Quảng Trị: Đổi mới công tác tư tưởng, thống nhất cách làm phù hợp thực tiễn

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Ngày 25/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hội nghị được tổ chức trực tiếp kết hợp trực tuyến đến 1.828 điểm cầu, với hơn 71.800 cán bộ, đảng viên tham gia.

Hội nghị quán triệt 5 nghị quyết gồm: Nghị quyết số 23-NQ/TW về công tác người Việt Nam ở nước ngoài; Nghị quyết số 24-NQ/TW về phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 25-NQ/TW về Chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới; Nghị quyết số 26-NQ/TW về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; Nghị quyết số 27-NQ/TW về phát triển các vùng và tổ chức không gian phát triển quốc gia trong giai đoạn mới và Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị Vương Quốc Tuấn nhấn mạnh, các văn kiện dù đề cập những lĩnh vực khác nhau nhưng có mối liên hệ chặt chẽ, cùng hướng tới đổi mới tư duy lãnh đạo, phương thức tổ chức thực hiện; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, tiên phong, gương mẫu; củng cố nền tảng tư tưởng; tổ chức lại không gian phát triển và khai thông, kết nối các nguồn lực mới.

Những yêu cầu này gắn trực tiếp với quá trình Quảng Trị đang mở rộng không gian phát triển, tổ chức lại nguồn lực và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Ngay sau hội nghị toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xây dựng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị của Trung ương phù hợp thực tiễn, tiềm năng và lợi thế của tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị đề nghị cán bộ, đảng viên tập trung nắm chắc những quan điểm mới, nội dung cốt lõi và yêu cầu mới của Trung ương; đồng thời gắn việc học tập với yêu cầu phát triển trong không gian mới của Quảng Trị, gồm biển, đảo, biên giới, cửa khẩu, hành lang kinh tế Đông-Tây, cùng các lĩnh vực năng lượng, công nghiệp, nông nghiệp và du lịch.

Quảng Trị có lợi thế về Phong Nha-Kẻ Bàng, biển, đảo, các di tích lịch sử cách mạng, sản phẩm “Ký ức chiến tranh-Khát vọng hòa bình”, các cửa khẩu và hành lang kinh tế Đông-Tây để hình thành những liên kết mới, kết nối không gian và chuỗi giá trị du lịch.

Kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Vũ Khiêm nhấn mạnh, việc học tập nghị quyết không dừng ở nghe, ghi chép hay ban hành văn bản; thước đo là khả năng giải quyết các điểm nghẽn trong thực tiễn, tạo sản phẩm cụ thể và mang lại những thay đổi mà người dân, doanh nghiệp có thể cảm nhận được.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị yêu cầu các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ Quốc và các tổ chức chính trị-xã hội khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết, chỉ thị thành nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và có dữ liệu kiểm chứng.

Các địa phương, đơn vị được yêu cầu tập trung rà soát, tháo gỡ những điểm nghẽn kéo dài trong giải phóng mặt bằng, định giá đất, giao đất, chấp thuận chủ trương đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công, khó khăn của doanh nghiệp và các dự án tồn đọng; đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp liên ngành.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị cũng yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý tiến độ sang quản trị bằng kết quả; việc thuộc thẩm quyền cấp nào thì cấp đó quyết định và chịu trách nhiệm đến cùng, việc vượt thẩm quyền phải chủ động báo cáo kèm phương án xử lý cụ thể, không đùn đẩy, né tránh.

Đối với những vấn đề mới, khó, chưa có tiền lệ, các cấp, ngành trong tỉnh được yêu cầu nghiên cứu kỹ, kiểm soát rủi ro, thực hiện theo hướng thử nghiệm, đánh giá, hoàn thiện và nhân rộng; đổi mới phải đi cùng trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương. Việc đánh giá cán bộ được gắn với sản phẩm, tiến độ, chất lượng, hiệu quả và khả năng giải quyết vấn đề.

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện một số nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị và các chương trình hành động, kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị đặt yêu cầu đổi mới công tác tư tưởng, truyền thông chính sách, chủ động cung cấp thông tin chính thống, nắm bắt những vấn đề người dân, doanh nghiệp quan tâm, củng cố niềm tin xã hội.

Mục tiêu là tập trung hơn nữa việc đưa các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương vào cuộc sống, thành nhiệm vụ phù hợp thực tiễn, tạo chuyển biến trong tổ chức thực hiện và phát triển của tỉnh./.