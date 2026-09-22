Kết nối gần 400 doanh nghiệp Hải Phòng tại các tỉnh phía Nam

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch lâm thời Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam phát biểu tại buổi lễ

Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đang hướng tới xây dựng mạng lưới kết nối theo hướng thực chất, trong đó giao thương, hỗ trợ lẫn nhau và chia sẻ nguồn lực là những trọng tâm trong nhiệm kỳ 2026–2031.

Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam vừa tổ chức Lễ Công bố Đại hội Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam.

Đại hội dự kiến diễn ra ngày 4/10/2026 với chủ đề “Bản lĩnh Hải Phòng – Kết nối Phương Nam – Cùng vươn xa”. Bên cạnh các nội dung về báo cáo hoạt động, phương hướng nhiệm kỳ 2026–2031 và công tác nhân sự, Đại hội dự kiến dành không gian cho giới thiệu doanh nghiệp, giao thương và ký kết hợp tác.

Theo ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch lâm thời Hội, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thép Tiến Lên, việc thành lập Hội xuất phát từ nhu cầu kết nối ngày càng lớn của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp người Hải Phòng đang sinh sống, làm việc và kinh doanh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam. Hội hướng tới trở thành một mái nhà chung, quy tụ các doanh nghiệp, doanh nhân có cùng tầm nhìn, ý tưởng và mong muốn hợp tác, phát triển.

Theo định hướng hoạt động, Hội không chỉ đóng vai trò kết nối, giao lưu mà còn tạo không gian để các doanh nghiệp hỗ trợ lẫn nhau, tăng cường hợp tác và hình thành các mối liên kết trong sản xuất, kinh doanh. Qua đó, mạng lưới được kỳ vọng góp phần gia tăng sức mạnh tập thể, đồng thời nâng cao khả năng hợp tác của từng doanh nghiệp hội viên.

Với thông điệp “Hội tụ – Kết nối – Vươn xa”, Hội định hướng xây dựng cộng đồng doanh nghiệp đoàn kết, bền vững, đổi mới và có trách nhiệm; củng cố sức mạnh nội lực của từng doanh nghiệp, phát triển chuỗi liên kết giữa các hội viên, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ và gắn hoạt động kinh doanh với lợi ích chung của cộng đồng, xã hội.

Đến nay, Hội đã kết nối gần 400 doanh nghiệp, gồm hội viên chính thức và các doanh nghiệp đang tham gia trong mạng lưới. Đây là nền tảng để Hội tiếp tục mở rộng kết nối với các chi hội, hội, nhóm và cộng đồng doanh nghiệp người Hải Phòng tại khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ.

Trong nhiệm kỳ tới, Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam xác định việc kết nối giao thương là một trong những trọng tâm. Thay vì chỉ dừng ở hoạt động giao lưu, Hội hướng tới xây dựng mạng lưới giúp các hội viên hiểu rõ hơn về năng lực, sản phẩm, dịch vụ của nhau, từ đó tạo điều kiện ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ và hình thành các cơ hội hợp tác kinh doanh.

Ban Tổ chức trao đổi về Đại hội Hội Doanh nghiệp Hải Phòng tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam

Bên cạnh đó, Hội dự kiến tổ chức các không gian trưng bày, giới thiệu sản phẩm, tạo điều kiện để doanh nghiệp trực tiếp tìm hiểu, gặp gỡ và tìm kiếm đối tác. Các hoạt động chia sẻ thông tin về thị trường trong nước và quốc tế, chính sách mới của Chính phủ, xu hướng và định hướng kinh doanh cũng được định hướng triển khai nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Bên cạnh giao thương, định hướng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cũng được đặt ra trong hoạt động của cộng đồng hội viên. Việc hình thành mạng lưới liên kết có thể tạo điều kiện để các hội viên chia sẻ nguồn lực, kinh nghiệm quản trị, công nghệ và tìm kiếm đối tác. Đây cũng là hướng tiếp cận gắn hoạt động kết nối doanh nghiệp với yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Định hướng này cũng phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Nghị quyết xác định doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, nguồn lực và động lực chính; đồng thời đặt yêu cầu thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư cho chuyển đổi số, nghiên cứu, ứng dụng khoa học và đổi mới công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và quản trị doanh nghiệp.

Theo kế hoạch, sau Đại hội, Hội sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới tại các tỉnh, thành phía Nam, đồng thời tăng cường kết nối giữa cộng đồng doanh nghiệp Hải Phòng với các địa phương, qua đó hình thành thêm các liên kết về kinh doanh, nguồn lực và hợp tác.