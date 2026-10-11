Novaland (NVL): Cổ đông lớn hạ sở hữu, cổ phiếu ngược dòng tăng kịch trần

Tổ chức liên quan lãnh đạo liên tục giảm tỷ lệ nắm giữ

Công ty Cổ phần Diamond Properties báo cáo hoàn tất giao dịch bán 2,58 triệu cổ phiếu NVL trong phiên 06/10. Toàn bộ lượng cổ phiếu này được sang tay theo phương thức thỏa thuận. Tổ chức này còn lại 120.000 đơn vị chưa bán hết so với lượng đăng ký ban đầu do thay đổi kế hoạch tài chính.

Hoàn tất giao dịch, Diamond Properties giảm khối lượng nắm giữ tại Novaland từ mức hơn 181 triệu xuống còn 178,4 triệu cổ phiếu. Tỷ lệ sở hữu tương ứng hạ từ 7,53% xuống gần 7,43% vốn điều lệ, tiếp tục duy trì vị thế cổ đông lớn tại doanh nghiệp.

Pháp nhân này có mối liên hệ trực tiếp với ông Bùi Cao Nhật Quân, con trai nhà sáng lập Novaland Bùi Thành Nhơn. Ông Quân hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Diamond Properties và đang nắm giữ 3,37% vốn tại NVL.

Đợt giao dịch vừa qua đánh dấu lần đăng ký bán cổ phiếu NVL thứ tư của Diamond Properties kể từ đầu năm. Tính chung các đợt giao dịch thành công, tổ chức này đã bán ra khoảng 5,2 triệu cổ phiếu trong năm nay để cân đối danh mục đầu tư. Thống kê từ năm 2025 đến nay, Diamond Properties đã bán chủ động hoặc bị công ty chứng khoán bán giải chấp tổng cộng gần 9,95 triệu cổ phiếu NVL. Cùng chiều giao dịch, Công đoàn Cơ sở Novaland cũng đang trong thời gian đăng ký bán 2,5 triệu cổ phiếu NVL theo phương thức thỏa thuận từ ngày 28/09 đến 26/10.

Thị giá kịch trần giữa đợt phát hành hơn 800 triệu cổ phiếu

Trên thị trường chứng khoán, mã NVL ghi nhận phiên giao dịch đột biến vào ngày 09/10 khi tăng hết biên độ 6,83%, đóng cửa tại mức 10.950 đồng một cổ phiếu. Thanh khoản bùng nổ với hơn 73 triệu đơn vị được sang tay, cao gần gấp ba lần so với các phiên liền trước. Tổng giá trị giao dịch đạt khoảng 783 tỷ đồng, vươn lên vị trí thứ hai toàn thị trường, đi ngược lại diễn biến giảm điểm của chỉ số VN-Index.

Nhịp phục hồi này xuất hiện sau chuỗi ngày cổ phiếu NVL chịu áp lực điều chỉnh sâu. Từ mốc trên 20.000 đồng một cổ phiếu thiết lập hồi cuối tháng 4, thị giá liên tục trượt dài và chạm mức 9.600 đồng trong phiên 30/09. Đà tăng trần bứt phá giúp cổ phiếu lấy lại mốc mệnh giá nhưng vẫn còn khoảng cách lớn so với vùng đỉnh đầu năm.

Diễn biến tích cực của cổ phiếu xuất hiện ngay sau khi Tập đoàn Novaland phát đi thông cáo chính thức vào ngày 06/10, thẳng thắn bác bỏ các thông tin lan truyền về việc doanh nghiệp phá sản hay mất khả năng hoạt động. Tập đoàn khẳng định những tin đồn này hoàn toàn sai lệch và không phản ánh đúng tình trạng pháp lý cũng như hoạt động thực tế.

Ở khía cạnh huy động vốn, Novaland đang trong quá trình phân phối hơn 800 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng một cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 3:1. Thời gian đăng ký mua và nộp tiền kéo dài từ ngày 08/10 đến 29/10. Nếu phát hành thành công trọn vẹn, doanh nghiệp dự kiến thu về hơn 8.000 tỷ đồng. Phần lớn nguồn vốn mới sẽ được ưu tiên sử dụng để thanh toán gốc, lãi trái phiếu và xử lý các khoản nợ, nghĩa vụ tài chính quá hạn của công ty mẹ cùng các đơn vị thành viên.