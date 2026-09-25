Dow Jones giảm liên tiếp 3 phiên vì áp lực từ thị trường trái phiếu, giá dầu tăng 3%

Ảnh minh họa - Ảnh: Getty/CNBC.

Giá dầu thô duy trì đà tăng trên ngưỡng 100 USD/thùng trong lúc nhà đầu tư chờ những thông tin mới liên quan tới xung đột Mỹ - Iran.

Lúc đóng cửa, Dow Jones mất 161,61 điểm, tương đương giảm 0,31%, còn 51.349,98 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 0,02%, còn 7.704,13 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 0,01%, đạt 26.939,37 điểm.

Vào đầu phiên, các chỉ số đều giảm sâu hơn mức này do lực bán tháo trên thị trường trái phiếu chính phủ toàn cầu đẩy lợi suất tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ.

Sau đó, cả ba chỉ số cùng thoát khỏi mức đáy của phiên khi hãng tin Reuters dẫn nguồn thạo tin cho biết các nhà đàm phán Mỹ và Iran đang có mặt tại New York đang cân nhắc một thỏa thuận để chấm dứt chiến tranh. Theo các nội dung đang được thảo luận, nếu chốt thỏa thuận, Iran sẽ mở cửa lại eo biển Hormuz và Mỹ sẽ dỡ lệnh trừng phạt kinh tế đối với Tehran.

Tuy nhiên, sức ép giảm giá cổ phiếu chưa thể được giải tỏa hoàn toàn khi lợi suất trái phiếu còn cao.

Trong đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm tăng khoảng 10 điểm cơ bản, đạt 5,501%, cao nhất kể từ tháng 6/2004. Lợi suất của kỳ hạn 10 năm tăng hơn 10 điểm cơ bản, lên mức 5,223%, cao nhất kể từ tháng 6/2007. Lợi suất của kỳ hạn 2 năm tăng hơn 4 điểm cơ bản, lên 4,491%.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Nhật Bản kỳ hạn 10 năm tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 8/1996. Lợi suất trái phiếu chính phủ Anh, Đức, Pháp và nhiều nước châu Âu khác cũng đồng loạt đạt mức cao mới.

Nhà đầu tư bán tháo trái phiếu một phần vì kỳ vọng rằng các ngân hàng trung ương lớn như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ phải tăng lãi suất và giữ lãi suất cao hơn lâu hơn để chống lạm phát.

Thị trường lãi suất tương lai đang nghiêng nhiều về khả năng Fed sẽ tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 10 và tháng 12. Trong đó, xác suất tăng lãi suất vào tháng 10 đang ở mức gần 70%, còn xác suất cho một đợt tăng vào tháng 12 đang là 95%.

Kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất đã tăng mạnh trong tuần này, khi giá dầu thô tăng trở lại trên ngưỡng 100 USD/thùng và nền kinh tế Mỹ có những dấu hiệu của sự tăng tốc. Báo cáo chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) lĩnh vực dịch vụ và sản xuất của Mỹ mà công ty S&P Global công bố hôm thứ Tư đều mạnh hơn dự báo.

“Nền kinh tế tiếp tục cho thấy sức tăng trưởng bền bỉ. Nhưng cũng chính sức mạnh này đẩy cao mối lo lạm phát và đẩy lãi suất lên cao hơn. Thị trường trái phiếu chính là thị trường quan trọng nhất cần theo dõi bây giờ”, nhà sáng lập Jason Stephens của công ty Evertern Wealth nhận xét với hãng tin CNBC.

Lãi suất tăng cao làm gia tăng chi phí đi vay đối với doanh nghiệp và người tiêu dùng, đúng vào lúc người tiêu dùng đã phải chi nhiều hơn cho nhiên liệu.

Theo ông Stephens, câu hỏi lớn hơn bây giờ không phải là liệu Fed có tăng lãi suất nữa hay không mà là “lãi suất sẽ duy trì ở mức cao trong bao lâu và mức lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm trên 5% sẽ gây ra những tác động như thế nào đến thị trường nhà đất, hoạt động vay mượn của doanh nghiệp, các thị trường tư nhân, và định giá cổ phiếu”.

Ông Stephens cũng nói rằng giá năng lượng là “một trong những yếu tố biến động nhất” hiện nay, và bất kỳ biến động mạnh nào của giá dầu khi phản ứng với các diễn biến liên quan tới cuộc chiến ở Trung Đông “cũng tác động trực tiếp tới cuộc tranh luận về lạm phát và lãi suất”. Ông cũng chỉ ra một sự “trớ trêu” hiện nay trên thị trường là “nhà đầu tư đang lo lắng về lãi suất vì các số liệu kinh tế mạnh, không phải vì nền kinh tế đang suy yếu”.

Cùng quan điểm trên, giám đốc đầu tư Bill Northey của công ty U.S. Bank Wealth Management nhận định giá dầu và lạm phát đang là những yếu tố lớn nhất chi phối thị trường vào thời điểm hiện tại. “Câu chuyện đang chỉ xoay quanh giá dầu và lạm phát và tác động đến lãi suất, và rồi lãi suất tác động tới tất cả các thị trường vốn”, ông nói với hãng tin Reuters.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của S&P 500, có 8 nhóm giảm điểm trong phiên này. Dẫn đầu là nhóm hàng hóa cơ bản với mức giảm 1,18%, tiếp theo là tiêu dùng thiết yếu với mức giảm 0,96%.

Trên thị trường năng lượng, giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng 3,4%, đóng cửa ở mức 106,6 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng 2,7%, chốt ở mức 94,61 USD/thùng.

Trong phiên, có lúc giá dầu Brent tăng hơn 5%, vượt 108 USD/thùng, khi có tin phiến quân Houthi thân Iran ở Yemen mở một cuộc tấn công mạnh bằng tên lửa nhằm vào Saudi Arabia. Giá dầu rút khỏi mức đỉnh của phiên nhờ tin về đàm phán Mỹ-Iran.

Tuy nhiên, thế bế tắc ở eo biển Hormuz và xung đột leo thang ở Vùng Vịnh đã đẩy giá dầu Brent tăng hơn 17% và giá dầu WTI tăng hơn 10% trong tháng 9 này.

Hiện nay, quân đội Mỹ tiếp tục tiến hành nỗ lực hộ tống tàu chở dầu đi qua eo biển Hormuz, song đây vẫn là một hành trình nguy hiểm và Iran vẫn thường xuyên tấn công tàu thương mại đi qua tuyến đường này. Theo một ước tính của ngân hàng JPMorgan Chase, tổng dòng chảy dầu thô từ Trung Đông ra thị trường toàn cầu hiện đạt bình quân khoảng 17 triệu thùng/ngày, tương đương hơn 70% mức tương ứng của năm 2025.