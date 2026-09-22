Hiện nay, trên vỉa hè đường Nguyễn Thái Bình, đoạn bên hông Trường THCS Nam Nha Trang - phân hiệu Phước Thịnh thuộc Tổ dân phố Phú Thọ Cường, phường Nam Nha Trang có một hố ga bị vỡ nắp đậy, trơ khung sắt gây nguy hiểm cho học sinh và phụ huynh khi đi qua khu vực này.

Ảnh chụp ngày 22-9-2026.

Nhằm phòng tránh tai nạn, người dân phải dùng các vật dụng che lại miệng hố ga để cảnh báo (xem ảnh). Rất mong các đơn vị chức năng kiểm tra, khắc phục để bảo đảm an toàn và mỹ quan đô thị.