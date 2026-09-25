Tỷ giá ngoại tệ ngày 25/9: USD đi ngang, SGD vượt 20.600 đồng, GBP áp sát 35.000 đồng

Cụ thể, USD được Vietcombank niêm yết giá mua tiền mặt ở mức 25.770 đồng/USD, mua chuyển khoản 25.800 đồng/USD và bán ra 26.180 đồng/USD. Như vậy, giá bán USD tiếp tục duy trì trên mốc 26.000 đồng.

Trong nhóm các đồng tiền phổ biến, EUR được mua tiền mặt ở mức 28.834,64 đồng, mua chuyển khoản 29.125,90 đồng và bán ra 30.355,36 đồng. GBP có giá mua tiền mặt 33.524,77 đồng, mua chuyển khoản 33.863,40 đồng và bán ra 34.948,52 đồng, áp sát mốc 35.000 đồng.

Đáng chú ý, CHF được niêm yết giá bán 32.073,47 đồng, trong khi AUD bán ra 18.575,15 đồng và CAD ở mức 18.722,41 đồng. Đồng SGD có giá bán 20.658,79 đồng, còn HKD đạt 3.376,91 đồng.

Ở nhóm tiền tệ châu Á, JPY được mua tiền mặt 158,37 đồng và bán ra 169,30 đồng; CNY có giá bán 3.934,75 đồng. KRW được mua tiền mặt 16,43 đồng, mua chuyển khoản 18,26 đồng và bán ra 19,81 đồng.

Một số ngoại tệ khác cũng ghi nhận mức giá bán đáng chú ý như KWD 88.081,11 đồng, MYR 6.445,71 đồng, NOK 2.801,88 đồng và DKK 4.034,97 đồng. Với INR, Vietcombank niêm yết giá mua chuyển khoản 269,54 đồng và bán ra 281,14 đồng.