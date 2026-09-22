Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Nghệ An

Đồng chí Đỗ Văn Chiến trao tặng quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến bày tỏ vui mừng khi được cùng đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An đến thăm các cô giáo, cán bộ, nhân viên và các cháu thiếu niên, nhi đồng đang sinh sống, học tập tại Trung tâm Bảo trợ trẻ em và Trung tâm Công tác xã hội Nghệ An.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến đánh giá cao sự quan tâm của tỉnh Nghệ An đối với công tác chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

Toàn tỉnh Nghệ An hiện có gần 8.000 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ bằng nhiều hình thức. Các mô hình chăm sóc, nuôi dưỡng và hỗ trợ trẻ em ngày càng đa dạng, phù hợp từng hoàn cảnh cụ thể.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi thăm, tặng quà Tết Trung thu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành tỉnh Nghệ An tiếp tục quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa cho trẻ em; không để hoàn cảnh khó khăn làm mất đi cơ hội được học tập, nuôi dưỡng ước mơ và phát triển của bất kỳ em nào.

Đối với các cháu đang sinh sống, học tập tại Trung tâm, đồng chí mong muốn các em luôn chăm chỉ học tập, ngoan ngoãn, đoàn kết, thực hiện tốt Năm điều Bác Hồ dạy; không mặc cảm về hoàn cảnh mà cần có niềm tin, nghị lực và ước mơ về tương lai.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến tặng quà Tết Trung thu cho các cháu thiếu niên, nhi đồng.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền và nhân dân tỉnh Nghệ An, cùng sự tận tâm, yêu thương của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm, nhiều em sẽ trưởng thành, có nghề nghiệp, cuộc sống tốt đẹp và trở thành những người có ích cho xã hội.

Sau này, các em tiếp tục lan tỏa tình yêu thương, quay trở lại hỗ trợ, giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, qua đó truyền tiếp những giá trị tốt đẹp đã nhận được từ Trung tâm và cộng đồng.