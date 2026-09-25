Lắp biển báo, kẻ vạch xác định khoảng cách xe trên cầu Nhật Tân (Hà Nội)

Hệ thống biển báo xác định khoảng cách trên cầu Nhật Tân.

Các đơn vị lắp đặt hệ thống biển báo và vạch xác định khoảng cách xe tại những vị trí dễ quan sát. Mỗi vị trí bố trí 5 biển báo, lần lượt thể hiện các mốc 0m, 50m, 100m, 150m và 200m. Trên mặt đường có các vạch tương ứng, giúp người điều khiển phương tiện dễ nhận biết khoảng cách với xe phía trước để chủ động điều chỉnh tốc độ.

Lực lượng chức năng sẽ tiếp tục bổ sung biển báo chỉ dẫn, cảnh báo khoảng cách, giới hạn tốc độ, sơn kẻ đường và hệ thống đinh phản quang, góp phần tăng khả năng nhận diện, phân định rõ phần đường, làn đường dành cho từng loại phương tiện. Sau khi hoàn thiện tại cầu Nhật Tân, các đơn vị sẽ đánh giá hiệu quả, tiếp thu ý kiến của người tham gia giao thông để nghiên cứu, điều chỉnh, làm cơ sở xem xét triển khai tại một số cầu, như: Thăng Long, Vĩnh Tuy, Thanh Trì.