Thăm hỏi, tiễn 10 thuyền viên Việt Nam từ Hàn Quốc về nước

Cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ra tiễn và chụp ảnh với các thuyền viên tàu M/V Prada tại sân bay. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Lãnh đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc ân cần thăm hỏi sức khỏe, chia sẻ những khó khăn mà các thuyền viên đã trải qua; đồng thời động viên các anh yên tâm trở về đoàn tụ với gia đình, người thân. Những lời thăm hỏi giản dị nhưng chân tình là sự động viên đối với các thuyền viên sau một thời gian xa nhà trong hoàn cảnh nhiều thiếu thốn và không thuận lợi.

Được biết, ngay sau khi nắm được thông tin về các thuyền viên là công dân Việt Nam gặp khó khăn trong quá trình lưu trú tại Hàn Quốc, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc đã khẩn trương triển khai các biện pháp bảo hộ công dân, chủ động làm việc với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và các cơ quan chức năng sở tại, thường xuyên theo dõi tình hình, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của các thuyền viên và tìm giải pháp hỗ trợ đưa công dân về nước trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ Việt Nam tại Hàn Quốc Vũ Hồ thăm hỏi, động viên các thuyền viên. ﻿(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, với tinh thần tôn trọng luật pháp và với sự kiên trì cao độ, Đại sứ quán đã đề nghị Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tạo điều kiện để thăm nom các thuyền viên.

Với sự phối hợp tích cực của phía Hàn Quốc, chuyến thăm lãnh sự đã diễn ra kịp thời ngay trong ngày 11/9. Cán bộ Đại sứ quán trực tiếp gặp gỡ, động viên và nắm bắt tình hình thực tế của các công dân và hỗ trợ công dân không chỉ về lương thực, thực phẩm mà còn giúp họ cảm thấy yên tâm trong thời gian hồi hương.

Trong suốt quá trình xử lý vụ việc, Đại sứ quán cũng phối hợp các cơ quan liên quan của Hàn Quốc thúc đẩy các thủ tục cần thiết cho việc hồi hương, đồng thời quan tâm đến các điều kiện sinh hoạt, an toàn và sức khỏe của các thuyền viên trong thời gian chờ trở về.

Sự quan tâm, can thiệp kịp thời của Lãnh đạo Đại sứ quán trong việc triển khai công tác bảo hộ công dân đối với các thuyền viên thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và cơ quan đại diện đối với công dân Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời lan tỏa tinh thần “đồng bào” và trách nhiệm không để công dân gặp khó khăn phải đơn độc nơi đất khách.

Đại sứ Vũ Hồ chụp ảnh kỷ niệm với đại diện của Cảnh sát biển Hàn Quốc. ﻿(Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Với sự phối hợp của các cơ quan chức năng Hàn Quốc và nỗ lực của Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, 10 thuyền viên đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và trở về Việt Nam, mang theo niềm vui được trở lại quê hương và đoàn tụ cùng gia đình sau thời gian dài xa cách.

Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc trân trọng cảm ơn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc và các cơ quan chức năng sở tại đã phối hợp, hỗ trợ tích cực trong quá trình giải quyết vụ việc, góp phần tạo điều kiện thuận lợi để các công dân Việt Nam sớm được trở về an toàn.

Đối với Đại sứ quán, mỗi công dân được trở về bình an không chỉ là kết quả của công tác bảo hộ công dân mà còn là sự trở về của một người con với gia đình, của một người Việt Nam với quê hương.