Học nghị quyết để hành động

Kết hợp nhiều hình thức học tập

Việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng trên địa bàn tỉnh ngày càng được tổ chức linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó, hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến từ điểm cầu tỉnh đến các xã, phường đang ngày càng được sử dụng hiệu quả. Từ hội trường tỉnh đến điểm cầu xã, từ cán bộ chủ chốt đến từng đảng viên ở chi bộ được trực tiếp lắng nghe nội dung truyền đạt của các đồng chí báo cáo viên của Trung ương, của tỉnh để nắm bắt, và hiểu sâu hơn về những yêu cầu mới.

Cán bộ, đảng viên xã Liên Hiệp học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng.

Với hình thức tổ chức linh hoạt, ứng dụng công nghệ thông tin giúp việc truyền đạt những nội dung lớn của Đảng được triển khai đồng thời, rộng khắp, đến tận cơ sở. Không dừng ở những hội nghị quán triệt, tinh thần của Nghị quyết tiếp tục được đưa xuống cơ sở bằng nhiều hình thức phù hợp, gắn với những vấn đề thiết thực của đời sống.

Mỗi cán bộ, đảng viên không ngừng tự nghiên cứu, nắm chắc nội dung, xác định rõ phần việc và trách nhiệm của mình; các cấp, các ngành cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết thành những nhiệm vụ, chỉ tiêu và giải pháp phù hợp; Mặt trận Tổ quốc tích cực vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, đưa chủ trương của Đảng từng bước đi vào cuộc sống.

Ở mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị, việc học tập nghị quyết được triển khai bằng những hình thức phù hợp với thực tế thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, các cuộc họp của cơ quan, đơn vị; thông qua hệ thống thông tin cơ sở và các nền tảng số khác. Người đứng đầu các cấp, các ngành, các địa phương thường xuyên gặp gỡ, trực tiếp trao đổi, lắng nghe ý kiến đóng góp của Nhân dân để kịp thời nắm bắt, bàn cách tháo gỡ và giải quyết ngay từ cơ sở.

Tại xã Liên Hiệp, sau các hội nghị quán triệt trực tuyến từ tỉnh, việc học tập, quán triệt các văn bản của Đảng được Đảng bộ xã tiếp tục tổ chức gắn với những nhiệm vụ cụ thể của địa phương. Đồng chí Nguyễn Đàm Thuyên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã khẳng định: Nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Mỗi nghị quyết, chỉ thị, chương trình của Trung ương và của tỉnh được đặt trong mối liên hệ với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, xây dựng nông thôn, bảo đảm an ninh mạng, phòng, chống ma túy... Cách làm đó giúp nghị quyết gần hơn với công việc thường ngày của cán bộ, đảng viên và đời sống ở khu dân cư.

Bí thư Chi bộ thôn Xín Cái, xã Sơn Vĩ Chảo Chỉn Sinh chia sẻ: Việc quán triệt học tập các chỉ thị nghị quyết của Đảng đã thực sự đổi mới, gần hơn với đảng viên và Nhân dân thông qua các hội nghị trực tuyến. Cùng với đó, các chủ trương quan trọng được truyền tải qua sổ tay đảng viên điện tử giúp đảng viên chủ động nghiên cứu, theo dõi và tra cứu khi cần thiết. Từ đó, giúp chi bộ thuận lợi trong việc triển khai Nghị quyết với các nhiệm vụ cụ thể của thôn như phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, bảo đảm an ninh trật tự; phát huy vai trò nêu gương của đảng viên, tăng cường đoàn kết trong chi bộ và trong nhân dân.

Chấn chỉnh nền nếp để học tập thực chất

Một trong những yếu tố quyết định chất lượng học tập nghị quyết là ý thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên. Bởi vậy, trước hết cần chấn chỉnh nền nếp học tập, khắc phục tình trạng tham gia cho đủ thành phần, học tập mang tính hình thức hoặc chưa dành thời gian nghiên cứu, trao đổi những nội dung gắn với thực tiễn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Tỉnh ủy đã tổ chức 11 hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị, với 2.140 lượt điểm cầu, 172.893 lượt đại biểu tham dự. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2026, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành 48 văn bản chỉ đạo; tổ chức 3 hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng với hơn 51.000 lượt đại biểu tham dự tại các điểm cầu từ tỉnh đến cơ sở.

Phát biểu tại các hội nghị quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, đồng chí Lê Thị Kim Dung, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh nhiều lần nhấn mạnh yêu cầu phải chấn chỉnh nền nếp, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong học tập nghị quyết, bảo đảm việc học tập đi vào thực chất, tránh hình thức. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên cần tham gia đầy đủ, nghiêm túc, chủ động nghiên cứu, nắm chắc những nội dung cốt lõi, những điểm mới của nghị quyết; đồng thời gắn việc học tập với chức trách, nhiệm vụ được giao để xác định rõ những việc cần làm, giải pháp cần triển khai trong thực tiễn.

Ngày 25-9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Yêu cầu nêu rõ: Việc tổ chức hội nghị đảm bảo nghiêm túc, thiết thực, đúng đối tượng, chất lượng, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, địa phương, đơn vị. Cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu, cán bộ, đảng viên phải nắm vững các nhiệm vụ, giải pháp trong các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy để lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương, đơn vị. Gắn việc học tập, quán triệt với tăng cường kỷ luật, kỷ cương của Đảng; chấn chỉnh lề lối, tác phong tham dự các hội nghị của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh.

Việc đổi mới mạnh mẽ phương thức học tập, quán triệt và nâng cao ý thức trong học tập, triển khai nghị quyết của Đảng đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên. Tình trạng ngại học nghị quyết, sợ học nghị quyết từng bước được khắc phục, thay vào đó là tinh thần chủ động, tự giác và trách nhiệm.