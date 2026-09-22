Hà Nội siết quản lý hệ thống thoát nước trước những trận mưa lớn

Rà soát toàn bộ hệ thống thoát nước

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan nâng cao trách nhiệm trong quản lý, duy tu, duy trì và vận hành hệ thống thoát nước, chủ động ứng phó khi xảy ra mưa lớn, úng ngập.

Theo đó, Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường và các đơn vị được giao quản lý hệ thống thoát nước phải tăng cường kiểm tra, nạo vét, khơi thông dòng chảy; rà soát toàn bộ hố ga, miệng thu nước, nắp đậy, tấm đan và các công trình thoát nước thuộc phạm vi quản lý.

Việc kiểm tra được tập trung tại các tuyến đường, khu vực thường xuyên xảy ra úng ngập và những vị trí có nguy cơ mất an toàn. Các hạng mục hư hỏng, xuống cấp, bị xô lệch hoặc mất nắp phải được kịp thời sửa chữa, thay thế.

Nhiều địa điểm Hà Nội bị ngập sau đợt mưa lớn tuần trước

Đối với những vị trí chưa thể khắc phục ngay, thành phố yêu cầu các đơn vị tổ chức rào chắn, cảnh báo, bố trí lực lượng kiểm soát và có giải pháp bảo đảm an toàn cho người và phương tiện.

Đáng chú ý, Hà Nội yêu cầu lực lượng công an khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm hành vi trộm cắp, tiêu thụ nắp hố ga, nắp cống trên hè phố, lòng đường. Đây là một trong những nguy cơ trực tiếp gây mất an toàn, đặc biệt khi mưa lớn khiến các vị trí hố ga, miệng cống bị che khuất bởi nước.

Chủ động từ quản lý đến vận hành

Cùng với việc rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, Hà Nội yêu cầu các đơn vị duy trì chế độ ứng trực, theo dõi sát diễn biến thời tiết và tình hình vận hành hệ thống để xử lý nhanh các tình huống phát sinh.

Đây là một trong những nội dung nằm trong nỗ lực nâng cao năng lực thoát nước của thành phố trước áp lực từ đô thị hóa và diễn biến thời tiết cực đoan. Trước đó, Hà Nội đã triển khai nhiều dự án chống ngập cấp bách nhằm tăng khả năng tiêu thoát, bổ sung dung tích điều tiết và kết nối với hệ thống thoát nước hiện hữu.

Theo thông tin từ thành phố, 10 dự án chống ngập cấp bách được triển khai trong năm 2026, cùng với các công trình bổ sung, nhằm từng bước hoàn thiện hệ thống thoát nước, giảm số điểm úng ngập, diện tích, độ sâu và thời gian ngập khi xảy ra các trận mưa có cường độ tương đương những năm trước.

Hà Nội hướng tới xây dựng hệ thống hạ tầng có khả năng chủ động ứng phó với những trận mưa lớn

Bên cạnh đầu tư hạ tầng, việc quản lý, duy tu thường xuyên được xác định là yếu tố quan trọng để phát huy hiệu quả của các công trình. Thực tế trong những trận mưa lớn cho thấy, hệ thống thoát nước chỉ có thể vận hành hiệu quả khi các tuyến cống, hố ga, cửa thu nước, hồ điều hòa và trạm bơm được kiểm tra, khơi thông và vận hành đồng bộ.

Thành phố cũng đang nghiên cứu các giải pháp dài hạn theo hướng tăng khả năng giữ, thấm, lưu trữ và tái sử dụng nước, khai thác không gian ngầm để xây dựng các công trình điều tiết nước tại những khu vực hạn chế về quỹ đất. Đây là hướng tiếp cận được đặt trong yêu cầu thích ứng với biến đổi khí hậu và phát triển đô thị bền vững.

Việc tăng cường quản lý hệ thống thoát nước vì vậy không chỉ nhằm xử lý tình trạng ngập úng trước mắt, mà còn hướng tới xây dựng một hệ thống hạ tầng có khả năng chủ động ứng phó với những trận mưa lớn, bảo đảm an toàn giao thông, tài sản và đời sống của người dân.