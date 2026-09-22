Hàng loạt cống mất nắp, lộ thiên trên vỉa hè Hà Nội

Theo ghi nhận của phóng viên, tại tuyến vỉa hè trước Công viên Hòa Bình, phường Xuân Đỉnh (Hà Nội), một số nắp cống đã hư hỏng, để lộ khoảng trống sâu phía dưới. Có vị trí chỉ được che chắn tạm bằng cành cây, thùng xốp.

Cống mất nắp trên vỉa hè Công viên Hòa Bình.

Cách cảnh báo tạm bợ này khó bảo đảm an toàn cho người đi bộ, nhất là vào buổi tối khi ánh sáng hạn chế. Chỉ một phút thiếu quan sát, người đi đường có thể bước hụt xuống miệng cống.

Tại tuyến đường trước cổng chợ đầu mối Bắc Thăng Long, xã Vĩnh Thanh (Hà Nội), tình trạng cống mất nắp, hư hỏng cũng xuất hiện tại nhiều vị trí. Có miệng cống nằm sát mép đường, trong khi một số khác nằm ngay trên phần dành cho người đi bộ.

Những khoảng trống sâu nằm thấp hơn mặt đường khiến người đi qua khó nhận biết, đặc biệt khi trời mưa, nước ngập che khuất miệng cống.

Không chỉ tiềm ẩn nguy hiểm đối với người đi bộ, các cống mất nắp còn có thể trở thành điểm rủi ro đối với người điều khiển xe máy. Việc bất ngờ phát hiện và tránh một miệng cống trên đường có thể khiến người điều khiển phương tiện mất lái, va chạm với các phương tiện khác.

Tình trạng tương tự được ghi nhận trên tuyến đường trước cổng Khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Dọc tuyến đường, nhiều miệng cống thoát nước mất nắp hoặc hư hỏng, tạo thành những hố trống ngay sát khu vực người dân thường xuyên qua lại.

Cống mất nắp nước sâu, nằm ngay tại điểm chờ xe buýt.

Đáng chú ý, một cống bị hư hỏng nắp nằm ngay tại điểm chờ xe buýt. Vị trí này chỉ được che chắn sơ sài bằng cành cây, trong khi người dân thường xuyên đứng chờ và lên xuống xe tại đây.

Việc một hố cống sâu nằm ngay khu vực tập trung đông người nhưng không có rào chắn chắc chắn hoặc biển cảnh báo rõ ràng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt với trẻ nhỏ và người cao tuổi.

Một số vị trí có dấu hiệu hư hỏng trong thời gian dài nhưng chưa được sửa chữa hoặc có biện pháp cảnh báo phù hợp.

Bà Ngô Thị Minh, người dân xã Kim Chung (Hà Nội), cho biết tình trạng nắp cống hư hỏng xảy ra khá thường xuyên. Theo bà, phía dưới các miệng cống có vị trí rất sâu, khi mưa hoặc ngập nước càng khó nhận biết.

“Cống sâu, nước lại ngập nên nếu không may rơi xuống rất nguy hiểm. Người lớn còn có thể tránh, chứ trẻ nhỏ chẳng may sảy chân xuống thì rất khó lường”, bà Minh nói.

Hoàng Việt Anh, sinh viên năm nhất Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, cho rằng việc nhiều miệng cống không có nắp, nằm sâu dưới mặt đường hoặc khuất tầm nhìn khiến người đi đường khó xử lý khi gặp bất ngờ.

“Sau vụ nam sinh không may rơi xuống cống tử vong, tôi thấy những vị trí cống mất nắp như thế này rất đáng lo. Cần có biện pháp xử lý triệt để, không nên chỉ dùng cành cây hay vật dụng tạm thời để che chắn”, Việt Anh chia sẻ.

Sau vụ nam sinh tử vong do rơi xuống cống, Thành phố Hà Nội yêu cầu lực lượng công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi trộm cắp, tiêu thụ nắp hố ga, nắp cống; đồng thời rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước để kịp thời khắc phục các điểm mất an toàn.

Theo chỉ đạo của thành phố, Công an Hà Nội được giao khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi trộm cắp và tiêu thụ nắp hố ga, nắp cống trên vỉa hè, lòng đường. Các đơn vị duy tu, duy trì hệ thống thoát nước phải rà soát toàn bộ hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan và các công trình thoát nước thuộc phạm vi quản lý.

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Những hố ga, cống thoát nước không có nắp như "bẫy" người đi đường.

Việc kiểm tra cần tập trung vào những tuyến đường thường xuyên xảy ra úng ngập và các khu vực được xác định có nguy cơ mất an toàn. Những nắp hố ga, tấm đan bị mất, hư hỏng, xô lệch hoặc xuống cấp phải được phát hiện, sửa chữa, thay thế kịp thời.

Đối với những vị trí chưa thể khắc phục ngay, thành phố yêu cầu rào chắn, đặt biển cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát và áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn, tránh xảy ra tai nạn.

Yêu cầu này cũng phù hợp với các kế hoạch xử lý úng ngập của Hà Nội, trong đó đặt vấn đề duy tu, bảo trì hệ thống thoát nước và thay thế kịp thời các tấm đan, nắp ga hư hỏng để bảo đảm an toàn và khả năng tiêu thoát nước.

Thực tế tại nhiều tuyến đường cho thấy, việc khắc phục các miệng cống mất nắp không chỉ là vấn đề duy tu hạ tầng mà còn liên quan trực tiếp đến an toàn của người dân. Những biện pháp che chắn tạm thời chỉ có thể giảm nguy cơ trước mắt; về lâu dài, các vị trí hư hỏng cần được kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế, đồng thời có cảnh báo rõ ràng trong thời gian chờ xử lý.