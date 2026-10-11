Hội Nông dân Huế thúc đẩy ứng dụng khoa học kỹ thuật trong trồng thanh trà

Hội ND Tp. Huế khảo sát, thẩm định mô hình hệ thống tưới nước trồng thanh trà tại phường Thủy Xuân

Hội Nông dân thành phố Huế khảo sát, thẩm định mô hình hệ thống tưới nước của 14 hộ trồng thanh trà tại phường Thủy Xuân, hướng đến nâng cao hiệu quả sản xuất, chủ động nguồn nước và từng bước phát triển vùng cây đặc sản theo hướng hiện đại, bền vững.

Ứng dụng khoa học kỹ thuật, nâng hiệu quả vườn thanh trà

Vừa qua, Hội Nông dân (ND) thành phố Huế tổ chức đoàn khảo sát, thẩm định mô hình hệ thống tưới nước cho cây thanh trà của 14 hộ hội viên thuộc Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật trồng và chăm sóc cây thanh trà phường Thủy Xuân. Hoạt động nhằm đánh giá tính khả thi, tạo cơ sở triển khai và nhân rộng các giải pháp kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất tại địa phương.

Thanh trà - sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương

Tham gia đoàn khảo sát có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Nga - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân; đồng chí Bùi Quốc Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân phường Thủy Xuân cùng các thành viên liên quan.

Tại các vườn thanh trà, đoàn khảo sát tình hình sản xuất, điều kiện tưới tiêu và nhu cầu thực tế của hội viên. Theo đề xuất của Hội Nông dân phường, mô hình tập trung trang bị máy bơm nước, giúp các hộ chủ động nguồn nước tưới, giảm công lao động và nâng cao hiệu quả chăm sóc cây, đặc biệt trong mùa khô hạn.

Việc đưa thiết bị tưới vào sản xuất không chỉ giải quyết nhu cầu trước mắt mà còn tạo điều kiện để nông dân từng bước đổi mới phương thức canh tác, nâng cao tính chủ động trong chăm sóc vườn cây.

Tiết kiệm nguồn nước, hướng tới sản xuất hiện đại

Trong bối cảnh sản xuất nông nghiệp chịu tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu, chủ động nguồn nước có ý nghĩa quan trọng đối với năng suất và chất lượng cây trồng. Việc ứng dụng thiết bị kỹ thuật phù hợp giúp giảm sức lao động, sử dụng nguồn lực hiệu quả và hỗ trợ nông dân duy trì sản xuất ổn định.

Đối với cây thanh trà - sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của địa phương - phát triển hệ thống tưới cần gắn với quy trình chăm sóc khoa học, sử dụng nước hợp lý và bảo vệ chất lượng đất. Tùy điều kiện từng khu vườn, các hộ có thể lựa chọn giải pháp tưới phù hợp, tránh lãng phí nước và hạn chế chi phí vận hành.

Đây cũng là bước chuyển từ phương thức canh tác phụ thuộc nhiều vào điều kiện tự nhiên sang sản xuất có tính chủ động hơn. Khi được triển khai đồng bộ với hướng dẫn kỹ thuật và theo dõi hiệu quả, các mô hình có thể góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và giá trị kinh tế của vườn thanh trà.

Nhân rộng mô hình, tạo nền tảng phát triển bền vững

Thông qua đợt khảo sát, đoàn tập trung đánh giá điều kiện thực tế, tính khả thi và khả năng nhân rộng mô hình, làm cơ sở để Hội Nông dân thành phố đề xuất giải pháp phát triển sản xuất phù hợp với địa phương.

Hoạt động này đồng thời phát huy vai trò của tổ chức Hội trong việc hướng dẫn, vận động hội viên tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật, đổi mới phương thức sản xuất và phát triển các mô hình kinh tế hiệu quả. Sự đồng hành giữa tổ chức Hội và nông dân là yếu tố quan trọng để các giải pháp kỹ thuật được áp dụng sát nhu cầu, phát huy hiệu quả thực tế.

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Về lâu dài, phát triển vùng thanh trà cần gắn ứng dụng khoa học, công nghệ với sử dụng tiết kiệm tài nguyên, nâng cao chất lượng sản phẩm và tăng thu nhập cho người trồng. Việc đánh giá hiệu quả sau triển khai, chia sẻ kinh nghiệm giữa các hộ và nhân rộng những mô hình phù hợp sẽ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của sản phẩm đặc trưng địa phương.

Từ những giải pháp thiết thực tại từng khu vườn, thanh trà tại phường Thủy Xuân (Tp. Huế) sẽ có thêm cơ hội phát triển theo hướng hiện đại, hiệu quả và thân thiện với môi trường. Đây là nền tảng quan trọng để xây dựng nền nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống hội viên và thúc đẩy kinh tế nông thôn Huế phát triển lâu dài.