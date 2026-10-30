Góp màu xanh cho rừng

Hành trình của mầm xanh

Những ngày đầu tháng 10, con đường dẫn lên xã Hướng Phùng, Hướng Lập chìm trong màn mưa. Dấu tích sạt lở như là lời nhắc nhở về sự khắc nghiệt của thời tiết miền biên viễn. Trên chuyến xe lắc lư liên hồi, hơn 10 nghìn bầu cây giống, gồm: Lát hoa, xoan nhừ, bồ kết… đã được Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị mang lên trao tặng những người dân đang làm nhiệm vụ giữ màu xanh cho đại ngàn. Ngoài cây giống, xe còn chở theo 3 tấn phân bón hữu cơ Sepon do Công ty CP Tổng Công ty Thương mại Quảng Trị gửi tặng.

Chuyến ngược ngàn của những mầm xanh khởi điểm từ chương trình Acecook Happiness Concert. Đây là chuỗi hòa nhạc giao hưởng thường niên do Acecook Việt Nam phối hợp với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam (VNSO) tổ chức. Ở chương trình lần thứ 10 vừa diễn ra, Ban Tổ chức đã trích một phần tiền bán vé để mua cây giống tặng đồng bào vùng cao Quảng Trị.

Trên cơ sở đó, Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị nhanh chóng khảo sát địa bàn, chọn lọc giống cây phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng, có khả năng khép tán tốt… đưa lên trao tận tay người dân địa phương.

Đại diện Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị trao cây giống cho người dân vùng cao - Ảnh: T.L

Chia sẻ về hành trình vừa qua, anh Trương Quang Hòa, cán bộ kỹ thuật Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị cho biết, đó là những trải nghiệm không bao giờ quên. “Đường đèo dốc, trơn trượt như đổ mỡ. Có những lúc, chúng tôi gần như nín thở vì lo. Thế nhưng, khi xe đến nơi, thấy bà con đứng chờ đông đủ với nụ cười rạng rỡ, bao nhiêu mệt mỏi, lo lắng dường như tan biến”, anh Hòa chia sẻ.

Tạo vành đai giữ rừng

Nhận 1.500 cây giống từ miền xuôi chuyển lên, các thành viên Ban Quản lý (BQL) Rừng cộng đồng Trăng-Tà Puồng không giấu được niềm hạnh phúc. Gắn bó với nhiệm vụ gần 6 năm, các thành viên BQL đã phối hợp với lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, bảo vệ rừng. Trong thời gian này, điều khiến họ lo lắng nhất là ranh giới thực địa giữa rừng tự nhiên và đất sản xuất của người dân có nơi chưa được cắm mốc, phân định rõ ràng, dễ làm phát sinh tình trạng xâm lấn. Việc tạo vành đai giữ rừng là vô cùng cần thiết.

“Trong 3 ngày, chúng tôi đã trồng toàn bộ số cây được tặng theo đường ranh giới. Mai này, những hàng lát hoa, bồ kết thẳng tắp không chỉ trở thành cây rừng, mà còn là vành đai, phân định rõ ràng. Cây lớn lên đến đâu, rừng tự nhiên được giữ vẹn nguyên đến đấy”, anh Hồ Văn Giỏi, Trưởng BQL Rừng cộng đồng thôn Trăng-Tà Puồng tin tưởng nói.

Tại xã Hướng Phùng, các thành viên Tổ Bảo vệ rừng cộng đồng thôn Xa Bai đã chọn Đồi Động Tri để gieo 1.500 mầm xanh vừa được tặng. Từng hứng chịu bom đạn khốc liệt trong chiến tranh, đất đai ở khu vực này khô cằn, còn thưa cây cối. Quyết tâm nhân lên màu xanh cho đất, các thành viên trong tổ đã tích cực vào cuộc, trồng toàn bộ số cây giống chỉ trong 2 ngày.

Anh Lê Xuân Ai, Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng Xa Bai chia sẻ: “Được tặng thêm phân bón lót gốc và hướng dẫn kỹ thuật kỹ càng, chúng tôi tin tưởng tỉ lệ cây sống sẽ đạt trên 90%. Không chỉ phủ xanh đồi núi trọc, những cây giống được tặng còn là sinh kế lâu dài cho bà con mình trong tương lai”.

Không riêng 5 tổ, ban quản lý rừng nhận món quà đặc biệt, hơn 10 nghìn cây giống mà Acecook Việt Nam và Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị trao tặng còn có ý nghĩa lớn đối với cộng đồng. Nếu sinh trưởng, phát triển tốt, những mầm cây hôm nay sẽ tạo dải đệm xanh bảo vệ vững chắc cho 5 khu rừng cộng đồng đã đạt chứng chỉ quản lý rừng bền vững quốc tế (FSC).

Ông Mai Thanh Long, Chủ tịch Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị khẳng định: “Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đồng hành, giám sát định kỳ cùng người dân địa phương giúp từng mầm cây phát triển khỏe mạnh, đúng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt của FSC, bảo đảm tính minh bạch và hiệu quả cao nhất của nguồn lực hỗ trợ”.

Từ những tấm vé hòa nhạc nơi phố thị, hơn 10 nghìn mầm xanh đã vượt đường sá xa xôi, bước đầu bám rễ ở vùng cao, biên giới Quảng Trị. Sự chung tay của doanh nghiệp, Hội các nhóm hộ có chứng chỉ rừng Quảng Trị cùng đồng bào Vân Kiều, Pa Kô đã và đang góp phần nhân lên màu xanh của đất trống, của núi đồi, của ước mơ và hy vọng...