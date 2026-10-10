Học kỹ thuật để đổi cách làm

Tại hai thôn Hòa Thuận và Bách Lợi, xã Nga Sơn, hơn 100 hội viên được tiếp cận, hướng dẫn kỹ thuật trồng giống dưa hấu An Tiêm theo từng giai đoạn sinh trưởng của cây. Từ lựa chọn giống, làm đất, chăm sóc, bón phân, tưới nước đến phòng, trừ sâu bệnh, các quy trình kỹ thuật được hướng dẫn gắn với điều kiện sản xuất thực tế, giúp hội viên từng bước thay đổi phương thức canh tác.

Hội viên dự lớp tập huấn do Hội Nông dân tổ chức.

Gia đình ông Vũ Chí Hệ, thôn Hòa Thuận trước đây chủ yếu trồng dưa dựa vào kinh nghiệm. Sau khi tham gia tập huấn, ông chú trọng hơn đến từng khâu kỹ thuật, từ chuẩn bị đất, bón phân đến chăm sóc và phòng, trừ sâu bệnh. Những kiến thức được trang bị đã được ông áp dụng ngay trên đồng ruộng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả sản xuất. Kết quả, trọng lượng quả trung bình dưa đạt 3-3,5 kg/quả, cao hơn phương pháp truyền thống 0,3-0,8 kg/quả; năng suất đạt 34-36 tấn/ha, cao hơn đối chứng 6-7 tấn/ha.

Tập huấn kỹ thuật trồng và chăm sóc giống dưa hấu An Tiêm tại xã Nga Sơn.

Từ thực tế này cho thấy, hiệu quả của công tác tập huấn không chỉ được thể hiện ở việc người dân tiếp nhận thêm kiến thức, mà quan trọng hơn là kiến thức đã được chuyển thành hành động, thành những thay đổi cụ thể trong sản xuất. Khi kỹ thuật được áp dụng đúng, người nông dân có thêm cơ sở để sử dụng hợp lý vật tư, chăm sóc cây trồng khoa học hơn, nâng năng suất, chất lượng và giá trị nông sản.

Mô hình trồng chuối tiêu hồng của bà Hà Thị Tuyết, xã Đồng Lương.

Từ những thay đổi trong kỹ thuật canh tác, hiệu quả của tập huấn còn được thể hiện ở việc người dân từng bước thay đổi tư duy tổ chức sản xuất. Tại xã Đồng Lương, bà Hà Thị Tuyết, thôn Tân Phúc, đã áp dụng phương pháp chăn nuôi theo hướng tuần hoàn sinh học. Nguồn chất thải từ chuồng trại được tận dụng cho khu vực trồng trọt, tạo sự gắn kết giữa chăn nuôi và trồng cây, góp phần giảm chi phí đầu vào.

Cùng với hướng dẫn kỹ thuật, Hội Nông dân xã Đồng Lương còn hỗ trợ kết nối đầu ra cho sản phẩm. Từ đó, sản phẩm làm ra của gia đình bà Tuyết được các thương lái đặt hàng, giúp bà chủ động hơn trong tiêu thụ sản phẩm.

Hội Nông dân xã Đồng Lương thăm mô hình trang trại tổng hợp của gia đình bà Hà Thị Tuyết.

Từ những mô hình sản xuất của từng hộ dân, yêu cầu về kỹ thuật, chất lượng và liên kết đang được đặt ra ngày càng rõ hơn trong các mô hình kinh tế tập thể. Hợp tác xã dịch vụ và nuôi ong mật Lương Sơn, thành lập năm 2024 với 17 thành viên, hiện đã phát triển hơn 1.000 đàn ong. Trong quá trình hoạt động, các thành viên được Hội Nông dân tỉnh và Hội Nông dân xã Lương Sơn hướng dẫn kỹ thuật, trao đổi kinh nghiệm, đồng thời hỗ trợ quảng bá, kết nối tiêu thụ sản phẩm.

Từ việc nắm chắc kỹ thuật chăm sóc theo từng thời điểm, các thành viên từng bước thống nhất quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ hơn từ chăm sóc đến thu hoạch. Đây cũng là cơ sở để HTX hướng tới xây dựng sản phẩm OCOP. Bình quân mỗi năm, hơn 10 tấn mật ong được cung cấp ra thị trường, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng.

Quay mật tại HTX dịch vụ và nuôi ong mật Lương Sơn.

Cùng với kiến thức về sản xuất, Hội Nông dân ngày càng chú trọng trang bị cho hội viên những kỹ năng cần thiết để tổ chức sản xuất trong điều kiện mới. Tại các xã Linh Sơn, Đồng Lương, Giao An, Văn Phú, Yên Khương, Yên Thắng, gần 100 cán bộ Hội, chi hội trưởng, thành viên tổ hợp tác, hợp tác xã và nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được tập huấn về Luật Hợp tác xã năm 2023, chính sách phát triển kinh tế tập thể, OCOP và vai trò của Hội Nông dân trong tổ chức sản xuất theo chuỗi giá trị.

Từ chỗ tập trung vào kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, nội dung tuyên truyền, tập huấn đang từng bước hướng đến những yêu cầu rộng hơn của sản xuất hàng hóa: tổ chức sản xuất, liên kết, kiểm soát chất lượng và tìm kiếm thị trường. Qua đó, giúp hội viên không chỉ làm đúng kỹ thuật mà còn từng bước nâng cao hiệu quả và giá trị sản phẩm.