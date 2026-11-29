Hiên mưa dông, đâu rồi quang gánh...

Mẹ chị Thanh Hương dáng người nhỏ bé, một mình nuôi đàn con bằng đôi quang gánh trĩu vai. Những con đường lớn nhỏ ở xứ sở sương mù (TP Đà Lạt trước đây) ngày mưa lạnh, những bữa ăn vội bên đường… đã theo mẹ suốt bao tháng năm cơ cực.

Ngày ấy, Thanh Hương còn nhỏ, đâu hiểu rằng mỗi mớ trứng mẹ bán được là thêm một bữa cơm cho con, thêm một cuốn vở, manh áo và một ngày con được tiếp tục đến trường. Một lần đi học, thấy mẹ ngồi nghỉ bên đường với đôi quang gánh cũ, ở tuổi mới lớn, vì ngại bạn bè biết được người phụ nữ lam lũ ấy là mẹ mình, chị vội quay mặt. Mẹ nhìn thấy con nhưng không gọi, chỉ lặng lẽ gánh hàng rời đi. Một lát sau, chị quay lại tìm thì mái hiên đã trống. Giữa góc phố mịt mù dông gió, cô bé bỗng nghe tim mình đau nhói.

Nhà nghèo, mẹ chị phải chắt chiu từng đồng. Có khi bà đổi những quả trứng để lấy chiếc lồng đèn cho các con chơi trung thu. Những đứa trẻ xúng xính trong chiếc áo mới ngày tết, đâu biết rằng mẹ thường phải ăn lưng bụng. Mẹ có thể chịu đựng thiếu thốn nhưng không muốn tuổi thơ của các con thiếu vắng niềm vui.

Chị Hương trưởng thành, bước vào đời và đi qua không ít thăng trầm. Từ những tháng năm khó khăn, nếm trải nhiều nghề đến khi thành công với vai trò Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Nguyên Thanh Hương (TPHCM), phía sau chị vẫn luôn có những lời dặn giản dị của mẹ. Bà không để lại cho các con một gia tài to lớn mà trao lại cách làm người.

Một ngày, người phụ nữ tưởng như chẳng bao giờ biết mệt ấy ngã bệnh, não xóa dần những thước phim ký ức. Lúc bà còn khỏe, cuộc sống gia đình còn thiếu thốn, chị chưa có điều kiện để mẹ được hưởng những điều tốt đẹp. Đến khi chị có thể mua cho mẹ những món ngon, đưa mẹ đến các danh lam thắng cảnh để mẹ sống những ngày thật an nhàn, đủ đầy… thì mẹ đã yếu, hầu như không còn cảm nhận. Kể cả thức ăn, các con cháu phải xay nhuyễn, bơm thẳng vào dạ dày qua đường ống đặt sẵn. Dẫu vậy, các con cháu vẫn cầu mong một phép màu…

Chị Thanh Hương rưng rưng chia sẻ: “Có lẽ đây là một trong những nỗi xót xa nhất của người làm con. Khi con có đủ khả năng để báo đáp, thời gian của mẹ chẳng còn bao nhiêu. Chúng tôi rất thấm thía, tiền có thể mua được rất nhiều thứ nhưng không thể mua lại những ngày mẹ còn khỏe; không thể mua lại một bữa cơm nghèo để được ngồi cạnh mẹ và nói “Mẹ nghỉ đi, hôm nay để con lo cho mẹ”.

Chị Thanh Hương (hàng sau, thứ 5 từ trái sang) cùng mẹ và đại gia đình đón xuân. Ảnh: NVCC

Chữ hiếu dẫn lối con đi

Ngày trẻ, chị Thanh Hương từng nghĩ hiếu thảo là phải học thật giỏi, thật ngoan, lớn lên kiếm thật nhiều tiền để cha mẹ được sung sướng. Sau bao năm tháng, chị mới hiểu: hiếu là đừng chờ đợi. Đừng đợi khi có tiền mới báo hiếu. Đừng đợi đến thành công mới trở về. Đừng đợi hết bận rộn mới về ngồi bên mẹ... Bởi, trong khi những đứa con mải miết đi tìm tương lai thì mẹ âm thầm già đi. Trong ký ức của mình, nếu được trở lại buổi chiều năm ấy, chị Hương sẽ chạy thật nhanh về phía mái hiên, ôm lấy đôi vai gầy của mẹ và nói với các bạn: “Đây là mẹ tôi - người phụ nữ tôi yêu quý và tự hào nhất trên đời”.

Nhưng cuộc đời không cho ai quay lại. Vì vậy, chị chỉ có thể sống thật tốt những gì có thể trong hiện tại, nhớ điều mẹ dạy và mang theo những lời dạy ấy trên từng chặng đường đời: sống tử tế, kiếm tiền chân chính, giữ chữ tín và đừng bao giờ quên nơi mình đã bắt đầu. Dù là trụ cột công ty và có thuê điều dưỡng chăm sóc, chị vẫn ngày đêm túc trực bên mẹ. Vừa chăm mẹ, thay tã, cho ăn… vừa làm việc nên mỗi ngày chị Hương chỉ ngủ tầm 2-3 tiếng.

Lấy khăn lau trán, đặt một nụ hôn trên má, chị lại thủ thỉ vài câu yêu thương với mẹ. Chị Hương chia sẻ: “Tôi mong mẹ vẫn cảm nhận được lòng hiếu thảo, kính yêu của con cháu. Cả nhà cứ tranh nhau thay tã, bơm thức ăn, đẩy xe lăn đưa mẹ đi dạo phố, phơi nắng, hóng gió. Phía sau những gì tôi có hôm nay là đôi quang gánh bao năm mưa nắng, là đôi vai gầy của mẹ và một tình yêu cả đời chỉ biết cho đi. Có lẽ đến cuối cùng, thành công lớn nhất của một người con không phải là mình có bao nhiêu tiền hay đi được bao xa, mà là khi ngoảnh lại, ta có thể tự hào nói: “Mẹ ơi, con đã sống tử tế như lời mẹ dạy”.

Năm 2025, cả nhà chị Hương quyết tâm đưa mẹ từ TPHCM về lại căn nhà xưa ở Lâm Đồng sau 6 năm lâm trọng bệnh. Cả đại gia đình cùng chụp một bức ảnh quý giá với mẹ.

Cũng tại căn nhà này, mẹ bao lần lấy dây chằng nối lại đôi quang gánh cũ cho đỡ tốn tiền mua. Cũng tại căn nhà này, chị bị mẹ đánh phạt vì bưng mẹt bánh kẹo phóng qua mương làm đổ ụp, đứt vốn; nhưng đánh rồi bà òa khóc, vội đi lấy dầu thoa lên những lằn roi.

Cũng căn nhà này, mẹ để dành từng túi gạo tiếp tế cho các con dù con đã lập gia đình. Cũng căn nhà này, đã bao lần bà âm thầm khóc nghẹn bởi cuộc sống đơn thân nuôi con quá tủi cực.

Nhìn mẹ lặng thầm với bao ký ức, lòng chị chợt ùa về nỗi nhớ. Căn nhà thân thương gói trọn tuổi thơ chợt nhòe đi chẳng phải vì bảng lảng khói sương nơi góc phố.

Cảm xúc dâng trào, chị đã sáng tác bài thơ Một đời gánh trứng, gánh con tặng mẹ: “Mẹ ơi, xin chớ vội gầy/ Hãy còn khỏe mạnh, bên đời chúng con/ Chúng con nguyện sẽ trọn đời/ Cùng chăm sóc mẹ, rạng ngời phúc duyên/ Ước gì gió thuận mây hiền/ Mẹ già an lạc trọn đời bên con...”.

Công ty Nguyên Thanh Hương (trụ sở tại TPHCM) do chị Thanh Hương làm chủ chuyên sản xuất dầu điều, khí đốt... phân phối khắp cả nước, xuất khẩu sang Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Bangladesh, Singapore và một số nước châu Âu... Chị Thanh Hương từng nhận giải thưởng Doanh nhân thương mại dịch vụ xuất sắc do Bộ Công thương trao tặng; Doanh nhân trẻ tiêu biểu TPHCM và nhiều giải thưởng khác.