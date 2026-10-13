Linh hoạt xây dựng nội dung giáo dục cho người khuyết tật

Học sinh Trường PTCS Xã Đàn trong một hoạt động giáo dục. Ảnh: XĐ

Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung về giáo dục khuyết tật.

Dự thảo nhấn mạnh việc tổ chức hoạt động giáo dục dựa trên khả năng, nhu cầu và đặc điểm riêng của từng người học, đồng thời mở rộng sự kết nối giữa phương thức giáo dục chuyên biệt, giáo dục bán hòa nhập và giáo dục hòa nhập khi người học là người khuyết tật tham gia giáo dục theo các chương trình giáo dục hiện hành.

Bên cạnh đó, nội dung học tập của học sinh khuyết tật tại các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường/lớp giáo dục chuyên biệt được xây dựng trên cơ sở kết hợp nội dung giáo dục kỹ năng đặc thù, dạy kỹ năng nghề và nội dung được quy định tại các chương trình: Giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, xóa mù chữ, giáo dục thường xuyên cấp THCS, giáo dục thường xuyên cấp THPT, trung học nghề. Nhà trường có thể điều chỉnh phù hợp với khả năng, nhu cầu của người khuyết tật.

Việc bổ sung các chương trình xóa mù chữ, giáo dục thường xuyên cấp THCS nhằm khắc phục vấn đề tham gia giáo dục khi đã quá độ tuổi quy định của người khuyết tật, góp phần quan trọng vào việc bảo đảm thực thi quy định mới về giáo dục bắt buộc đối với người khuyết tật.

Những quy định về bổ sung nội dung giáo dục kỹ năng nghề vào trong nội dung giáo dục đối với người khuyết tật tại các trung tâm hỗ trợ giáo dục hòa nhập, trường/lớp giáo dục chuyên biệt nhằm cụ thể hóa mục tiêu của giáo dục, đặc biệt đối với người khuyết tật, đó là học để có thể có một kỹ năng nghề từ đó hòa nhập cuộc sống và đời sống xã hội được bền vững.

Dự thảo cũng là cơ sở rõ hơn để xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân, tổ chức hoạt động dạy học linh hoạt và định hướng nghề nghiệp cho người khuyết tật.

Về trách nhiệm quản lý, dự thảo quy định: UBND cấp xã được giao trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của trường có lớp giáo dục chuyên biệt theo thẩm quyền được giao; đầu tư cơ sở vật chất cho các cơ sở công lập theo thẩm quyền và nguồn lực được giao; quản lý hoạt động giáo dục chuyên biệt trên địa bàn.