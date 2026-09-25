Tạo sinh kế ổn đinh, bền vững cho người dân Làng cổ Đường Lâm

ẤN ĐỘ - Chiếc ô tô Suzuki Jimny mắc kẹt giữa đường ray khiến nữ tài xế liên tục đạp ga tìm cách thoát ra. Tuy nhiên, khi khói bắt đầu bốc lên từ bánh xe và tiếng tàu hỏa đến gần, những người trên xe buộc phải bỏ lại phương tiện để chạy thoát thân.