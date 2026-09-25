Chính phủ dự kiến hỗ trợ gần 345.000 tỷ đồng thuế, phí

Chiều 24/9, tại cuộc tiếp xúc cử tri thành phố Hải Phòng trước Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Thủ tướng Lê Minh Hưng thông tin về tình hình kinh tế, xã hội 8 tháng năm 2026 và những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Theo Thủ tướng, tăng trưởng kinh tế tiếp tục duy trì tích cực, các động lực truyền thống được phát huy, trong khi những động lực tăng trưởng mới từng bước được thúc đẩy gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và nâng cao năng suất.

GDP 6 tháng đầu năm tăng 8,18%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,9%; thương mại và dịch vụ tăng 13,3%. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 770,14 tỷ USD, trong khi vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước đạt 17,25 tỷ USD, tăng 12%.

Gần 345.000 tỷ đồng hỗ trợ về thuế, phí

Một trong những nội dung đáng chú ý được Thủ tướng đề cập là chính sách tài khóa hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Kinh tế vĩ mô được duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát và các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm. Chính phủ đặt mục tiêu thu ngân sách nhà nước năm 2026 vượt ít nhất 10% so với mức thực hiện năm 2025, trong bối cảnh dự kiến thực hiện các chính sách miễn, giảm và gia hạn thuế, phí với tổng quy mô gần 345.000 tỷ đồng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri - Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc

Cùng với chính sách tài khóa, Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp về tiền tệ, đầu tư công và cải thiện môi trường kinh doanh nhằm hỗ trợ tăng trưởng. Việc cung ứng năng lượng cũng được đặt trong nhóm nhiệm vụ trọng tâm, với định hướng bảo đảm nguồn cung điện và không tăng giá điện trong bối cảnh chi phí sản xuất điện tăng.

Đối với đầu tư và kết cấu hạ tầng, cả nước đã hoàn thành thêm 395 km đường bộ cao tốc, khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị và triển khai nhiều dự án giao thông, năng lượng quan trọng.

Trong hơn 4.000 dự án tồn đọng, kéo dài với tổng vốn lên tới hàng triệu tỷ đồng, đến nay các cơ quan chức năng đã tháo gỡ được 3.241 dự án.

Cải cách thủ tục hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Theo thông tin tại cuộc tiếp xúc cử tri, thời gian thực hiện thủ tục đã được cắt giảm 53%, trong khi chi phí tuân thủ giảm 54,6% so với năm 2024.

Phấn đấu tăng trưởng hai con số

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, tiến độ phát triển nhà ở xã hội đã đạt khoảng 85% mục tiêu của giai đoạn 5 năm. Chính phủ đồng thời triển khai tăng lương cơ sở và trình cấp có thẩm quyền chủ trương tăng phụ cấp đối với cán bộ, công chức cấp xã.

Thủ tướng cho biết trong thời gian còn lại của năm 2026 và năm 2027, Chính phủ tiếp tục phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, đồng thời giữ ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và thực hiện ở mức cao nhất các mục tiêu đã đề ra.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công được giao, hoàn thành các dự án trọng điểm, thúc đẩy đầu tư tư nhân và đầu tư nước ngoài, đồng thời tiếp tục xử lý các dự án tồn đọng, kéo dài.

Chính phủ cũng xác định tiếp tục đẩy mạnh khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; phát triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống người dân; tăng cường bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu trong quá trình thực hiện các mục tiêu tăng trưởng.