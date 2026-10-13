Học liên kết có được miễn học phí học nghề?

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Hỏi: Trường của tôi liên kết đào tạo nghề với một số Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên. Xin hỏi, nếu học sinh được miễn học phí văn hoá ở Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên thì có được miễn học phí học nghề nữa không? – Vũ Thu Hương (thuyhien***@gmail.com).

* Trả lời: Khoản 12 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP ngày 3/9/2025 của Chính phủ quy định về chính sách học phí, miễn, giảm, hỗ trợ học phí, hỗ trợ chi phí học tập và giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục đào tạo quy định đối tượng được miễn học phí: "Người tốt nghiệp trung học cơ sở học tiếp lên trình độ trung cấp".

Khoản 1 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP quy định đối tượng được miễn học phí: "Trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông (học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và học viên theo học chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông) trong cơ sở giáo dục công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân".

Khoản 2 Điều 6 Luật Giáo dục năm 2019 quy định về cấp học, trình độ đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân: "Giáo dục phổ thông gồm giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở và giáo dục trung học phổ thông; Giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác".

Theo đó, giáo dục phổ thông và trình độ trung cấp là hai cấp học, trình độ đào tạo khác nhau trong hệ thống giáo dục quốc dân.

Trường hợp trường cao đẳng thực hiện liên kết đào tạo với một số Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên đáp ứng theo các quy định hiện hành của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp thì học sinh thuộc đối tượng người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp và người học chương trình giáo dục phổ thông trong Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên được miễn học phí ở cả hai cấp học, trình độ đào tạo nêu trên theo quy định tại khoản 1, khoản 12 Điều 15 Nghị định số 238/2025/NĐ-CP.

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