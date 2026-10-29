Binh đoàn 15 khánh thành, bàn giao Nhà rông văn hóa xã Ia Tôr, tỉnh Gia Lai

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15; đại diện một số cơ quan Binh đoàn 15; lãnh đạo, chỉ huy Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

Quang cảnh Nhà rông văn hóa xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai).

Đồng bào các dân tộc xã Ia Tôr đón các đại biểu về dự Lễ khánh thành, bàn giao Nhà rông văn hóa.

Các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà rông văn hóa xã Ia Tôr.

Nhà rông văn hóa xã Ia Tôr (tỉnh Gia Lai) là một trong 9 nhà rông văn hóa được Binh đoàn 15 triển khai xây dựng tặng đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tỉnh Quảng Ngãi. Ngoài nguồn kinh phí 20 tỷ đồng do Binh đoàn 20 hỗ trợ, Binh đoàn 15 đã huy động các nguồn lực, ngày công lao động để xây dựng, hoàn thiện công trình.

Riêng Nhà rông văn hóa xã Ia Tôr có kinh phí đầu tư 3 tỷ đồng, diện tích xây dựng 156m², chiều cao 21,2m. Công trình được Binh đoàn 15 và Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717 phối hợp với địa phương thiết kế, thi công, giám sát chặt chẽ. Công trình có sự kết hợp giữa hình thức kiến trúc truyền thống với giải pháp kết cấu, vật liệu xây dựng phù hợp, bảo đảm tính thẩm mỹ, công năng sử dụng và khả năng khai thác công trình trong điều kiện thực tế tại địa phương.

Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 trao quà lưu niệm tặng chính quyền và nhân dân xã Ia Tôr.

Đại tá Trần Ngọc Hải trao bằng khen của Bộ tư lệnh Binh đoàn 15 tặng các tập thể có thành tích trong xây dựng Nhà rông văn hóa xã Ia Tôr.

Theo Đại tá Lê Đức Toàn, Bí thư Đảng ủy, Phó đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717, công trình Nhà rông văn hóa xã Ia Tôr hoàn thành, bàn giao cho địa phương khai thác, sử dụng mang lại ý nghĩa to lớn. Công trình góp phần cải thiện cơ sở vật chất văn hóa tại địa phương, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân; góp phần bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên. Công trình cũng là tình cảm, trách nhiệm của Quân đội, Binh đoàn 15 và đơn vị đối với đồng bào các dân tộc trên địa bàn.

Cũng trong chiều nay, Binh đoàn 15 đã khánh thành, bàn giao công trình “Sao sáng buôn làng” - đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời cho khu dân cư Đội 11 và Đội 15 (Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 717). Công trình có tổng chiều dài 3,46km, với 90 trụ đèn. Tổng kinh phí đầu tư hơn 162,7 triệu đồng.

Lãnh đạo đơn vị, chính quyền địa phương và nhân dân tham quan công trình "Sao sáng buôn làng".

Lãnh đạo Binh đoàn 15 và xã Ia Tôr hòa cùng đồng bào trong điệu xoang Tây Nguyên.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Trần Ngọc Hải, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Binh đoàn 15 chúc mừng cấp ủy, chính quyền, đồng bào xã Ia Tôr có nhà rông văn hóa mới khang trang, bề thế; người lao động, nhân dân tại hai khu dân cư Đội 11, Đội 15 có công trình đường điện chiếu sáng bằng năng lượng mặt trời tiện nghi, hiện đại.

Khẳng định nhà rông văn hóa không chỉ là nơi sinh hoạt cộng đồng mà còn là biểu tượng văn hóa, nơi gìn giữ những giá trị truyền thống tốt đẹp, gắn kết cộng đồng của các dân tộc Tây Nguyên, Đại tá Trần Ngọc Hải muốn cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương làm tốt công tác quản lý, khai thác, sử dụng công trình hiệu quả; phát huy giá trị văn hóa truyền thống, để nhà rông thực sự trở thành điểm hội tụ, gắn kết cộng đồng, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở ngày càng phong phú, tốt đẹp.