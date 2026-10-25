Hoang sơ đảo Bé

Với diện tích tự nhiên hơn 10 km², đặc khu Lý Sơn có cộng đồng cư dân sinh sống lâu đời, gắn bó với nghề biển, trồng hành, tỏi và phát triển dịch vụ du lịch. Lý Sơn giống như một thế giới địa chất độc đáo, gồm những miệng núi lửa đã ngủ yên, vách trầm tích dựng đứng, dòng dung nham hóa đá, các bãi nham thạch có hình thù kỳ lạ. Du khách được khám phá vách đá hang Câu, cổng Tò Vò, miệng Giếng Tiền, miệng Thới Lới…

Bờ biển đẹp, trong lành ở đảo Bé.

Trên hòn đảo này, du khách được tìm hiểu các di tích lịch sử, hiện vật liên quan đến Hải đội Hoàng Sa thực thi nhiệm vụ bảo vệ quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Tổ quốc từ cách đây bốn thế kỷ, bồi đắp thêm tình yêu quê hương, đất nước. Trong số đó có nhiều di tích đặc biệt quan trọng, được Nhà nước công nhận là di tích cấp quốc gia như: Đình làng An Vĩnh, Nhà thờ Phạm Quang Ảnh, Âm linh tự…

Và sẽ là điều còn luyến tiếc nếu du khách đến Lý Sơn song chưa khám phá nét hoang sơ mà ấn tượng của đảo Bé. Chỉ mất khoảng mười lăm phút đi tàu từ đảo Lớn là tới đảo Bé (còn gọi đảo An Bình). Giống cái tên An Bình, đảo Bé như một mảng xanh nhỏ yên bình giữa đại dương mênh mông. Ở đây không có những khu nghỉ dưỡng quy mô lớn hay các công trình bê tông san sát, càng không có các lều, bạt ở ven biển, hòn đảo nhỏ vẫn giữ được vẻ mộc mạc là bãi cát trắng, làn nước trong xanh và những vách đá bazan hình thành từ hoạt động của núi lửa cách đây hàng triệu năm.

Chỉ vỏn vẹn chừng 0,7 km2, với khoảng 100 hộ dân sinh sống gắn bó chủ yếu bằng nghề biển lâu đời, đảo Bé mang vẻ yên bình, không có nhiều dịch vụ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên. Những hàng dừa nghiêng mình trước gió, con đường làng, đường ven đảo nhỏ hẹp đầy cây xanh cùng hoa dại và nhịp sống chậm rãi của cư dân tạo bầu không khí thư thái hiếm gặp. Chỉ cần đi bộ hoặc sử dụng xe điện, du khách có thể khám phá gần như toàn bộ hòn đảo chỉ trong thời gian ngắn.

Màu nước biển ở đảo Bé xanh ngọc đặc trưng, trong vắt, có thể nhìn thấy rạn san hô và cát dưới đáy vào những ngày nắng đẹp. Bao quanh hòn đảo là các lớp đá bazan đen xếp tầng, dấu tích của quá trình phun trào núi lửa tạo nên. Những vách đá màu đen sẫm dựng đứng bên bờ biển cát trắng, nắng vàng, nước xanh, gió thổi trong lành… giống như “vùng lõi Maldives của Việt Nam”. Một trong những trải nghiệm được yêu thích là tắm biển, bơi thuyền và ngắm san hô ven đảo. Chỉ cần bỏ ra khoảng 200 - 300 nghìn đồng, du khách sẽ được người dân địa phương cho mượn thuyền, hướng dẫn trải nghiệm và được chụp một bộ ảnh lưu niệm miễn phí tuyệt đẹp.

Đảo Bé như một mảng xanh nhỏ yên bình giữa đại dương mênh mông. Hòn đảo nhỏ vẫn giữ được vẻ mộc mạc là bãi cát trắng, làn nước trong xanh và những vách đá bazan hình thành từ hoạt động của núi lửa cách đây hàng triệu năm.

Đảo Bé hấp dẫn bởi cảnh quan thiên nhiên và nhịp sống chậm rãi của người dân địa phương. Du khách luôn cảm thấy thân thiện khi tiếp xúc, mua các loại hải sản, rong khô, đồ lưu niệm bà con tự làm. Hiện trên đảo có khoảng 10 hộ làm du lịch cộng đồng. Ðáng mừng là người dân cũng như các chủ hộ kinh doanh đều luôn quan tâm gìn giữ cảnh quan, bảo vệ môi trường, tạo cơ hội phát triển du lịch bền vững ở đảo tiền tiêu. Bởi giữ được vẻ nguyên sơ cũng chính là cách để đảo Bé duy trì sức hấp dẫn vốn có trong mắt du khách.

Ẩm thực trên đảo mang đậm hương vị biển. Các món hải sản được chế biến theo cách đơn giản để giữ vị tươi ngon tự nhiên. Bên cạnh đó, hành và tỏi - hai nông sản nổi tiếng của Lý Sơn cũng xuất hiện trong nhiều món ăn, tạo hương vị đặc trưng của đảo. Tiếng lành lan xa, qua mỗi năm, du khách đến với đảo Bé ngày càng nhiều, nhất là khách nước ngoài.

Nhận thấy sức hấp dẫn, tiềm năng du lịch của đảo Bé nói riêng, tỉnh Quảng Ngãi đã có đề án phát triển đặc khu Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển đảo. Đặc khu được định hướng mở rộng sản phẩm du lịch từ biển đảo, nghỉ dưỡng sang khám phá địa chất, núi lửa, sinh thái, cộng đồng, nông nghiệp và trải nghiệm văn hóa. Một trong những giải pháp mang tính đột phá là dự kiến xây dựng Cảng hàng không quốc tế tại Lý Sơn và xây dựng hệ thống cáp treo nối đảo Lớn với đảo Bé. Khi đó, du khách có thể dễ dàng đến với Lý Sơn nói chung và đảo Bé nói riêng.