Trekking ở Vĩnh Hy

Men theo dòng suối len qua những phiến đá lớn, băng qua lối mòn giữa rừng rồi lên đỉnh Đá Đỏ ngắm nhìn núi rừng, biển cả từ trên cao, hành trình trekking ở vịnh Vĩnh Hy (xã Vĩnh Hải) mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách yêu thích khám phá thiên nhiên.

Khám phá cảnh quan núi rừng

Nhắc đến Vĩnh Hy, nhiều người thường nghĩ đến những bãi biển với làn nước xanh trong và hoạt động khám phá vịnh. Tuy nhiên, vùng đất này còn có những cung đường đưa du khách rời xa không gian ven biển, tìm đến vẻ hoang sơ của núi rừng Núi Chúa. Trong đó, hành trình trekking suối Lồ Ô - đỉnh Đá Đỏ (thôn Cầu Gãy) là lựa chọn dành cho những ai yêu thích khám phá thiên nhiên và trải nghiệm cảnh quan núi rừng.

Du khách dạo bước bên con suối Lồ Ô thơ mộng.

Trên đường đến thôn Cầu Gãy, nơi sinh sống của nhiều đồng bào Raglai, du khách sẽ đi qua cây cầu cùng tên, một điểm check-in được nhiều người yêu thích. Bên cạnh trải nghiệm trekking, du khách còn có dịp tìm hiểu đời sống, phong tục và nét văn hóa bản địa, qua đó hiểu thêm về cộng đồng Raglai gắn bó lâu đời với vùng đất này.

Khung cảnh mát lành tại suối Lồ Ô.

Rời khu dân cư, cung đường dần đưa du khách đến suối Lồ Ô. Dòng nước len qua những phiến đá lớn dưới tán cây rừng, tạo nên không gian mát lành giữa địa hình khô đặc trưng nơi đây. Những tảng đá ven suối trở thành điểm dừng chân để du khách nghỉ ngơi, ngắm cảnh và lắng nghe tiếng nước chảy. Tuyến suối Lồ Ô - đỉnh Đá Đỏ dài khoảng 5km, thời gian trải nghiệm từ 3 đến 5 giờ, tùy thể lực, điều kiện thời tiết và thời gian dừng nghỉ của từng nhóm. Đồng hành với du khách trên cung đường này, anh Trần Quang Vinh, người dân địa phương có nhiều kinh nghiệm leo núi, cho biết: “Đi trekking ở đây, du khách không chỉ đi bộ để chinh phục một điểm đến mà còn có thời gian ngắm cảnh, trải nghiệm thiên nhiên. Tuy nhiên, mọi người cần chuẩn bị giày có độ bám tốt, đặc biệt là loại có thể thoát nước, mang đủ nước uống và đi theo hướng dẫn, nhất là ở những đoạn đường đá hoặc trơn trượt”.

Con đường bê tông trải dài giúp du khách khám phá thiên nhiên một cách trọn vẹn.

Chinh phục đỉnh Đá Đỏ, ngắm toàn cảnh vịnh Vĩnh Hy

Sau khi men theo suối và vượt qua những đoạn đường rừng, du khách tiếp tục hành trình hướng lên đỉnh Đá Đỏ cao hơn 280m so với mực nước biển. Địa hình có những đoạn dốc, lối đi không bằng phẳng nên người tham gia cần giữ nhịp di chuyển phù hợp. Từ khu vực đỉnh Đá Đỏ, du khách có thể phóng tầm mắt về Đồng Tròn, thôn Cầu Gãy, vịnh Vĩnh Hy và những dải rừng ven biển. Từ trên cao, cảnh quan núi rừng nối tiếp vùng biển tạo nên một góc nhìn khác về Vĩnh Hy, nơi không chỉ có những bãi tắm và mặt nước xanh mà còn có địa hình tự nhiên thích hợp cho các hoạt động khám phá.

Du khách ngắm nhìn khung cảnh từ trên cao tại đỉnh Đá Đỏ.

Với những người yêu thích đi bộ đường dài, sức hấp dẫn của hành trình không chỉ nằm ở khoảnh khắc đặt chân lên đỉnh mà còn ở quãng đường trải nghiệm trước đó. Những thay đổi của cảnh quan, âm thanh dòng suối và không gian yên tĩnh dưới tán rừng khiến chuyến đi trở thành khoảng thời gian để du khách gần gũi hơn với thiên nhiên. Anh Masa, du khách Nhật Bản cho biết: “Tôi thích những hành trình khám phá thiên nhiên bằng cách đi bộ. Trên đường đi, tôi có thời gian quan sát cảnh vật, nghe tiếng nước chảy và cảm nhận không khí của khu rừng. Đó là trải nghiệm khác với việc chỉ đến một điểm tham quan rồi rời đi”. Cùng tham gia hành trình, chị Yuan, du khách Trung Quốc chia sẻ: "Qua tìm hiểu trên mạng, khi giới thiệu về Vĩnh Hy, đa số là gợi ý các hoạt động về khám phá biển. Khi đến đây, được người dân giới thiệu hoạt động này, tôi thấy rất thú vị, làm chuyến đi của tôi thêm ý nghĩa".

Bên cạnh cảnh quan, theo người dân địa phương, đỉnh Đá Đỏ còn gắn với lịch sử kháng chiến của người dân thôn Cầu Gãy. Những câu chuyện địa phương được tìm hiểu trên hành trình góp phần giúp du khách hiểu thêm về vùng đất mình đi qua.

Sau hành trình, du khách có thể nghỉ ngơi, thưởng thức các món ăn dân dã do người dân địa phương chuẩn bị như: Các món ăn về gà, cua đá, canh đu đủ..., tạo thêm cơ hội để du khách trò chuyện và tìm hiểu đời sống của cộng đồng nơi đây.

Với cảnh quan đa dạng, địa hình giàu tính trải nghiệm và những câu chuyện gắn với đời sống, lịch sử địa phương, cung trekking suối Lồ Ô - đỉnh Đá Đỏ mang đến trải nghiệm thú vị, góp thêm lựa chọn cho du khách khi đến Vĩnh Hy. Hành trình này không chỉ mở ra góc nhìn khác về vùng biển quen thuộc mà còn đưa du khách khám phá sâu hơn vẻ đẹp của núi rừng Núi Chúa.