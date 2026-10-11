David Beckham đang giàu cỡ nào?

Theo tờ Manchester Evening News, David Beckham đã thu về khoản tiền khổng lồ 38 triệu bảng Anh chỉ trong chưa đầy một năm. Một phần đáng kể trong số tiền này đến từ loạt hợp đồng quảng cáo béo bở gắn với World Cup mùa hè vừa qua.

Cụ thể, báo cáo tài chính mới công bố cho thấy công ty DRJB Holdings của cựu ngôi sao sân cỏ đạt lợi nhuận 50 triệu bảng Anh trong năm tài chính kết thúc vào tháng 12/2025. Doanh nghiệp này có một nửa cổ phần thuộc sở hữu của công ty Mỹ Authentic. Trong năm 2026, công ty đã chi trả cổ tức lần lượt 38,9 triệu bảng Anh và 46,6 triệu bảng Anh cho các cổ đông. Nhờ đó, cá nhân Beckham nhận được hơn 38 triệu bảng Anh.

Ngoài ra, ngôi sao bóng đá còn có hợp đồng dài hạn với các thương hiệu khổng lồ như McDonald's và Pepsi. Theo nguồn tin, đây là giai đoạn làm ăn phát đạt của thương hiệu Beckham, với doanh thu tại Mỹ vượt mốc 100 triệu USD (tương đương 75 triệu bảng Anh).

Tổng tài sản của vợ chồng David Beckham được ước tính lên tới 1,185 tỷ bảng Anh. Ảnh: Reuters.

Khối tài sản riêng của Beckham hiện được ước tính vượt 750 triệu bảng Anh. Trong khi đó, tổng tài sản của David và Victoria được ước tính lên tới 1,185 tỷ bảng Anh.

Bên cạnh các thương vụ thành công, David Beckham còn chuẩn bị trở thành nhân vật chính trong một chương trình mới do Netflix hậu thuẫn. Dự án này nối tiếp thành công của loạt phim tài liệu gồm bốn tập Beckham, ra mắt năm 2023 và thu hút 12,4 triệu lượt xem ngay trong tuần đầu tiên.

“David Beckham và Netflix đang làm một chương trình khác, điều đó thật tuyệt. Loạt phim trước đã giúp hoạt động kinh doanh của anh ấy tăng trưởng vượt bậc... Tương tự, công việc kinh doanh của Victoria cũng phát triển mạnh mẽ sau khi loạt phim tài liệu về cô ấy ra mắt. Chắc chắn khán giả sẽ còn thấy anh ấy xuất hiện trong nhiều nội dung khác. Nội dung chính là phương tiện truyền tải thông điệp đến người tiêu dùng”, một nguồn tin trong ngành chia sẻ.

Trước đó, chuyên gia marketing Steve Martin từng nhận định mô hình kinh doanh dựa trên thương hiệu cá nhân của Beckham đã tiến xa vượt bậc: "Beckham đã chuyển mình từ một cá nhân nhận tài trợ trở thành người nắm giữ cổ phần. Anh ấy luôn đi trước thời đại".

Những người làm việc gần gũi đều khẳng định anh đóng vai trò rất chủ động trong việc gầy dựng đế chế kinh doanh nhờ sự kiên trì và bản năng thương mại nhạy bén.