Không đau, không khó chịu, sinh hoạt hằng ngày bình thường, hai chị em 48 và 38 tuổi không nghĩ mình có vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên, trong một lần cùng đi khám định kỳ tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ), cả hai được phát hiện có tổn thương tại tuyến giáp.

Trước đó, hai người đều không có biểu hiện bất thường như đau vùng cổ, khó chịu hay vướng khi sinh hoạt. Qua thăm khám và thực hiện các kiểm tra cần thiết, bác sĩ khoa Ung bướu và Chăm sóc giảm nhẹ phát hiện tổn thương ở tuyến giáp. Kết quả chọc hút tế bào bằng kim nhỏ (FNA) cho thấy hình ảnh ung thư tuyến giáp thể nhú ở cả hai bên trái và phải.

Sau khi được bác sĩ đánh giá tình trạng bệnh, tư vấn phương án điều trị, hai chị em quyết định phẫu thuật.

Nhân viên y tế thăm hỏi sức khoẻ người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ca mổ diễn ra thuận lợi. Một ngày sau phẫu thuật, cả hai có những dấu hiệu hồi phục tích cực. Vùng mổ chỉ đau nhẹ, người bệnh có thể ăn uống bình thường, cơ thể dần dễ chịu hơn. Sau 5 ngày điều trị, sức khỏe ổn định, cả hai được xuất viện.

Việc cùng lúc hai chị em phát hiện tổn thương tuyến giáp trong một lần khám sức khỏe khiến gia đình bất ngờ. Trước đó, cả hai vẫn sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu nào khiến họ nghĩ đến nguy cơ mắc bệnh.

Theo các chuyên gia, ung thư tuyến giáp, đặc biệt ở giai đoạn sớm, có thể tiến triển âm thầm, không gây đau hoặc biểu hiện rõ rệt. Một số trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ qua siêu âm vùng cổ hoặc kiểm tra sức khỏe định kỳ.

Vì vậy, người dân nên chủ động thăm khám khi có dấu hiệu bất thường và thực hiện kiểm tra sức khỏe phù hợp với độ tuổi, tiền sử gia đình cũng như các yếu tố nguy cơ. Việc phát hiện tổn thương sớm giúp bác sĩ có thêm cơ sở đánh giá, theo dõi và lựa chọn hướng xử trí phù hợp.