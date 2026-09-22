Mưa lớn đúng giờ tan tầm, nhiều tuyến đường ở TPHCM ngập và ùn tắc
Chiều 22-9, mưa lớn kéo dài đúng giờ tan tầm khiến nhiều tuyến đường tại TPHCM ngập cục bộ, giao thông ùn tắc, người dân di chuyển khó khăn.
Mưa bắt đầu tăng nặng hạt vào chiều tối và kéo dài tại nhiều khu vực. Tại ngã tư Hàng Xanh (phường Thạnh Mỹ Tây), ngã tư Bảy Hiền (phường Bảy Hiền), đường Mã Lò (phường Bình Trị Đông),…, nhiều đoạn xuất hiện tình trạng ngập cục bộ.
Mưa lớn kéo dài đúng thời điểm lượng phương tiện tăng cao vào giờ tan tầm khiến giao thông tại nhiều trục đường rơi vào tình trạng ùn ứ.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/mua-lon-dung-gio-tan-tam-nhieu-tuyen-duong-o-tphcm-ngap-va-un-tac-post872902.html