Tìm kiếm, quy tập 862 hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Theo Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ (Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh), trong ngày 29/10, các lực lượng tiếp tục đẩy mạnh công tác tìm kiếm, mở rộng phạm vi quy tập tại Khu B, Công viên Lê Thị Riêng. Đơn vị đã xử lý hơn 600 m³ đất; đồng thời huy động 3 máy cuốc, 1 xe ben và 2 xe tải trọng tải 3,5 tấn để phục vụ tối đa cho công tác vận chuyển đất, bảo đảm tiến độ đề ra.

Các cán bộ chiến sĩ thắp hương trước khi quy tập các hài cốt liệt sĩ vừa tìm thấy.

Riêng trong ngày 29/10, lực lượng làm nhiệm vụ đã phát hiện, quy tập thêm 10 hài cốt liệt sĩ.

Tính đến nay, công tác tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng được triển khai qua 2 đợt với kết quả cụ thể: Đợt 1 đã tìm kiếm, quy tập được 731 hài cốt liệt sĩ và tổ chức lễ truy điệu, an táng trang trọng theo đúng quy định. Đợt 2 (từ ngày 15/10 đến hết ngày 29/10) tập trung mở rộng quy tập tại Khu B, đã phát hiện và tìm kiếm được 131 bộ hài cốt liệt sĩ đơn (trong đó có 26 bộ kèm di vật).

Các cán bộ chiến sĩ cẩn trọng đào tìm từng mẩu hài cốt, di vật...

Như vậy, tính từ ngày 23/6 đến hết ngày 29/10, các lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 862 hài cốt liệt sĩ (333 bộ có di vật kèm theo). Trong đó, có 829 hài cốt liệt sĩ được phát hiện, quy tập riêng lẻ và 33 hài cốt liệt sĩ nằm tại 8 vị trí mộ tập thể (gồm 2 vị trí ở Khu A và 6 vị trí ở Khu B).

Tính đến nay lực lượng chức năng đã phát hiện, quy tập tổng cộng 862 hài cốt liệt sĩ.

Hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ đang tiếp tục được Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh và các đơn vị phối hợp triển khai tích cực với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và sự tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.