Nam).

Áp lực kéo giảm chỉ số lớn nhất đè nặng từ bộ đôi cổ phiếu bất động sản trụ cột VIC (-2.54%) và VHM (-4.11%), kết hợp với đà điều chỉnh ở nhóm năng lượng và ngân hàng như GAS (-3.30%), BSR (-4.15%), CTG (-1.79%), BID (-1.24%), VCB (-0.68%) và LPB (-1.90%). Tại sàn HNX, sắc đỏ áp đảo tập trung chính ở THD (-2.81%), NVB (-3.55%), PVS (-2.71%), KSF (-0.64%) và SHS (-1.42%).

Ở chiều ngược lại, nỗ lực nâng đỡ thị trường diễn ra khá thưa thớt, ghi nhận sắc xanh khiêm tốn từ GVR (+2.02%), MSN (+1.43%), VTP (+6.80%), BCM (+0.99%), MSB (+0.71%), VPB (+0.20%), FRT (+1.36%) và VPI (+1.15%) trên sàn HOSE.

Trên sàn HNX, điểm sáng hồi phục ghi nhận ở PGS (+6.63%), BAB (+0.93%) và SHN (+8.82%).

Giao dịch khối ngoại tiếp tục trạng thái bán ròng trên toàn thị trường với tổng giá trị đạt -867 tỷ đồng. Danh mục bán ròng của nhà đầu tư nước ngoài tập trung lớn nhất tại VHM (-349 tỷ đồng), VIC (-177 tỷ đồng), VPB (-114 tỷ đồng), HDB (-99 tỷ đồng) và ACB (-92 tỷ đồng).

Ở chiều mua ròng, khối ngoại giải ngân sôi động nhất ở MSN (182 tỷ đồng), theo sau là GAS (26 tỷ đồng), STB (24 tỷ đồng), FRT (19 tỷ đồng) và DCM (18 tỷ đồng).

Theo Yuanta Việt Nam, VN-Index tiếp tục giảm điểm với cây nến giảm dạng Bearish Belt-Hold cho thấy áp lực bán chiếm ưu thế. Chỉ số có thể tiếp tục quán tính giảm trong phiên cuối tuần về lại vùng 1,760 điểm. Cùng với đó, rủi ro ngắn hạn đang có dấu hiệu gia tăng nếu chỉ số tiếp tục di xuống khỏi ngưỡng 1,760 điểm.

Báo cáo thị trường ngày 24/9 của Yuanta cho rằng, bối cảnh vĩ mô thế giới đang có nhiều bất lợi với đồng USD đang mạnh lên cùng với lợi suất trái phiếu Mỹ tiếp tục lập đỉnh và giá Dầu neo cao. Do đó, nhà đầu tư lưu ý vùng 1,760 – 1,780 điểm cũng như động thái bán ròng của khối ngoại trong các phiên tới.

Chiến lược ngắn hạn, Yuanta Việt Nam cho rằng, nhà đầu tư có thể giữ tỷ trọng cổ phiếu thận trọng (40% cổ phiếu/60% tiền mặt). Đồng thời theo dõi chờ điểm mua ở những nhóm ngành có sức mạnh tương đối cao nhưng nền vẫn thấp hoặc dự kiến có kết quả kinh doanh quý 3 tích cực như nhóm Dầu khí (GAS, BSR, PVS), Vận tải Dầu khí (PVP, PVT), Cao Su (GVR, TRC, DRI), Phân bón (DPM, DCM), Bán lẻ (MWG, DGW FRT) hay Bảo hiểm (BVH).