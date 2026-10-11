Bà Nguyễn Thị Sen tái đắc cử Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai

Lấy lợi ích doanh nghiệp làm trọng tâm

Sáng 11/10, tại phường Pleiku, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2031, với sự tham dự của hơn 100 doanh nhân đại diện các doanh nghiệp trên địa bàn. Đại hội đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ 2021–2026 và xác định phương hướng, nhiệm vụ trong 5 năm tới.

Các đại biểu tham dự Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai lần thứ IV, nhiệm kỳ 2026–2031.

Đại hội bầu Ban Chấp hành khóa IV gồm 58 ủy viên. Tại phiên họp đầu tiên, Ban Chấp hành bầu Ban Thường vụ gồm 15 ủy viên. Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ban Chấp hành khóa mới có đại diện doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề ở cả khu vực Đông và Tây Gia Lai. Việc kiện toàn tổ chức gắn với yêu cầu mở rộng kết nối, phát huy vai trò đại diện và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của hội viên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Sen nhấn mạnh sự tín nhiệm của đại hội đặt ra trách nhiệm đối với tập thể lãnh đạo khóa mới trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên và làm cầu nối với chính quyền. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ sẽ tiếp tục đổi mới hoạt động, nâng cao hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp.

Đoàn chủ tịch điều hành đại hội.

Theo bà Sen, nhiệm kỳ mới mở ra nhiều cơ hội phát triển, song doanh nghiệp cũng đứng trước yêu cầu cao hơn về chất lượng sản phẩm, tiêu chuẩn xanh, chuyển đổi số và cạnh tranh trong hội nhập. Hiệp hội cần bám sát những thay đổi này để định hướng, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp tiếp tục là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Hiệp hội phấn đấu 100% trường hợp vướng mắc hợp pháp, hợp lý của hội viên được tháo gỡ, giải quyết; những vấn đề thuộc thẩm quyền Trung ương sẽ được tiếp tục kiến nghị, theo đuổi đến khi có kết quả.

Cùng với tiếp nhận, xử lý phản ánh của doanh nghiệp, Hiệp hội chú trọng nâng cao chất lượng góp ý cơ chế, chính sách và tham gia cải cách hành chính. Mục tiêu là góp phần giảm rào cản thủ tục, tiết kiệm thời gian, chi phí, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động đầu tư.

Một nhiệm vụ được bà Sen nhấn mạnh là hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số, phát triển sản xuất xanh và kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động này hướng đến nâng cao giá trị gia tăng trong những lĩnh vực có lợi thế của tỉnh như nông nghiệp công nghệ cao, chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch.

Bà Nguyễn Thị Sen - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Công trình đô thị Gia Lai, tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hiệp hội đồng thời củng cố mạng lưới hội cơ sở, thúc đẩy hợp tác theo chuỗi giá trị, giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường và tăng sức cạnh tranh. Mỗi năm, Hiệp hội đặt mục tiêu thu hút thêm 30 - 40 hội viên là những doanh nghiệp hoạt động ổn định, chấp hành tốt pháp luật và có trách nhiệm xã hội.

Bà Sen cho biết, ngay sau đại hội, Văn phòng Hiệp hội và các ban chuyên môn sẽ cụ thể hóa nghị quyết thành chương trình hành động để triển khai các nhiệm vụ của nhiệm kỳ mới. Yêu cầu xuyên suốt là đưa hoạt động đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho từng doanh nghiệp hội viên.

Dấu ấn một nhiệm kỳ vượt khó

Theo báo cáo tại đại hội, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ghi nhận nhiều nỗ lực của Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai trong hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch COVID-19 và biến động thị trường. Áp lực vốn, chi phí đầu vào và những vướng mắc về thủ tục đầu tư đặt ra nhu cầu hỗ trợ cấp thiết đối với nhiều hội viên.

Ra mắt Ban Chấp hành Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hiệp hội đã tiếp nhận hàng trăm phản ánh, đề xuất, làm việc với các cơ quan liên quan để kiến nghị giảm lãi suất, giãn và giảm thuế, giải quyết vướng mắc về tiền thuê đất và chính sách hỗ trợ người lao động. Những vấn đề vượt thẩm quyền địa phương được tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh kiến nghị Trung ương xem xét.

Một kết quả thiết thực là việc kiến nghị điều chỉnh giảm tỷ lệ tính đơn giá thuê đất Nhà nước, góp phần giảm chi phí cho hàng trăm doanh nghiệp. Hiệp hội cũng theo sát các vướng mắc về giá vật liệu xây dựng, khai thác và vận chuyển gỗ rừng trồng, định giá tài sản trên đất và thủ tục triển khai dự án năng lượng.

Hoạt động góp ý chính sách được duy trì song song với hỗ trợ từng vụ việc. Trong nhiệm kỳ, Hiệp hội tham gia ý kiến hơn 201 văn bản của Trung ương và địa phương, đưa những bất cập từ thực tiễn kinh doanh vào quá trình xây dựng, hoàn thiện chính sách.

Đến nay, Hiệp hội có 553 hội viên chính thức và liên kết. Sau sáp nhập, việc kết nạp gần 100 hội viên ở khu vực Đông Gia Lai mở rộng thêm mạng lưới, tạo điều kiện kết nối doanh nghiệp giữa các địa bàn. Các hoạt động trao đổi thông tin, gặp gỡ và xúc tiến thương mại tiếp tục được duy trì để hỗ trợ hội viên tìm kiếm cơ hội hợp tác.

Ban Thường vụ Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Hiệp hội còn phối hợp tổ chức khóa đào tạo hệ thống quản lý tiên tiến cho 60 doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp cận kiến thức về các hiệp định thương mại tự do, thương mại điện tử, kinh tế Halal và kiểm kê khí nhà kính. Đây là những nội dung gắn với nhu cầu đổi mới quản trị, mở rộng thị trường và đáp ứng tiêu chuẩn của đối tác.

Bên cạnh duy trì sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp hội viên đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho hoạt động an sinh xã hội trong nhiệm kỳ. Riêng Hiệp hội đã xuất quỹ hơn 1,4 tỷ đồng để tặng xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, xây nhà tình thương và hỗ trợ hộ nghèo; đồng thời vận động doanh nghiệp đóng góp 600 triệu đồng cho Quỹ Bảo trợ trẻ em.

Từ hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động đến chăm lo những hoàn cảnh khó khăn, sự đồng hành được nối tiếp bằng những công việc cụ thể. Đó cũng là nền tảng để Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai bước vào nhiệm kỳ mới, với yêu cầu nâng cao hơn nữa chất lượng phục vụ và sự gắn kết giữa các hội viên.