Nửa đêm đột nhập bãi vật liệu xây dựng ở Cà Mau để trộm dầu

Ngày 29/10, ông Võ Thành Mơ (ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) cho biết, đã trình báo cơ quan chức năng về vụ trộm dầu xảy ra tại kho vật liệu xây dựng của công ty trên đường 23/8, phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau.

Camera an ninh ghi lại ảnh các đối tượng đột nhập trộm dầu.

Vụ việc được phát hiện khi các tài xế đến nhận phương tiện để làm việc. Qua kiểm tra, mọi người phát hiện khu vực bình dầu của 7 phương tiện, gồm: 5 xe ben, 1 xe cuốc và 1 xe cẩu bị cạy phá. Nắp bình dầu và một số bộ phận liên quan bị hư hỏng, vương vãi trên nền đất; dầu bên trong các bình còn lại một ít.

Nắp bình nhiên liệu của các phương tiện bị cạy phá để lấy dầu.

Anh Trương Minh Vẹn (người quản lý bãi) đã thông báo vụ việc cho ông Mơ, đồng thời kiểm tra dữ liệu camera an ninh để xác định diễn biến vụ trộm.

Chủ kho vật liệu xây dựng chỉ nơi các đối tượng đột nhập để trộm dầu.

Hình ảnh từ camera cho thấy, từ 0h50 đến 2h ngày 28/10, có 3 đối tượng đi xuồng máy tiếp cận khu vực bãi cát của kho vật liệu xây dựng. Trong đó, 2 đối tượng mang theo các can rỗng lên bờ, đối tượng còn lại ở trên xuồng chờ sẵn.

Theo ông Mơ, qua đối chiếu sổ sách, số dầu bị lấy trộm tại 7 phương tiện là hơn 1.100 lít, tổng thiệt hại ước tính 40 triệu đồng. Vụ việc đã được trình báo cơ quan chức năng để xác minh, làm rõ.