Mưa lớn đúng giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập và ùn tắc

Mưa bắt đầu tăng nặng hạt vào chiều tối và kéo dài tại nhiều khu vực. Tại ngã tư Hàng Xanh (phường Thạnh Mỹ Tây), ngã tư Bảy Hiền (phường Bảy Hiền), đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông),…, nhiều đoạn xuất hiện tình trạng ngập cục bộ.

Đường Điện Biên Phủ gần Ngã tư Hàng Xanh ken đặc người và xe. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Mưa lớn kéo dài đúng thời điểm lượng phương tiện tăng cao vào giờ tan tầm khiến giao thông tại nhiều trục đường rơi vào tình trạng ùn ứ.

Ảnh: MINH HẢI

Khu vực Ngã tư Hàng Xanh bị ùn ứ cục bộ. Ảnh: MINH HẢI

Đường Điện Biên Phủ gần như không còn chỗ trống. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Dòng phương tiện lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Cảnh, hướng về cầu Sài Gòn, sau cơn mưa chiều 22-9. Ảnh: MINH HẢI

Người đi xe máy gặp nhiều khó khăn khi vừa phải tránh các điểm ngập, vừa di chuyển trong dòng phương tiện đông đúc. Trong ảnh: Đường Lý Thường Kiệt gần Ngã tư Bảy Hiền đường dường như biến thành sông. Ảnh: KIÊN CƯỜNG

Đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông ngập nặng tối 22-9. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Đường Mã Lò ngập quá nửa bánh xe. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Người dân dắt xe qua chỗ ngập nước trên đường Mã Lò. Clip: ĐÌNH DƯ

Nước tràn vào nhà tại số 86 Mã Lò. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Hẻm 290 Nguyễn Hữu Cảnh (phường Rạch Dừa) ngập sâu, kéo dài hàng chục giờ đồng hồ nước vẫn chưa rút. Ảnh: QUANG VŨ

Công an phường Tân Phước hỗ trợ di dời tài sản cho người dân bị ngập. Ảnh: CÔNG AN TÂN PHƯỚC cung cấp