Hà Nội công bố tình huống khẩn cấp về sạt lở tại xã Vật Lại

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường ký Quyết định số 5184/QĐ-UBND về việc công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại khu vực trên. Do ảnh hưởng của các đợt mưa lớn kéo dài cuối tháng 7/2026 và trận mưa ngày 14/8/2026, khu vực Nhà văn hóa Phú Nhiêu (cũ) đã xảy ra sạt lở và xuất hiện các dấu hiệu mất ổn định, tiềm ẩn nguy cơ tiếp tục phát triển, ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình Nhà văn hóa và 8 hộ dân sinh sống lân cận.

UBND thành phố yêu cầu theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, thiên tai, diễn biến khu vực sạt lở và vùng lân cận; kịp thời phát hiện tình huống phát sinh, chủ động phương án bảo đảm an toàn, xử lý theo phương châm “4 tại chỗ”; thực hiện các biện pháp gia cố tạm thời phù hợp nhằm hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục phát triển.

Địa phương phải tổ chức cắm biển cảnh báo, rào chắn, khoanh vùng nguy hiểm; bố trí lực lượng kiểm soát, không để người và phương tiện đi vào khu vực có nguy cơ sạt lở. Toàn bộ hoạt động tại Nhà văn hóa phải tạm dừng cho đến khi cơ quan có thẩm quyền xác định đủ điều kiện an toàn.

Trường hợp phải di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm, thành phố yêu cầu tổ chức di dời kịp thời; quyết định cưỡng chế sơ tán trong trường hợp cần thiết, đồng thời bố trí nơi ở tạm thời, hỗ trợ nhu yếu phẩm và bảo đảm đời sống người dân theo quy định.

UBND xã Vật Lại được giao triển khai ngay các biện pháp ứng phó khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do sạt lở. Khu vực xảy ra sự cố cần áp dụng các biện pháp phi công trình và công trình khẩn cấp để ứng phó, khắc phục hậu quả theo quy định.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp, hướng dẫn UBND xã Vật Lại theo dõi diễn biến và xử lý sự cố; Sở Xây dựng phối hợp đánh giá mức độ an toàn của Nhà văn hóa, tường bao và hướng dẫn xử lý công trình bị ảnh hưởng. Sở Tài chính rà soát nhu cầu kinh phí, căn cứ khả năng cân đối ngân sách để tham mưu UBND thành phố xem xét, bố trí kinh phí thực hiện các biện pháp ứng phó, khắc phục hậu quả.