Lợi nhuận ba doanh nghiệp cảng biển được dự báo tăng hai chữ số trong quý III

Theo báo cáo của Chứng khoán MBS, hoạt động thương mại của Việt Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng trong quý III/2026. Tính đến giữa tháng 9, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu trong quý tăng khoảng gần 30% so với cùng kỳ.

Cùng với đó, sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển cả nước được dự báo tăng gần 22%; trong đó, hai cụm cảng Hải Phòng và TP HCM lần lượt tăng 9,7% và 8,6%.

Theo MBS, đà tăng trưởng trên được hỗ trợ bởi xu hướng “Trung Quốc + 1”, sự phục hồi của các thị trường xuất khẩu trọng điểm và nhu cầu tích trữ hàng hóa phục vụ mùa mua sắm cuối năm.

Bên cạnh đó, tình trạng ùn tắc tại các cảng trung chuyển lớn trong khu vực cùng những bất ổn địa chính trị kéo dài đang thúc đẩy các hãng tàu tái cơ cấu mạng lưới, phân bổ tuyến vận tải sang những cụm cảng có hiệu suất ổn định hơn như Hải Phòng và TP HCM.

Trên cơ sở đó, MBS đưa ra dự phóng kết quả kinh doanh quý III và cả năm 2026 đối với một số doanh nghiệp trong lĩnh vực cảng biển và vận tải biển.

Nguồn: MBS

Doanh nghiệp cảng biển hưởng lợi từ hàng hóa

MBS đánh giá các doanh nghiệp cảng biển và vận tải biển tiếp tục hưởng lợi khi sản lượng khai thác và doanh thu tăng so với cùng kỳ. Trong đó, nhóm khai thác cảng nước sâu như GMD và PHP được kỳ vọng duy trì mức tăng trưởng lợi nhuận cao nhờ biên lợi nhuận gộp ở mức cao.

Đối với CTCP Tập đoàn Gemadept (Mã: GMD), MBS dự báo lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ trong quý III đạt 587 tỷ đồng, tăng 86% so với cùng kỳ. Sản lượng khai thác qua toàn hệ thống cảng được ước tính tăng khoảng 6%.

Theo MBS, cảng Nam Đình Vũ đã đón thêm hai tuyến dịch vụ mới, trong khi các cảng phía Nam tích cực xử lý lượng hàng vượt công suất từ Gemalink. Riêng Gemalink tiếp tục khai thác vượt xa công suất thiết kế, với sản lượng hàng hóa qua cảng dự kiến tăng hơn 27%.

Qua đó, hoạt động của các công ty liên doanh, liên kết của GMD được kỳ vọng đóng góp tích cực hơn vào lợi nhuận. Công ty chứng khoán này dự báo lợi nhuận cả năm 2026 của GMD đạt 2.726 tỷ đồng, tăng 55%.

Với CTCP Cảng Hải Phòng (Mã: PHP), MBS ước tính lợi nhuận quý III đạt 430 tỷ đồng, tăng 65% so với cùng kỳ. Kết quả này được hỗ trợ bởi sản lượng hàng hóa dự kiến tăng khoảng 17% và đóng góp ngày càng lớn từ bến 3, 4 Lạch Huyện.

Sau 9 tháng đầu năm 2026, hiệu suất khai thác hai bến này được MBS ước tính đạt khoảng 48%, nhờ hoạt động thương mại trong khu vực tích cực và MSC mở thêm tuyến dịch vụ qua cảng. Lợi nhuận cả năm của PHP được dự báo đạt 1.240 tỷ đồng, tăng 50,6%.

Đối với CTCP Container Việt Nam (Mã: VSC), đơn vị này nhận định lợi nhuận quý III tăng 82% so với cùng kỳ, với giá trị trong bảng dự phóng ở mức 146 tỷ đồng. Sản lượng khai thác qua hệ thống cảng, không bao gồm VIMC Đình Vũ, được ước tính tăng khoảng 6%.

Hiệu suất khai thác cảng Nam Hải Đình Vũ dự kiến đạt 73,6%, cao hơn mức 51,5% trong 9 tháng đầu năm 2025. Trong khi đó, giá dịch vụ bình quân được dự báo tăng khoảng 6,5%, qua đó giúp biên lợi nhuận gộp quý III cải thiện 3,9% so với cùng kỳ.

Ngoài hoạt động kinh doanh cốt lõi, MBS kỳ vọng lợi nhuận từ các công ty liên doanh, liên kết của VSC tăng nhờ đóng góp lớn hơn từ HAH. Lợi nhuận cả năm của VSC được dự báo đạt 370 tỷ đồng, tăng 8,5%.

Ở mảng vận tải biển, CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (Mã: HAH) được MBS dự báo tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận dù chịu tác động từ giá nhiên liệu tăng. Doanh nghiệp được hỗ trợ bởi việc gia hạn các hợp đồng thuê tàu với mức giá cước hấp dẫn và mở rộng quy mô cho thuê trong bối cảnh giá cước duy trì ở mức cao.

Bên cạnh đó, việc tăng giá dịch vụ cảng và giảm chi phí thuê ngoài có thể cải thiện biên lợi nhuận gộp từ hoạt động khai thác cảng. Doanh thu cho thuê tàu cũng được kỳ vọng tăng khi HAH chuyển một tàu từ hình thức tự vận hành sang cho thuê, đồng thời gia hạn các hợp đồng thuê trong 9 tháng đầu năm 2026.

MBS dự báo lợi nhuận quý III của HAH đạt 339 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Lợi nhuận cả năm 2026 được dự báo ở mức 1.391 tỷ đồng, tăng hơn 15%.

Chuyển phát tăng nhu cầu, chịu áp lực chi phí

Đối với nhóm bưu chính và chuyển phát, MBS cho biết tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong 8 tháng đầu năm 2026 tăng khoảng 13% so với cùng kỳ. Qua đó, khối lượng vận chuyển hàng hóa đường bộ tăng 18%.

Theo MBS, sự phục hồi của thị trường nội địa cùng tốc độ phát triển của thương mại điện tử được kỳ vọng tiếp tục hỗ trợ doanh thu từ hoạt động kinh doanh cốt lõi của các doanh nghiệp chuyển phát.

Tuy nhiên, lợi nhuận ròng của nhóm bưu chính, chuyển phát truyền thống tiếp tục chịu áp lực khi giá nhiên liệu duy trì ở mức cao, ước tăng hơn 52% so với cùng kỳ.

Trong bối cảnh này, CTCP Bưu chính Viettel (Viettel Post - Mã: VTP) được kỳ vọng phục hồi lợi nhuận nhờ khả năng chuyển một phần chi phí sang khách hàng thông qua phụ phí nhiên liệu. Quy mô đội xe cùng khả năng khai thác các đơn hàng liên tỉnh, đơn hàng khối lượng lớn có thể giúp doanh nghiệp nâng hiệu suất và mở rộng thị phần.

Bên cạnh đó, MBS kỳ vọng các hoạt động có biên lợi nhuận gộp cao hơn như kho bãi, vận chuyển xuyên biên giới và hợp tác với FedEx sẽ đóng góp ngày càng lớn vào kết quả kinh doanh của VTP.

Theo nhận định của MBS, lợi nhuận quý III của VTP được dự báo tăng 10,9% so với cùng kỳ, với giá trị trong bảng dự phóng ở mức 95 tỷ đồng. Biên lợi nhuận được kỳ vọng phục hồi nhờ tối ưu vận chuyển chặng cuối và tăng giá dịch vụ, ước tính cao hơn 15% so với cùng kỳ, cùng với đóng góp từ hoạt động kho bãi.

Ngoài ra, doanh nghiệp được dự báo bắt đầu ghi nhận lợi nhuận từ hợp tác với FedEx trong quý III. MBS dự báo lợi nhuận cả năm 2026 của VTP đạt 352 tỷ đồng, giảm 6%.

Nguồn: MBS