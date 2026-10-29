Khi người trẻ đi Phủ Tây Hồ

Từ nếp sống gia đình

Vào những ngày có đông người đến lễ, không gian Phủ Tây Hồ (Hà Nội) trở nên nhộn nhịp với dòng người nối nhau qua cổng phủ, chuẩn bị lễ vật và thành kính dâng hương.

Giữa những gương mặt đã quen thuộc với không gian thờ tự, sự xuất hiện của các bạn trẻ cho thấy tín ngưỡng truyền thống vẫn hiện diện trong đời sống của thế hệ sinh ra và trưởng thành cùng quá trình đô thị hóa, hội nhập.

Nhiều bạn trẻ đến Phủ Tây Hồ và những di tích văn hoá lịch sử

Với một bộ phận người trẻ, việc đến Phủ Tây Hồ bắt đầu từ thói quen gia đình. Những chuyến đi cùng cha mẹ, ông bà vào dịp đầu năm hoặc ngày rằm dần trở thành một phần trong ký ức.

Khi trưởng thành, họ tiếp tục duy trì hoạt động ấy, không chỉ bởi sự quen thuộc mà còn vì mong muốn dành thời gian cho gia đình và tìm kiếm sự bình tâm giữa cuộc sống nhiều áp lực.

Nguyễn Minh Anh (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội), chia sẻ: “Từ nhỏ, em đã theo mẹ đến Phủ Tây Hồ vào một số dịp trong năm. Trước đây, em chủ yếu đi cùng gia đình, chưa thực sự tìm hiểu nhiều về lịch sử nơi này. Khi lớn hơn, em bắt đầu quan tâm đến ý nghĩa của những phong tục mà gia đình vẫn duy trì”.

Câu chuyện ấy gợi mở một khía cạnh đáng chú ý: truyền thống không phải lúc nào cũng được tiếp nhận bằng sự hiểu biết đầy đủ ngay từ đầu. Đôi khi, sự gắn bó với văn hóa được hình thành từ những trải nghiệm bình dị trong gia đình, rồi dần phát triển thành nhu cầu tự tìm hiểu khi mỗi người trưởng thành.

Với người trẻ, việc tiếp tục những thói quen của thế hệ trước cũng không đồng nghĩa với sự tiếp nhận thụ động. Khi có thêm cơ hội tiếp cận thông tin và những góc nhìn đa chiều, họ có thể nhìn nhận lại các phong tục quen thuộc, hiểu rõ hơn nguồn gốc, ý nghĩa và vị trí của chúng trong đời sống văn hóa cộng đồng.

Đến nhu cầu tìm hiểu văn hoá

Phủ Tây Hồ gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu, đặc biệt là việc thờ Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Đây là một không gian tín ngưỡng có ý nghĩa trong đời sống tinh thần của người dân, đồng thời gắn với những giá trị lịch sử, kiến trúc và thực hành văn hóa dân gian.

Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt đã được UNESCO ghi danh vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại năm 2016. Việc ghi danh không chỉ khẳng định giá trị của một thực hành tín ngưỡng mà còn đặt ra yêu cầu tiếp tục bảo vệ, trao truyền những tri thức, nghi lễ và giá trị văn hóa gắn với cộng đồng thực hành.

Không chỉ học và chơi, nhiều bạn trẻ còn có nhu cầu tìm hiểu văn hoá

Trần Đức Huy, (sinh viên Trường Đại học Công nghệ giao thông vận tải) cho biết: “Khi đến một nơi như Phủ Tây Hồ, ngoài việc thực hiện nghi lễ, em cũng muốn tìm hiểu về di tích và văn hoá tín ngưỡng”.

Trong đời sống hiện đại, các hình thức tiếp cận văn hóa ngày càng đa dạng. Người trẻ có thể tìm hiểu di tích qua sách báo, các chương trình giáo dục, hoạt động tham quan hoặc những nội dung được chia sẻ trên nền tảng số.

Điều này mở ra cơ hội đưa di sản đến gần hơn với thế hệ trẻ, nhưng cũng đòi hỏi sự thận trọng trong tiếp nhận thông tin, nhất là đối với những nội dung liên quan đến lịch sử và tín ngưỡng.

Đối với những không gian như Phủ Tây Hồ, việc phát huy giá trị văn hóa không chỉ phụ thuộc vào hoạt động quản lý, bảo tồn của các đơn vị chức năng mà còn gắn với ý thức của mỗi người khi đến di tích.

Tôn trọng không gian thờ tự, thực hiện nghi lễ phù hợp, giữ gìn vệ sinh và cảnh quan, tìm hiểu thông tin từ những nguồn đáng tin cậy là những cách thiết thực để thể hiện trách nhiệm với di sản.

Bảo tồn văn hóa không chỉ là giữ lại một công trình hay duy trì một nghi lễ, mà còn là quá trình trao truyền tri thức, ký ức và ý thức cộng đồng. Khi người trẻ đến với di tích bằng sự tôn trọng và hiểu biết, những giá trị truyền thống sẽ có thêm cơ hội hiện diện bền vững trong đời sống đương đại.