Giá dầu tăng trở lại, Phố Wall đi xuống

Các chỉ số chính trên Phố Wall thu hẹp đà giảm sau khi xuất hiện thông tin Mỹ và Iran đang thăm dò thỏa thuận nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có khả năng Washington dỡ bỏ các biện pháp phong tỏa kinh tế và mở lại eo biển Hormuz. Tuy nhiên, tâm lý thị trường vẫn thận trọng khi rủi ro địa chính trị chưa hạ nhiệt.

Giá dầu Brent tăng khoảng 4%, lên 107 USD/thùng sau vụ tấn công tên lửa của lực lượng Houthi vào Saudi Arabia, làm dấy lên lo ngại gián đoạn nguồn cung. Diễn biến này kéo lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh, với lợi suất kỳ hạn 30 năm lên mức cao nhất kể từ năm 2004.

Kết phiên, S&P 500 giảm 0,09% xuống 7.698 điểm, Nasdaq giảm 0,2% còn 26.883 điểm và Dow Jones mất 0,31% xuống 51.350 điểm. Có tới 7/11 nhóm ngành thuộc S&P 500 giảm điểm, dẫn đầu là nhóm nguyên vật liệu và công nghệ.

Nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là các doanh nghiệp AI, diễn biến trái chiều. Meta tăng 3,4% sau khi ra mắt thiết bị cầm tay tích hợp trợ lý AI, trong khi Microsoft và Broadcom giảm khoảng 1%. Oracle mất hơn 4% sau thông tin liên quan đến trung tâm dữ liệu tại New Mexico.

Thị trường cũng chịu áp lực từ kỳ vọng FED tiếp tục nâng lãi suất. Sau đợt tăng 0,25 điểm % tuần trước, giới đầu tư hiện định giá gần 70% khả năng FED sẽ tăng lãi suất thêm trong cuộc họp tháng tới.

Chủ tịch FED chi nhánh New York John Williams cho rằng việc tiếp tục nâng lãi suất trong năm nay là “hợp lý” nếu lạm phát chưa hạ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, dòng tiền có xu hướng thận trọng, số cổ phiếu giảm trên S&P 500 áp đảo số tăng với tỷ lệ 1,7:1, phản ánh tâm lý phòng thủ của nhà đầu tư trước các rủi ro địa chính trị và chính sách tiền tệ.