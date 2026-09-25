Chiều 25/9, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị giao ban công tác 9 tháng đầu năm 2026 giữa Đảng ủy Chính phủ và các đảng ủy trực thuộc.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì Hội nghị - Ảnh: CP

Phát biểu tại hội nghị, nhấn mạnh nhiệm vụ quý IV/2026 rất nặng nề, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu các cấp ủy thường xuyên rà soát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; kịp thời cập nhật những nhiệm vụ mới vào chương trình, kế hoạch hành động, gắn với nhiệm vụ chính trị của từng bộ, ngành, cơ quan, đơn vị.

Đặc biệt, cùng với xây dựng chương trình hành động, phải tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện. Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh muốn nghị quyết đi vào cuộc sống phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; kịp thời nhận diện những nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, những khó khăn, vướng mắc để tập trung xử lý.

Về công tác xây dựng Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; kịp thời học tập, quán triệt, tuyên truyền các nghị quyết, kết luận mới của Trung ương, đồng thời cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng ngành, lĩnh vực.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, việc học tập, quán triệt nghị quyết không chỉ dừng ở tổ chức hội nghị mà quan trọng là từng cán bộ, đảng viên phải nắm chắc những nhiệm vụ liên quan đến cơ quan, đơn vị mình để tổ chức thực hiện hiệu quả. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải được thể hiện bằng tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và chất lượng thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên.

Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu tiếp tục rà soát những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các quy định mới về tổ chức đảng; nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác Đảng gắn với bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và bảo mật dữ liệu.

Toàn cảnh cuộc hội nghị - Ảnh: CP

Đối với công tác kiểm tra, giám sát, các đảng ủy, ủy ban kiểm tra trực thuộc phải tập trung giám sát việc thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tăng cường tự kiểm tra, tự giám sát ngay từ cơ sở để kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh, phòng ngừa vi phạm.

Các cấp ủy đồng thời phải nâng cao chất lượng tham mưu, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, bảo đảm các nhiệm vụ được xử lý đúng thẩm quyền, đúng quy định, tiến độ và chất lượng.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các đảng ủy trực thuộc đề cao trách nhiệm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, nhất là mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Trong đó, tiếp tục khơi thông và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho tăng trưởng, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính và điều kiện kinh doanh; hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý quá trình xây dựng, sửa đổi các quy định pháp luật phải theo hướng đơn giản hóa, không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính không cần thiết; chủ động lắng nghe, tiếp thu phản ánh, kiến nghị từ thực tiễn để kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn.

Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị các đảng ủy trực thuộc tăng cường phối hợp với Đảng ủy Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, nâng cao chất lượng tham mưu và tổ chức thực hiện, quyết tâm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong những tháng cuối năm 2026.