Mỹ: Hàng nghìn chú chó hóa trang Halloween, gây quỹ hoạt động bảo vệ động vật

Diễn ra trong hai ngày 24 và 25/10/2026, Wag-O-Ween là sự kiện thường niên thu hút đông đảo người dân cùng những người bạn bốn chân.

Tại các khu vực trung tâm lịch sử và khu Starland District, những chú chó được chủ nhân chuẩn bị trang phục độc đáo, cùng nhau dạo phố và ghé thăm các cửa hàng tham gia chương trình.

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Theo ban tổ chức, sự kiện năm nay có sự tham gia của hơn 16 tổ chức liên quan đến phúc lợi động vật.

Hơn 100 cửa hàng và cơ sở kinh doanh địa phương trở thành những điểm dừng chân để người tham dự nhận quà và đồ ăn dành cho thú cưng.

Hoạt động này cũng tạo cơ hội để các doanh nghiệp kết nối với cư dân, du khách và cộng đồng yêu động vật.

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Một trong những điểm nhấn của lễ hội là cuộc thi hóa trang, nơi chủ nuôi thỏa sức sáng tạo những bộ trang phục cho chó.

Có chú chó xuất hiện trong bộ đồ cá mập, trong khi hai chú chó Marnie và Vivi được chủ nhân hóa trang thành những chậu cây Chia độc đáo.

Bên cạnh đó, cuộc đua dành cho chó Dachshund, còn được gọi là chó lạp xưởng vì thân hình dài và chân ngắn, cũng thu hút sự chú ý của khán giả.

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Tuy nhiên, đằng sau không khí vui nhộn là mục tiêu hỗ trợ những con vật cần được chăm sóc. Wag-O-Ween được tổ chức nhằm gây quỹ cho các nhóm cứu hộ động vật trong khu vực.

Một phần nguồn thu còn được dành cho các chương trình triệt sản chó mèo trong cộng đồng, góp phần hạn chế tình trạng sinh sản ngoài kiểm soát và giảm số lượng động vật không có nơi nương tựa.

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Theo trang web chính thức của sự kiện, Wag-O-Ween đã gây quỹ hơn 110.000 USD trong năm 2025, hỗ trợ 16 tổ chức cứu hộ địa phương và các hoạt động triệt sản cho động vật.

Kết quả gây quỹ của năm 2026 sẽ sớm được công bố vào ngày Halloween.

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Wag-O-Ween bắt đầu vào năm 2006 như một cuộc diễu hành nhỏ dành cho chó do Sara Portman, chủ một cửa hàng thú cưng tại Savannah khởi xướng.

Sau khi bà qua đời năm 2020, tổ chức phi lợi nhuận Renegade Paws Rescue cùng doanh nghiệp The Hipster Hound tiếp tục duy trì hoạt động.

Từ một sự kiện quy mô nhỏ, chương trình dần phát triển thành lễ hội kéo dài hai ngày, thu hút hàng nghìn người cùng thú cưng mỗi năm.

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Không chỉ là dịp để những chú chó khoe trang phục Halloween, Wag-O-Ween còn cho thấy cách một hoạt động cộng đồng có thể kết hợp giải trí với mục tiêu nhân văn.

Qua mỗi mùa lễ hội, người tham gia vừa tận hưởng thời gian bên thú cưng, vừa góp phần tạo thêm nguồn lực cho những tổ chức đang chăm sóc và tìm mái nhà mới cho các con vật bị bỏ rơi.

Một vài hình ảnh tại lễ hội:

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Ảnh: Renegade Paws Rescue

Ảnh: Renegade Paws Rescue