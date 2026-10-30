Dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối: Đòn bẩy phát triển du lịch Quảng Trị

Khu vực hồ Thác Chuối được định hướng phát triển thành không gian du lịch gắn với cảnh quan mặt nước và địa hình tự nhiên - Ảnh: X.P

Dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối do Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt Trời (Tập đoàn Sun Group) đầu tư, được định hướng phát triển trên cơ sở khai thác đặc trưng cảnh quan hồ nước, núi cao, khí hậu và hệ sinh thái rừng, hình thành tổ hợp nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, trải nghiệm thiên nhiên và văn hóa bản địa.

Tổ hợp dự án được trải rộng trên địa bàn ba xã: Bố Trạch, Thượng Trạch và Trường Sơn, gồm hai phân khu chính được kết nối bằng hệ thống năm tuyến cáp treo. Trong đó, phân khu hồ Thác Chuối phát triển thành không gian du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái ven hồ với hệ thống khách sạn, biệt thự nghỉ dưỡng, phố đi bộ, công trình thương mại, dịch vụ, ẩm thực, không gian văn hóa, nghệ thuật và vui chơi giải trí. Phân khu đỉnh U Bò (ở độ cao hơn 1.000m) phát triển các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm cảnh quan núi rừng.

Khu vực núi U Bò thuộc vùng đệm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng - Ảnh: X.P

Đặc biệt, hệ thống năm tuyến cáp treo hiện đại hình thành sẽ kết nối các phân khu, tạo thuận lợi cho việc di chuyển và hình thành hành trình trải nghiệm từ không gian hồ nước lên đỉnh núi, khai thác lợi thế cảnh quan đặc trưng của khu vực. Tuyến cáp treo đầu tiên dự kiến hoàn thành vào quý II/2028.

Khi hoàn thành, dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối hướng tới phục vụ khoảng 5 triệu lượt khách/năm, tạo ra hơn 3.000 việc làm trực tiếp và hàng ngàn cơ hội sinh kế bền vững cho người dân địa phương.

Phối cảnh dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối (Ảnh minh họa có sử dụng AI).

Dự án nằm ngoài phạm vi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (thuộc khu vực vùng đệm, được phân cách với vùng lõi Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng bởi tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây). Quá trình chuẩn bị dự án được triển khai trên cơ sở phối hợp, tham vấn với các cơ quan chuyên môn trong nước và UNESCO, đặt yêu cầu bảo vệ các giá trị của Di sản thiên nhiên thế giới lên hàng đầu.

Lễ khởi công dự án núi U Bò-hồ Thác Chuối sẽ diễn ra sáng nay, 30/10.