Mưa lớn làm phát sinh 4 điểm sạt lở trên đường Trường Sơn Đông

Báo cáo nhanh của Cục Đường bộ đến 14h ngày 22/9, mặc dù tiếp tục chịu ảnh hưởng của mưa lớn tại một số khu vực, hệ thống quốc lộ và đường cao tốc vẫn cơ bản thông suốt.

Khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường. Ảnh: TL.

Tuy nhiên mưa lớn đã làm phát sinh 4 điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường Trường Sơn Đông thuộc địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Các vị trí sạt lở nằm tại Km642+250, Km642+450, Km649+800 và Km650+550 với tổng khối lượng đất đá tràn xuống mặt đường khoảng 350 m³.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, các đơn vị quản lý đường bộ đã triển khai lực lượng, máy móc đến hiện trường để thu dọn đất đá, bảo đảm giao thông an toàn và hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp diễn.

Đường Trường Sơn Đông là tuyến giao thông có địa hình đồi núi phức tạp, thường xuyên chịu tác động của mưa lớn kéo dài trong mùa mưa.

Do đó các đơn vị chức năng đang tiếp tục theo dõi sát hiện trường, bố trí lực lượng ứng trực tại các vị trí xung yếu nhằm kịp thời xử lý nếu xuất hiện thêm các điểm sạt lở mới.

Bên cạnh sự cố sạt lở tại Lâm Đồng, ngành đường bộ cũng ghi nhận 4 vị trí ngập nước trên Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Thanh Hóa.

Các điểm ngập xuất hiện tại Km296+070 - Km296+130, Km296+520 - Km296+550, Km296+850 - Km296+920 và Km297+210 - Km297+270 với độ sâu trung bình từ 5 đến 12 cm.

Hiện các địa phương vẫn đang khẩn trương triển khai các biện pháp khắc phục hậu quả thiên tai, xử lý các điểm sạt lở, hư hỏng công trình và bảo đảm giao thông trên các tuyến đường bị ảnh hưởng.

Trong bối cảnh mưa lớn còn có thể tiếp diễn tại nhiều khu vực, Cục Đường bộ yêu cầu các đơn vị quản lý tuyến tăng cường công tác tuần đường, kiểm tra hiện trường.

Đặc biệt tại các vị trí đèo dốc, khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập úng và các công trình cầu, cống trọng yếu.

Chuẩn bị đầy đủ phương án phân luồng giao thông, huy động nhân lực, máy móc sẵn sàng xử lý sự cố nhằm bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt trên toàn mạng lưới đường bộ.