Coi Magie như 'thần dược' chữa mất ngủ

PGS.TS Nguyễn Trọng Hưng, Giám đốc Trung tâm tư vấn, phục hồi dinh dưỡng và kiểm soát béo phì, Viện Dinh dưỡng cho biết, ông từng thăm khám cho một cụ bà hơn 70 tuổi rơi vào tình trạng mất ngủ kéo dài 30 năm.

Dù đã được con cháu đưa đi khám, xét nghiệm và điều trị tại nhiều bệnh viện song tình trạng sức khỏe và giấc ngủ của bệnh nhân vẫn không cải thiện. Bế tắc, cụ bà đã nghe theo kinh nghiệm truyền tai của người xung quanh cũng như các thông tin tư vấn từ các "bác sĩ mạng" và mua hàng loạt sản phẩm bổ sung, trong đó có Magie.

PGS Hưng lo ngại, việc tự ý bổ sung rất dễ dẫn đến tình trạng "chất thiếu vẫn thiếu, chất thừa vẫn thừa", khiến người bệnh có thể phải đối mặt với những hệ lụy sức khỏe tiêu cực do dư thừa dưỡng chất.

"Đơn thuốc" có Magie của cụ bà 70 tuổi. Ảnh: BSCC

Tương tự, bà Đỗ Thị Mùi (70 tuổi, Cầu Giấy, Hà Nội) cũng coi Magie như "thần dược" chữa bệnh mất ngủ. Gặp ai, bà cũng kể tình trạng mất ngủ và được mách nước uống Magie.

Trước tình trạng "cuồng" uống Magie của không ít người dân, Tiến sĩ Lưu Thị Hương Giang, Trưởng Khoa Tiết chế dinh dưỡng, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) dẫn tài liệu nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt của Bộ Y tế và Viện Dinh dưỡng về việc bổ sung Magie.

Tài liệu nêu, nhu cầu Magie hằng ngày của người trưởng thành ở tuổi từ 20-29 tuổi là nam 340mg và nữ 270mg, từ 30-49 tuổi là nam 370mg và nữ 290mg, từ 50-69 tuổi là nam 350mg và nữ 290mg, còn từ 70 tuổi trở lên là nam 320mg và nữ 260mg.

“Con số này tính cho tổng lượng Magie từ cả ngày ăn uống gồm cơm, rau, đậu, hạt, trái cây chứ không chỉ riêng viên uống”, Tiến sĩ Giang nói

Vì thế, theo chuyên gia, thay vì coi Magie như "thần dược", người bệnh có thể ưu tiên nguồn thực phẩm tự nhiên giàu chất này gồm hạt bí rang, hạt chia, cải bó xôi, điều rang, đậu đen nấu chín, cơm gạo lứt và chuối.

“Chỉ riêng 4 món gồm 1/2 bát con cơm gạo lứt, 1/2 cốc đậu đen, 1/2 bát cải bó xôi và 28g hạt điều ăn rải trong ngày đã góp khoảng 254mg Magie, người tăng huyết áp nên chọn hạt rang không muối và nêm nhạt khi chế biến”, Tiến sĩ Giang nói.

Uống thừa Magie có hại không?

Không chỉ dừng lại nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến huyết áp, Tiến sĩ Giang cảnh báo nguy cơ uống thừa hoặc dùng chồng chéo Magie.

Tiến sĩ Lê Thị Hương Giang. Ảnh: N. Huyền

Ở người có thận khỏe mạnh, ăn thực phẩm thông thường hiếm khi gây thừa Magie, trong khi rủi ro đến từ việc cộng dồn nhiều nguồn mà không để ý như sáng uống viên Magie, tối uống thêm viên đa khoáng, lúc táo bón dùng thuốc nhuận tràng chứa Magie hoặc một số thuốc dạ dày có Magie.

Khi dùng quá mức hoặc cộng dồn kéo dài, cơ thể có thể đối mặt với rối loạn tiêu hóa, tụt huyết áp, mệt mỏi và nhiều tác dụng bất lợi khác.

Để đảm bảo an toàn, người gặp tình trạng mất ngủ kéo dài cần đi khám tại cơ sở y tế uy tín để được đánh giá nguyên nhân gốc rễ và cá thể hóa phác đồ, không tự ý mua sản phẩm theo lời đồn hay "bác sĩ mạng".

Đồng thời, người dân nên ưu tiên bổ sung Magie qua bữa ăn hằng ngày cân đối, kiểm tra kỹ bảng thành phần của mọi thuốc và thực phẩm chức năng đang sử dụng để tránh trùng lặp hoạt chất, đồng thời tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi dùng thêm bất kỳ viên uống bổ sung nào.