Minh họa: VĂN TIN

Dếnh đón Mây về làm vợ giữa lúc hoa Tớ Dày đang độ đẹp nhất. Trong các mâm rượu, mọi người vừa nâng bát vừa khề khà nói với nhau “Má cô dâu hồng như cánh hoa Tớ Dày dưới nắng sớm, mắt ướt như mắt nai non thế kia thì sẽ trói chồng nghẹt thở mất thôi”.

Dếnh cười sung sướng, còn Mây bẽn lẽn cúi đầu. Ngôi nhà bố mẹ vừa làm cho hai vợ chồng còn thơm mùi tre nứa, xung quanh nhà là những cây Tớ Dày đang khoe sắc hoa dịu dàng. Dếnh và Mây nhìn nhau, mắt ai cũng ngập tràn hạnh phúc.

Thoắt cái, mùa đông đã về trốn sau khe núi, những cánh hoa Tớ Dày màu hồng dần nhạt rồi cũng theo gió lìa cành bay đi. Thân cây bắt đầu nhú lên những mầm xanh, đợi mùa đông quay về thì rụng, để lại bung ra một mùa hoa mới.

Dếnh và Mây sốt ruột đếm những mùa hoa cứ qua đi mà hai vợ chồng vẫn không làm được điều cha mẹ ước muốn. Bụng Mây cứ phẳng lì như Mây vẫn là một cô gái ngày chưa làm vợ Dếnh. Bố mẹ Dếnh sốt ruột như đang ngồi trên đống lửa đốt ngoài nương. Trước khi chết, bố Dếnh cầm tay hai vợ chồng phều phào:

- Bố chỉ có thằng Dếnh là con trai, vợ chồng con phải lo đẻ con cho bố. Thằng Dếnh không thể để cho họ Thào mất người thờ cúng tổ tiên được.

Dếnh bán cả đống ngô vừa thu hoạch xong đưa Mây xuống núi. Mắt Mây bây giờ không còn long lanh mà buồn như có sợi, như bản Pá Lông lúc trời sắp tắt nắng.

Dếnh nằm bẹp trên giường vò đầu suy nghĩ, không ăn uống, không nói chuyện. Dếnh nằm suy nghĩ hết mấy ngày thì ngồi dậy, gọi người đến bán hết đàn lợn đang sức lớn trong chuồng. Có tiền rồi, Dếnh lại đưa vợ về bệnh viện trung ương.

Sau gần một ngày chờ đợi, Dếnh cũng được bác sĩ gọi vào. Dếnh gục đầu xuống khi bác sĩ thông báo kết quả. Dếnh không thể có con. Mây thì rất tốt để sẵn sàng cho việc làm mẹ. Tai Dếnh ù đi, chân tay yếu ớt nhũn ra bước đi không vững. Mây phải dìu chồng về.

Dếnh không nhìn Mây, nói: “Mây đi lấy chồng khác đi. Mấy thằng trai trong bản ngày trước thích Mây đang chờ Mây đấy. Đi mà tìm hạnh phúc cho mình, đừng ở lại đây nữa”.

Mây ôm chặt Dếnh thì thầm: “Sẽ không có chuyện gì chia rẽ vợ chồng mình được. Nếu có chết thì Mây vẫn sẽ là ma của nhà họ Thào, vẫn về nhà họ Thào để ăn Tết với Dếnh”.

Mỗi độ đông về, hoa Tớ Dày vẫn nở hồng rực xung quanh nhà. Dếnh và Mây bây giờ không còn ngồi ngắm hoa nữa. Suốt ngày vợ chồng túi bụi vớí việc nương rẫy, chăm sóc con lợn con gà. Cứ quần quật làm việc suốt ngày thì Dếnh thấy đỡ buồn. Mây cũng thế, làm việc không ngưng tay để vơi đi cái không vui.

Nhưng khi chiều xuống, tiếng mõ trâu leng keng về bản, tiếng các ông bố bà mẹ gọi con ăn cơm thì tai của Dếnh và Mây không thể làm ngơ. Sáng ba mươi Tết, nhà nào cũng ầm ĩ tiếng trẻ con khóc vì bị bố mẹ cạo tóc chuẩn bị đón Tết. Dếnh và Mây ước lắm, nhà mình cũng vang lên tiếng trẻ con gào khóc gọi bố gọi mẹ như vậy.

Nhìn thấy lũ con trai con gái trong bản ngày Tết địu con đi uống rượu, mặt chúng nó cứ tươi như ngô sau mưa, vợ chồng Dếnh chỉ biết nhìn theo. Trong nhà lúc nào bếp cũng có lửa, vậy mà vẫn lạnh như ngày trời không thả nắng. Càng muốn quên đi thì càng nhớ tới, cái buồn như một sợi dây, càng cố rút ngắn thì nó lại càng dài ra, dài mãi.

Một đêm, Mây nằm nghe tiếng gió nô đùa nhau trên mái nhà chán chê mà vẫn không thể ngủ. Mây lay chồng dậy, ngập ngừng “Mình vẫn còn một cách để có con”.

Dếnh ngồi bật dậy nhìn Mây trong ánh trăng mờ mờ hắt qua kẽ vách. “Mình sẽ xin con nuôi”.

Dếnh thở dài quay phắt sang phía khác.

“Con nuôi mà mình yêu thương nó, nó cũng sẽ đem lại hạnh phúc cho vợ chồng mình mà”. Mây vẫn cố nói, sợ ngừng lại thì sẽ không bao giờ nói được nữa. “Chồng à, chỉ có cách đó thì hạnh phúc của vợ chồng mình mới được trọn vẹn, sau này mới có người thờ cúng tổ tiên, gọi tên mình về ăn cơm mà không bị trở thành ma đói”.

Ở bản bên có cặp vợ chồng chỉ hơn Dếnh và Mây vài tuổi, đã có bốn đứa con, hai trai, hai gái. Lần này chị Dơ lại mang thai con trai. Ngày Dếnh cùng Mây leo vắt sang bên kia núi tìm đến nhà, bụng chị Dơ đã to, còn vài tháng nữa là đến ngày đẻ.

Anh Dánh thì nằm trong nhà, người gầy tong teo yếu ớt, thỉnh thoảng lại ho một tràng rũ rượi. Đàn con lít nhít của anh chị cõng nhau về đông đủ khi thấy khách đến.

Chị Dơ phân trần “Chị đẻ dày quá, mỗi năm một đứa nên chúng nó phải chịu khổ. Nếu chị nuôi thêm một đứa nữa thì chúng nó sẽ càng bị thiếu thốn hơn”. Vừa nói chị vừa đưa tay đón lấy đứa bé nhất đang ở trên lưng chị nó, hít hà mãi vào đôi má nhọ nhem nhưng phúng phính đáng yêu.

Cứ vài ngày, vợ chồng Mây lại đến thăm chị. Khi thì chục trứng, khi lại đôi gà để chị tẩm bổ. Mỗi lần đến thăm, thấy chị và em bé trong bụng vẫn khỏe, vợ chồng Mây mừng lắm.

Vợ chồng chị cũng hiểu được nỗi lòng của vợ chồng Mây nên hứa đi hứa lại là sẽ chăm lo cho em bé trong bụng thật tốt. Sau này về làm con nuôi của vợ chồng Mây thì nó sẽ là đứa bé khỏe mạnh, để bố Dếnh mẹ Mây không phải chăm bẵm nhiều.

Vợ chồng Mây đưa chị Dơ xuống bệnh viện. Lần sinh này, sức khỏe của chị yếu nên Mây nói với chị không nên sinh con tại nhà. Mây sợ cho sự an toàn của chị, cho cả đứa con trong bụng chị mà ngày ngày Mây thấp thỏm mong chờ. “Chỉ cần chị và em bé khỏe mạnh, mọi chi phí trong thời gian ở viện vợ chồng em sẽ lo liệu”.

Vợ chồng chị Dơ nhìn vợ chồng Mây rơm rớm nước mắt. Anh Dánh nói, số đứa bé này sướng nên mới được làm con của vợ chồng Mây. Anh nói mãi lời cảm ơn vợ chồng Mây giữa những cơn ho không dừng lại được.

Mây run run đón lấy đứa bé từ tay bác sĩ. Nó là một bé trai khỏe mạnh với hai hàng lông mày rõ nét, hứa hẹn sau này sẽ là một chàng trai mạnh mẽ.

Nó rất háu ăn. Lần đầu tiên vừa chạm môi vào vú mẹ, nó đã bập chặt rồi mút chùn chụt đến lõm cả hai bên má. Khi bú mẹ no bụng rồi, nó lăn ra ngủ ngay. Mây đón nó từ tay chị Dơ, ôm chặt vào lòng ngắm nhìn không rời mắt.

Chị Dơ mệt, khi sinh chị bị mất máu nhiều nên bác sĩ bảo không được về ngay, phải ở lại bệnh viện mấy ngày nữa. Thấy Mây đang ngập ngừng, chị Dơ cầm tay Mây nói:

- Chị vẫn ở lại bệnh viện, chưa được về nhà, vậy nên em cứ để con ở lại đây với chị. Chị cho con bú mấy ngày đầu cho nó cứng cáp, lúc con về với em thì em đỡ vất vả.

Mây nhìn chị Dơ rồi nhìn đứa bé đang ngủ trong tay. Mây không sợ vất vả, nhưng vì muốn đứa bé được bú sữa mẹ sẽ tốt hơn nên sau vài giây lưỡng lự, Mây gật đầu trao đứa bé cho chị Dơ.

Vợ chồng Mây nhẩm đếm từng ngày. Hôm nay là ngày thứ bảy, chị Dơ sẽ được ra viện. Tối qua hai vợ chồng Mây không thể ngủ được. Ngồi bên bếp lửa, Dếnh và Mây rủ rỉ nói rất nhiều chuyện. Đến khi con gà trống chuồng vươn cổ gáy một tràng dài, hai vợ chồng đã ngồi lên chiếc xe máy rồ ga phóng vù đi.

Sương mù dày đặc, thi thoảng gặp một chiếc ô tô đi ngược chiều, đèn xe chiếu sáng chói hết cả mắt. Dếnh phải dừng xe lại, nép vào vệ đường chờ cho xe đó đi qua. Đường nhiều sương mù lại quanh co khúc khuỷu, chỉ cần một chút không cẩn thận, nhiều việc xấu sẽ sảy ra.

Mây sốt ruột nhưng không dám giục chồng. Vậy nên khi đến nơi thì mặt trời đã đi xa ngọn núi. Xe vừa mới dừng lại, Mây đã đi thật nhanh. Dếnh cũng vội chạy theo Mây. Được một quãng, Dếnh nhớ đến chiếc túi đựng đồ của em bé bỏ quên trên xe nên chạy ngược lại. Dếnh thở hổn hển làm ai cũng mỉm cười nghĩ Dếnh đang vội đưa vợ đi sinh con.

Chị Dơ ngồi trên giường, sắc mặt hồng hào, đang cúi xuống nhìn con ngủ. Anh Dánh ngồi bên cạnh, đang gấp đồ cho vào túi. Nhìn anh hôm nay đã đỡ ốm hơn. Hai vợ chồng chị không hề biết là vợ chồng Mây đã đứng bên cạnh.

Khi Mây cất tiếng chào, cả hai cùng ngẩng đầu lên. Nhưng thay vì mừng rỡ thì hai vợ chồng chị lại bối rối. Mây kêu lên “Em bé khác quá”. Chỉ có bảy ngày không gặp, hai má em bé đã phệ ra, hai hàng lông mày đen hơn, rắn rỏi ngỡ như đã tròn tháng.

“Sữa chị tốt thật đấy, lại thơm nữa”, Mây vẫn cúi xuống nhìn em bé mà không biết là chị Dơ rất khác. Chị không nói gì, nhưng khi Mây đưa tay ra đón em bé định bế thì chị Dơ gạt tay Mây ra, mắt nhìn sang anh Dánh.

Mây khựng lại, ngơ ngác nhìn vợ chồng chị Dơ: “Có chuyện gì không tốt hả chị”. Chị Dơ lúng túng không nói được. Anh Dánh lắp bắp “Xin lỗi cô chú, vợ chồng anh”. “Là sao”, Mây kêu lên. “Xin lỗi cô chú”, anh Dánh vẫn lặp lại mấy tiếng ấy rồi lại im bặt, đầu cúi xuống.

Đứa bé bỗng thức dậy, cựa quậy rồi khóc oe oe. Chị Dơ vội vàng vạch áo cho nó bú. Sữa nhiều quá, chảy tràn ra cả hai bên mép nó.

“Xin lỗi cô chú, anh chị nghĩ lại rồi. Anh chị muốn đưa cháu về nhà, anh chị không xa cháu được. Mong cô chú hiểu cho”. Anh Dánh đã ngẩng đầu lên, nhìn vợ chồng Mây nói một hồi. Chị Dơ cũng nấc lên, nước mắt chảy xuống cả mặt đứa bé.

Mây choáng váng, sao anh chị Dơ lại có thể làm vậy với vợ chồng Mây được. Đã thế sao không nói sớm, để cho vợ chồng Mây trót vui mừng, trót mong đợi bao lâu nay. Mây không bao giờ nghĩ việc này có thể xảy ra. Mây tin vào anh chị Dơ, Mây nghĩ hai vợ chồng chị là những người tốt. Biết thế, Mây đã mang đứa bé về từ ngày đầu tiên. Biết thế... Không thể nói được gì, cổ họng Mây nghẹn lại. Mây thấy như bị nghẹt thở, như bị ai đấm thúc vào bụng. Uất ức quá, Mây lao ra ngoài vừa chạy vừa khóc nức nở.

Năm nay trời rét đậm, hoa Tớ Dày nở hồng rực cả cúi rừng Pá Lông. Trời càng rét, hoa nở càng nhiều, màu càng đẹp. Những ngày hoa nở rộ, sườn núi như một tấm lụa màu hồng vắt ngang trời. Màu hồng tím dịu dàng như người con gái H'Mông đang được yêu thương. Mấy cây Tớ Dày sau nhà Mây chưa năm nào bung hoa nhiều đến thế.

Trai gái trong bản tập trung ở đấy, ngày đêm múa hát rộn ràng cả núi rừng. Vợ chồng Mây không muốn đi chơi, chỉ ở trong nhà nhưng Dếnh bị mấy thằng trai lôi ra ngoài, dúi khèn vào tay. Mây cũng bị mấy đứa gái kéo ra, đưa ô che đầu dắt Mây hòa theo điệu múa. Mọi người reo hò trầm trồ khen ngợi Dếnh và Mây không ngớt.

Rượu được rót ra, nâng bát rượu trên tay rồi thì phải uống cạn mới được đặt bát xuống. Ngày vui nhanh hết, bóng tối đã phủ xuống Pá Lông. Mọi người ra về, hẹn mai lại gặp nhau tại đây để múa tiếp điệu khèn còn dang dở. Năm nay được mùa ngô nên nhà nhà ăn Tết to.

Dếnh nằm vật ra giường trong men rượu lâng lâng, lâu rồi Dếnh mới thấy vui như thế. Bỗng Dếnh kêu lên “Cái gì thế này”. Mây đang ở ngoài chạy vội vào.

Trên giường có một bọc nhỏ bằng cái bánh chưng được gói kín mít. “Nhìn quen quá”. Mây cầm lên sau một vài giây lưỡng lự. Mây bắt đầu mở từng nốt buộc, mấy lớp nilon bị bóc dần, để lộ ra một lớp vải. Là khăn của Mây, Dếnh cũng đã nhận ra.

Hai vợ chồng nhìn nhau ngỡ ngàng khi nhìn thấy tập tiền bên trong vẫn được buộc chặt. Tiền này hôm trước khi chị Dơ đi đẻ, vợ chồng Mây đem sang cho vợ chồng chị Dơ, nay nó đã quay trở về nằm trên giường từ lúc nào không biết.

Mãi lâu sau, Mây mới nhìn Dếnh đang ngồi thẫn thờ rồi nói nhỏ: “Ngày mai không múa hát nữa, mình sang chị Dơ thăm mẹ con chị ấy”.