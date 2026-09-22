EU loay hoay tìm lời giải bài toán di cư, Hy Lạp thúc 'mở hầu bao' ngân sách dài hạn

Người di cư trở về Morocco từ vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha. (Nguồn: Euronews)

Trong cuộc phỏng vấn với Euronews ngày 22/9, Thứ trưởng Ngoại giao Hy Lạp Tasos Chatzivasileiou cho rằng, nếu các sáng kiến mới về quản lý di cư được triển khai, EU cần bảo đảm nguồn lực tài chính phù hợp.

Theo nhà ngoại giao Hy Lạp, ngân sách dài hạn tiếp theo của khối có thể trở thành nguồn lực quan trọng để hỗ trợ giải quyết vấn đề này.

Hy Lạp cùng bốn nước thành viên gồm Đức, Đan Mạch, Hà Lan và Áo đang thúc đẩy kế hoạch xây dựng mô hình chung về các “trung tâm hồi hương” đặt ngoài EU.

Theo kế hoạch, những cơ sở này sẽ tiếp nhận người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ nhưng chưa thể trở về quốc gia xuất xứ, với mục tiêu có thể đưa những trường hợp không còn quyền lưu trú tại EU đến các trung tâm từ năm 2027.

Theo mô hình được năm nước thống nhất, các trung tâm sẽ được triển khai tại một hoặc nhiều quốc gia đối tác ngoài EU.

Các nước thành viên tham gia dự án dự kiến chịu phần lớn chi phí, đồng thời phối hợp với các nước đối tác để xây dựng và vận hành cơ sở.

Trong bối cảnh đàm phán ngân sách dài hạn của EU đang được đẩy mạnh, ngày càng có nhiều đề xuất kêu gọi liên minh chia sẻ gánh nặng tài chính cho các dự án này.

Vấn đề di cư tiếp tục nổi lên trong chương trình nghị sự của EU sau làn sóng người di cư đổ vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha tại Bắc Phi.

Vấn đề di cư cũng được dự báo sẽ tiếp tục là chủ đề đáng chú ý trước các cuộc bầu cử quan trọng tại một số nước thành viên vào năm 2027.

Nhóm năm nước dự kiến tiếp tục thảo luận về kế hoạch tại Munich (Đức) vào cuối tháng 9, bên lề một hội nghị với sự tham dự của 17 bộ trưởng các nước EU phụ trách vấn đề di cư và Ủy viên EU phụ trách di cư Magnus Brunner.

(theo Euronews)