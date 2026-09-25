Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) bị phạt nặng do hàng loạt vi phạm

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (VDSC – địa chỉ: Tòa nhà Viet Dragon, 141 Nguyễn Du, Phường Bến Thành, TP.HCM). Với hàng loạt hành vi vi phạm, Chứng khoán Rồng Việt bị phạt tổng số tiền lên tới 712,5 triệu đồng.

Trong đó, công ty chứng khoán này bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định về nhận lệnh và thực hiện lệnh giao dịch của khách hàng. Cụ thể, tại một số thời điểm, Công ty cho một số khách hàng đặt lệnh mua chứng khoán khi chưa có đủ tiền trên tài khoản giao dịch chứng khoán.

Công ty Chứng khoán Rồng Việt bị xử phạt tổng cộng hơn 700 triệu đồng

Chứng khoán Rồng Việt cũng bị phạt số tiền 187,5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. Cơ quan Thanh tra Chứng khoán cho biết, tại một số thời điểm, VDSC phát sinh các giao dịch chuyển tiền từ tài khoản chuyên dụng đến tài khoản thanh toán của Công ty để điều chuyển tiền thanh toán lãi vay cho khoản vay mua trái phiếu và điều chuyển tiền cho hoạt động giao dịch ký quỹ của Công ty. VDSC có 01 tài khoản chuyên dụng đồng thời được sử dụng là tài khoản thanh toán của Công ty.

Công ty chứng khoán này còn bị phạt 137,5 triệu đồng đối với hành vi cho khách hàng thực hiện giao dịch ký quỹ vượt quá sức mua hiện có trên tài khoản giao dịch ký quỹ của khách hàng.

Đặc biệt, bị phạt tới 250 triệu đồng đối với hành vi vi phạm cung cấp dịch vụ tài chính khác phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) trước khi thực hiện nhưng chưa báo cáo hoặc khi chưa có ý kiến bằng văn bản của UBCKNN hoặc chưa có quy định hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo cơ quan thanh tra, trong giai đoạn từ ngày 22/7/2024 đến ngày 17/8/2026, Công ty thực hiện ký kết hợp đồng để cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp.Tuy nhiên, đến ngày 30/12/2025, Công ty mới thực hiện báo cáo UBCKNN về việc đăng ký cung cấp dịch vụ này.

Với vi phạm này, Chứng khoán Rồng Việt còn phải áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả là buộc dừng cung cấp dịch vụ quản lý tài sản bảo đảm đối với cổ phần thế chấp của khách hàng.

Không chỉ Chứng khoán Rồng Việt, thời gian gần đây, hàng loạt công ty chứng khoán khác cũng bị cơ quan Thanh tra Chứng khoán Nhà nước xử phạt vi phạm hành chính.

Trong đó, Công ty cổ phần Chứng khoán VTG bị phạt 187,5 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện quản lý tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán. Kết luận của cơ quan thanh tra cho biết, tại các ngày 30/9/2024 và 31/10/2024, Công ty đã sử dụng tài khoản chuyên dụng để nhận tiền cổ tức từ hoạt động tự doanh của Công ty sau đó chuyển lại tiền sang tài khoản thanh toán của Công ty.

Trước đó, Công ty cổ phần Chứng khoán EVS cũng bị phạt 200 triệu đồng do báo cáo có nội dung sai lệch. Công ty đã báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026.

Cụ thể, tỷ lệ an toàn tài chính theo báo cáo ban đầu của Công ty tại ngày 31/3/2026 và 30/4/2026 lần lượt là 195,31% và 196,26%. Tuy nhiên, sau khi Công ty tính toán lại, các tỷ lệ này chỉ còn lần lượt là 177,5% và 178,87%.

Ngoài bị phạt tiền, Chứng khoán EVS còn bị buộc cải chính thông tin đối với các thông tin sai lệch này.