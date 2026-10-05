Hiện toàn tỉnh có trên 6.500 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký trên 83.700 tỷ đồng, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Đa số các doanh nghiệp đều chưa có nhân viên pháp chế chuyên trách để tham mưu các vấn đề pháp lý liên quan nên nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp ngày càng cao.

Chuyên viên Sở Tư pháp phát tài liệu bồi dưỡng kiến thức pháp luật, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên đia bàn phường Đông Kinh

Để công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả, Sở Tư pháp đã chủ động triển khai các nhiệm vụ hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa gắn với công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh, nhằm nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật, phòng ngừa và hạn chế rủi ro pháp lý trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Dương Công Luyện, Trưởng phòng nghiệp vụ II, Sở Tư pháp cho biết: Để doanh nghiệp kịp thời tiếp cận thông tin chính sách pháp luật, đơn vị thường xuyên cập nhật, đăng tải, cung cấp thông tin chính sách pháp luật có liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên trang thông tin điện tử của sở và trang thông tin “Phổ biến giáo dục pháp luật”; phối hợp Báo và Phát thanh truyền hình tỉnh duy trì thường xuyên chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp”...

Theo đó, từ năm 2025 đến nay, công tác phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa luôn được các cấp ngành quan tâm triển khai. Từ năm 2025 đến nay, các sở, ngành trên địa bàn tỉnh đã tổ chức 5 cuộc tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Hà Xuân Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Hiện nay, hiệp hội có khoảng 700 doanh nghiệp thành viên. Để hỗ trợ hội viên nâng cao kỹ năng quản trị doanh nghiệp, hỗ trợ pháp lý, từ năm 2025 đến nay, hiệp hội đã phối hợp tổ chức 4 lớp tập huấn cho doanh nghiệp về các quy định của Nhà nước về thuế, bảo hiểm xã hội, khai báo xuất xứ hàng hoá, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm… Riêng trong năm 2026, các hội thành viên đã tổ chức 2 diễn đàn kinh tế, trong đó có phổ biến các nội dung quy định về quy định pháp luật và cùng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm, đề xuất giải pháp phát triển kinh tế tư nhân. Qua đó, giúp các doanh nghiệp trang bị đầy đủ hơn những kiến thức pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Hạnh, Giám đốc Công ty TNHH Công nghệ số Phương Linh, phường Tam Thanh cho biết: Hằng năm, doanh nghiệp được tham gia từ 1 - 2 hội nghị tập huấn về pháp luật. Qua các hội nghị, doanh nghiệp không chỉ nâng cao kiến thức pháp luật, mà còn có thể vận dụng vào thực tiễn, xây dựng doanh nghiệp phát triển bền vững. Thời gian tới, chúng tôi mong muốn các cấp, ngành tỉnh tiếp tục đồng hành, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp đi sâu vào những chuyên đề về thuế, chính sách ưu đãi… để đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trong các buổi đối thoại, diễn đàn giải đáp vướng mắc pháp lý, việc cung cấp thông tin, tư vấn, giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp còn được các sở ngành duy trì thực hiện qua nhiều hình thức như: văn bản, đường dây nóng, trang thông tin điện tử… để kịp thời tiếp nhận tháo gỡ những vướng mắc pháp lý cho doanh nghiệp.

Từ các hoạt động hỗ trợ pháp lý của các cấp ngành, hiệp hội và sự chủ động của cộng đồng doanh nghiệp đã và đang góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực pháp lý, tháo gỡ khó khăn, phòng ngừa rủi ro pháp lý, tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch. Qua đó, góp phần hiện thực hóa mục tiêu đưa doanh nghiệp Lạng Sơn phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.