Thúc đẩy hợp tác với vùng Đông Bắc Thái Lan

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh trao tặng Trung tướng Thongsiam Meekhanthong cuốn sách “Bác Hồ ở Thái Lan”. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen)

Ngày 26/10, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh và đại diện kiều bào địa phương đón Trung tướng Thongsiam Meekhanthong, Cục trưởng Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan cùng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Mạy, xã Nong Yat, huyện Mueang Nakhon Phanom.

Tham quan Khu tưởng niệm, tìm hiểu về hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tướng Thongsiam Meekhanthong xúc động ghi lưu bút, bày tỏ kính trọng đối với vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam và mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp.

Trung tướng Thongsiam Meekhanthong xúc động ghi lưu bút, bày tỏ kính trọng đối với vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen)

Ngày 26/10, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh và đại diện kiều bào địa phương đón Trung tướng Thongsiam Meekhanthong, Cục trưởng Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan cùng dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bản Mạy, xã Nong Yat, huyện Mueang Nakhon Phanom.

Tham quan Khu tưởng niệm, tìm hiểu về hành trình 30 năm tìm đường cứu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tướng Thongsiam Meekhanthong xúc động ghi lưu bút, bày tỏ kính trọng đối với vị Lãnh tụ vĩ đại của nhân dân Việt Nam và mong muốn quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam – Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh làm việc với ông Adisak Noisuwan, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen

Chiều cùng ngày, Tổng Lãnh sự và lãnh đạo hội kiều bào tỉnh đã có buổi làm việc với ông Adisak Noisuwan, Tỉnh trưởng Nakhon Phanom về công tác phối hợp, hỗ trợ kiều bào quản lý, vận hành Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh; kết nối Nakhon Phanom hợp tác với các địa phương của Việt Nam trong lĩnh vực thương mại và du lịch.

Trước đó, ngày 25/10, Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh và Tỉnh trưởng Adisak Noisuwan đã tham dự Lễ phát động của Cục trưởng Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan triển khai công tác an ninh, an toàn cho du khách tại Lễ hội Lai Ruea Fai - Lễ hội rước thuyền đăng nổi tiếng của địa phương.

Tổng Lãnh sự Đinh Hoàng Linh tham dự Lễ phát động của Cục Cảnh sát Du lịch Thái Lan triển khai công tác an ninh, an toàn cho du khách tại Nakhon Phanom. (Nguồn: TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen)

Tại sự kiện, Tổng Lãnh sự tỏ tự hào, đánh giá cao sự tham gia của các tình nguyện viên là kiều bào Việt Nam tại địa phương, chung tay cùng lực lượng cảnh sát du lịch Thái Lan giữ gìn an ninh trật tự và đảm bảo an toàn cho du khách trong mùa lễ hội.

Lễ hội Lai Ruea Fai là một sự kiện văn hóa truyền thống độc đáo bậc nhất khu vực, thường được tổ chức cuối năm. Tâm điểm của Lễ hội năm nay là cuộc đua tối 26/10 với 12 thuyền đại diện 12 huyện của tỉnh Nakhon Phanom. Vào cuộc đua trên sông Mekong, các thuyền bắn pháo hoa, thắp sáng đèn xếp những hình ảnh biểu trưng văn hoá truyền thống, thể hiện niềm tin và khát vọng.

Riêng tối 26/10, tổng số du khách Lào, khách nội địa Thái Lan và người dân địa phương tập trung bên bờ sông đón xem sự kiện lên tới hơn 200 000 người.

(theo TLSQ Việt Nam tại Khon Kaen)